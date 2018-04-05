«Мы сохранили подлинный лепной декор и паркет в Доме Шамиля»

Литературный музей Габдуллы Тукая обновили за 140 млн рублей. Открытие осенью

Фото: Олег Тихонов

«Дом Шамиля» в центре Казани закрыли на реставрацию в декабре 2016 года. Ремонтно-восстановительные работы уже завершились, сотрудники музея готовят залы и экспозицию к тому, чтобы представить поклонникам Габдуллы Тукая. Ценителям творчества придется подождать до осени, к этому времени должна появиться новая экспозиция. «Реальное время» побывало на отреставрированной площадке.

Мы сохранили подлинный лепной декор и паркет

Лепнина, балясины, бетонная лестница на второй этаж и даже часть паркетного покрытия на втором этаже — некоторые элементы обстановки бывшего особняка на Тукая, 74 удалось сохранить, несмотря на более чем столетнюю историю здания. Работникам подрядной организации, которые начали восстанавливать здание в декабре 2016 года, оставалось только максимально воссоздать интерьеры особняка начала XX века. Начальник отдела реставрации ГК ГИСУ РТ Майя Морозова рассказывает, что перед началом работ старались максимально учесть, как до этого были покрашены стены в разных помещениях, так что никаких «самостоятельных» решений тут нет. Особая гордость — входная дверь, которая осталась подлинной, работникам нужно было только провести реставрацию. Во время работ учитывали, какими должны быть светильники («подбирали под стиль модерн»), сохранили подлинный лепной декор, который необходимо было только немного отремонтировать.

— Сохранилась подлинная бетонная лестница. Во время ремонта в 80-е годы здесь поставили дешевый мрамор, который было решено убрать и восстановить лестницу в первоначальном виде. Мы брали анализы, изучали состав, чтобы максимально точно подобрать и укрепить бетонную лестницу. В то время тоже был бетон, просто не такой, как мы привыкли видеть сейчас, — поясняет начальник отдела реставрации ГК ГИСУ РТ Майя Морозова.

Балясины остались как есть — какие-то было достаточно почистить, некоторые полностью заменили. Стойки на перилах в основном сгнили, поэтому подрядчик их заменил.





Майя Морозова рассказывает, что перед началом работ старались максимально учесть, как до этого были покрашены стены в разных помещениях, так что никаких «самостоятельных» решений тут нет



Окна были полностью сгнившие

Здание было построено примерно в 1860-х годах для купца Ибрагима Апакова, в конце XIX века его перестроили. Незадолго до революции дом принадлежал купцу Валиулле Ибрагимову, после революции в доме разместили коммунальные квартиры. Были идеи организовать дворец шахмат, но дальше задумок дело не пошло. С 1986 года в здании разместился музей Габдуллы Тукая. Из-за того, что назначение двухэтажного особняка постоянно менялось, от первоначальной планировки почти ничего не сохранилось. На втором этаже есть стеклянные витражи как на потолке, так и на окнах. Такой же вид был при Шамиле.

— Новые окна сделаны по старинным образцам. Окна были полностью сгнившие, они идут в два ряда для естественной вентиляции. Поэтому окна раньше были со щелями, — рассказывает Майя Морозова.

Поработать над вентиляцией пришлось только в подвале, где есть отопительные системы. В здании нет гидроизоляции, но она и не нужна. Памятник архитектуры и истории и так самостоятельно «дышит» — перекрытия деревянные, главное, не мешать налаженному процессу. Поэтому и частично сгнившие перекрытия тоже старались максимально сохранить и бережно восстановить где нужно.

При реставрации не обошлось и без новоделов. На втором этаже мраморные полы, хотя исторически там должна быть плитка или дощатые полы.

— По нормам по пожарному проектированию было требование, чтобы не было горючего материала, поэтому на втором этаже именно такой пол, — объяснила представитель ГИСУ РТ.

На втором этаже есть стеклянные витражи как на потолке, так и на окнах



В центральном зале на втором этаже все двери и окна разные, но это не прихоть работников. Все восстанавливали точно так, как было. Подрядчиком всех работ выступило ООО «Восток-С».

В одной из парадных комнат на втором этаже восстановили обои по сохранившемуся участку. Для поиска архивных документов даже приходилось ездить в Санкт-Петербург, чтобы найти максимально точное соответствие, как именно выглядел особняк. Всего на объект было выделено 140 млн рублей.

Экспозицию полностью обновят к осени

Заместитель министра культуры РТ Светлана Персова подчеркнула, что на месте удалось восстановить все детали.

— Раскрыли первоначальное покрытие бетонных ступеней, планировку здания восстанавливать не стали, ведь она пережил не одно такое решение. Экспозиция музея будет полностью обновлена, осенью пригласим на открытие, — пояснила Светлана Персова.

В Казани появятся еще несколько обновленных музейных пространств. «Идут работы в музее Шарифа Камала, где разместятся Дом татарской книги и Музей-квартира Шарифа Камала, там лучше сохранились интерьеры. В процессе ремонта Музей Салиха Сайдашева, здесь также полностью обновят экспозицию. Идут работы в зданиях музея ИЗО, в скором времени начнутся восстановительные работы в фондохранилище нацмузея. В Старо-Татарской слободе запланирован косметический ремонт поликлиники, расположенной недалеко от Музея Габдуллы Тукая. «Остальные работы здесь планируют инвесторы, которые приобрели участки», — пояснила заместитель министра культуры РТ.

Если раньше экспозиция Музея Габдуллы Тукая была на втором этаже, внизу были конференц-зал и выставочный зал, кассы, гардероб, то сейчас два этажа будут задействованы более активно.

Светлана Персова подчеркнула, что на месте удалось восстановить все детали



— Административные помещения спустят на первый этаж, экспозиция будет начинаться около входа. Мы будем больше рассказывать именно о казанском периоде творчества. На первом этаже, кроме конференц-зала и выставочного, будет детский центр, который станет встречать маленьких посетителей. Также на первом этаже появится экспозиция, посвященная родной деревне Тукая, быту, — раскрыла планы заведующая Литературным музеем Габдуллы Тукая Гузель Тухватова.

На втором этаже будут книги на разных языках, из которых одна с подписью Валентины Терешковой, ее представят впервые. С одной из книг пришлось снимать скан в Санкт-Петербурге, потому что в Казани не сохранились ее экземпляры.

Из личных вещей поэта будут представлены фаянсовая шкатулка, купленная на первый гонорар, дорожная корзина, с которой он приехал в Казань, стакан для карандашей, чернильница, серебряные запонки, полотенце, которое раньше не показывали. Экспозицию дополнят вещи близких, например, кумган матери, пиала, из которой пила чай сестра Газиза, а также вещи современников. Несмотря на то что на время ЧМ по футболу музей будет еще закрыт, сотрудники готовы предложить экскурсии по тукаевским местам Казани, по Старо-Татарской слободе и по тукаевским местам Татарстана.

1 / 29 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов