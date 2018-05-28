Госзакупки: газовые автобусы, испытательная база «Туполева» и казанский Сабантуй

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

1. «Ростех» купит 10 вертолетов «АНСАТ» — а может быть, и больше

Одним из важнейших тендеров недели стала объявленная на неделе закупка ООО «Авиакапитал-сервис» поставку вертолетов «Ансат» (которые сейчас проходят сертификацию для Китая) на общую сумму в 2,37 млрд рублей. Компания, согласно данным ЕГРЮЛ, является «дочкой» ООО «РТ-Развитие бизнеса» (учредитель — государственная корпорация «Ростех») и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», также относящегося к «Ростеху». Информация о тендере появилась 23 мая, закупка будет осуществлена у единственного поставщика.

Из документации закупки можно узнать, что «Авиакапитал-Сервис» закупит 10 вертолетов. Каждый из них будет стоить, соответственно, около 237 миллионов рублей. Изготовителем и разработчиком вертолетов является ПАО «Казанский вертолетный завод». Отдельно в договоре указывается, что в случае заключения в 2018 году договора на поставку дополнительно не менее 30 вертолетов «АНСАТ» стоимость договора подлежит пересмотру в сторону уменьшения. Вертолеты должны быть поставлены в срок с 1 декабря 2018 до 31 марта 2019 года.

2. 500 километров дорог будут обслуживать 5 лет

Еще больший по сумме тендер, опубликованный на неделе, — от ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Ведомство собирается потратить 4 миллиарда рублей на содержание четырех автодорог. Такая информация появилась 21 мая, заявки будут приниматься до 6 июня, а аукцион состоится 13 июня.

Как следует из технического задания, обслуживаться должны татарстанские участки трасс М7 «Волга», Р-239 Казань — Оренбург, 1Р 241 Казань — Буинск — Ульяновск, а также подъезд к аэропорту «Казань». Общая протяженность участков — около 500 километров. Работы должны выполняться в течение 5 лет — с 1 июля 2018 года по 30 июня 2023 года.

Ведомство собирается потратить 4 миллиарда рублей на содержание четырех автодорог. Фото dorogi.tatarstan.ru



3. Школу и детсад — в «Светлую долину», со школой нужно поторопиться

Главный строительный заказчик региона — Главинвестстрой — собирается обеспечить жилой комплекс «Светлая долина» в Советском районе Казани сразу двумя значимыми объектами инфраструктуры — детским садом на 340 мест и школой на 800 мест. Соответствующие тендеры появились на портале госзакупок 23 мая. Аукцион по тендерам состоится 13 июня.

Стоимость работ составит: 236 млн рублей в случае с детским садом и 139 млн рублей в случае со школой. Детский сад должен быть построен к 30 августа 2019 года, а вот школа — значительно быстрее: тоже к 30 августа, но текущего, 2018 года. Таким образом, подрядчик должен будет построить ее примерно за два с половиной месяца. Оба тендера будут профинансированы из бюджета региона.

4. Казанские автобусы начнут ездить на метане

В Казани, судя по всему, появятся городские автобусы, работающие на газе. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с тендером, который на неделе обнародовал один из крупнейших пассажирских перевозчиков города — МУП ПАТП №4. Согласно закупке, обнародованной 24 мая, предприятие собирается заплатить 398 млн рублей за финансовую аренду (лизинг) газомоторных автобусов. Заявки на участие принимаются до 9 июня, а аукцион состоится 13 июня.

Закупка будет профинансирована из собственных средств. Всего за 398 млн рублей ПАТП №4 собирается получить 37 автобусов, в среднем каждый будет стоить по 10,75 млн рублей. Как следует из технического задания, автобус должен быть полностью низкопольным, вместимостью 110 человек. Тип требуемого двигателя — Weichai, работающий на метане, с объемом от 7,5 до 7,9 литра, с максимальной мощностью не менее 191 кВт. Газовые баллоны будут располагаться на крыше автобуса.

Китайская компания Weichai, напомним, в октябре 2017 года решила локализовать производство двигателей в Татарстане. Сейчас она поставляет двигатели для КАМАЗа. Впрочем, производить двигатели Weichai собираются и совместно с заводом МАЗ — так что, возможно, по Казани будут ездить автобусы с двигателями не местного производства.

В машине должен быть комплект для оказания ветеринарной помощи. Фото Максима Платонова

5. Сотня машин ветеринарной помощи

Еще один тендер, связанный с транспортом на неделе опубликовало Главное управление ветеринарии. Ведомство собирается купить 101 автомобиль передвижной ветеринарной помощи, по 977 тысяч рублей за штуку. Об аукционе стало известно 23 мая, заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 8 июня, а сам аукцион состоится 13 июня.

Как следует из технического задания, автомобиль должен быть мощностью не менее 105 л. с., с системой ABS, подушками безопасности водителя и переднего пассажира. В автомобиле также должен быть кондиционер, гидроусилитель руля, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних и задних дверей, аудиосистема, не менее двух розеток на 220 вольт. Помимо этого, в машине должен быть комплект для оказания ветеринарной помощи — в него войдет футляр-укладка, ветеринарный хирургический набор, акушерский набор для ветеринарного врача, ветеринарный анатомический набор, повал с петлей, безыгольный ручной инъектор, полуавтоматический инъектор, ранцевый опрыскиватель, электропогонщик скота, сумка с хладоэлементами.

6. Противообледенительная машина за 68 миллионов

А вот Международный аэропорт «Казань» собирается купить противообледенительную машину за 67,9 млн рублей. Информация об этом появилась 18 мая, заявки будут приниматься до 25 мая, а рассматриваться они будут 28 мая.

Из технического задания следует, что противообледенительная машина выпуска 2018 года должны быть предназначена для обработки воздушных судов жидкостью. У машины должен быть дизельный двигатель мощностью не менее 250 лошадиных сил, с гидростатической коробкой переменных передач и тремя баками для противообледенительных жидкостей и воды. Гарантия на машину должна составлять не менее 24 месяцев.

Управление культуры города решило не ограничиваться национальными праздниками — помимо этого, оно собирается заплатить 10 миллионов рублей за гастроли Цирка дю Солей. Фото Олега Тихонова

7. На Сабантуй в Казани повал с петлей 40 миллионов, а на «Цирк дю Солей» — лишь 10

Управление культуры Казани, между тем, собирается праздновать городской Сабантуй. На эти цели ведомство готово потратить 40,3 млн рублей. Об этом было объявлено 18 мая, заявки будут приниматься до 4 июня, а аукцион состоится 8 июня.

Работы будут профинансированы из бюджета города. За указанную сумму исполнитель должен будет предоставить сценические конструкции и шатры в Березовой роще на площадке «Майдан», оформить и предоставить декорации, предоставить реквизит и оборудование (экранное и звуковое). Помимо этого, победитель конкурса должен будет изготовить татарскую национальную обувь, предоставить оборудование досмотровых зон, осуществить оформление мероприятия и города в районе Березовой рощи, обеспечить мероприятие фото- и видеосъемкой, а также концертной программой. Помимо этого, Сабантуй должен пройти и на Казанском ипподроме на улице Патриса Лумумбы. Две недели назад, напомним, был обнародован тендер, в соответствии с которым на обустройство территории проведения Сабантуя в Кукморском районе потратят 15 млн рублей.

Однако Управление культуры города решило не ограничиваться национальными праздниками — помимо этого, оно собирается заплатить 10 миллионов рублей за гастроли Цирка дю Солей. Об этом стало известно 22 мая. Закупка будет проведена у единственного поставщика — им стало ООО «Персона Грата», возглавляемое Рамилем Мифтаховым.

В документации присутствует гарантийное письмо, из которого следует, что «Персона Грата» имеет исключительное право на организацию и проведение гастролей шоу OVO Cirque du Soleil. Гастроли должны быть проведены до 31 мая. Их точное количество и даты не оговариваются гастроли, однако, начались уже 25 мая.

ПАО «Туполев» собирается заплатит 36 млн рублей за разработку проектной документации для строительства и технического оснащения стендовой базы в Казани. Фото Максима Платонова

8. «Туполев» обзаведется испытательной базой в Казани почти за два миллиарда

ПАО «Туполев» же собирается заплатит 36 млн рублей за разработку проектной документации для строительства и технического оснащения стендовой базы в Казани. Тендер был объявлен 21 мая, заявки будут приниматься до 5 июня, а итоги подведут 5 июля.

Работы по разработке документации должны быть выполнены в течение 70 календарных дней, в том числе 60 дней отведено на получение заключения от ФАУ «Главгосэкспертиза России». Как указывается в документации, сама стендовая база будет стоить около 1,8 млрд рублей и должна быть построена в 2018—2021 годах. Площадь строительства составит 21,4 тысячи кв. м. В состав базы войдет стендово-лабораторный корпус и испытательный бокс. Стендовая база будет предназначена для размещения стендов для обеспечения комплексных испытаний самолетных агрегатов и систем на стендах, обработки агрегатов топливной системы и системы нейтрального газа, а также функциональных, ресурсных испытаний агрегатов и механизмов.

9. Челнинская больница проверит себя на соответствие международным стандартам

ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи» из Набережных Челнов собирается проверить себя на соответствие международным стандартам. 22 мая учреждение объявило, что потратит 10,5 млн рублей на оказание услуг по организации и проведению аудита экспертами американской компании Joint Commission International, чтобы определить, подходит ли БСМП ее стандартам. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 22 мая по 7 июня, аукцион состоится 18 июня.

Услуги должны быть оказана за счет внебюджетных средств во втором полугодии 2018 года. За указанную сумму команда опытных аудиторов, состоящая из четырех человек из JCI, должна провести «объективную, беспристрастную оценку» БСМП. Помимо прочего, в рамках госконтракта эксперты должны быть обеспечены авиаперелетом, трансфером из аэропорта Казани в гостиницу в Набережных Челнах и обратно, проживанием в гостиницу уровня «3 звезды» на семь ночей, ежедневным трансфером в БСМП. Помимо этого, понадобятся четыре переводчика.

Здание Казанского государственного аграрного университета в Казани на улице Карла Маркса ожидает реставрация. Фото kazanreporter.ru

10. Ремонт аграрного университета за 34 миллиона

Здание Казанского государственного аграрного университета в Казани на улице Карла Маркса ожидает реставрация. Тендер на ее проведение 22 мая объявил ГИСУ. На эти цели учреждение собирается потратить сумму в 34 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 7 июня, аукцион состоится 13 июня.

Как следует из сводного сметного расчета, ремонт должен коснуться внутренних и наружных дверей, отмостки, входных групп, фасада, скатной кровли и оконных проемов. Помимо этого, должны быть проведены общестроительные работы. На разработку проектной документации для ремонта здания в конце 2016 года было потрачено около 4 млн рублей.