Госзакупки: олимпиада по татарскому, миллиард на «краснобусы» и Колесовы — спонсоры дзюдо

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

1. Тендер недели: почти миллиард на лизинг автобусов

Главным тендером недели стал заказ, обнародованный казанским автобусным МУП «ПАТП №2». Предприятие собирается потратить 785 млн рублей на лизинг автобусов. Информация об этом появилась 15 февраля, заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 марта, аукцион состоится 6 марта.

Согласно данным технического задания, МУПу понадобится 64 автобуса выпуска не ранее 2018 года по 12,2 млн рублей. Автобусы требуются большой вместимости, на 100% низкопольные, с дизельным двигателем Mercedes-Benz OM906LA. С автоматической коробкой передач. В автобусе должны быть четыре светодиодных информационных табло. Интересно, что автобус должен быть оборудован системой принудительного наклона кузова «Книлинг» — она обычно используется для уменьшения дорожного просвета автобуса при посадке пассажиров. Отметим, что указанным в спецификации двигателем оснащены некоторые модели автобусов МАЗ.

Указанная закупка, вероятно, связана с обнародованными недавно планами по обновлению парка автобусов в Казани: 15 февраля сообщалось, что заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на заседании городской комиссии по безопасности движения объявил о том, что к чемпионату мира по футболу планируется получить более 200 единиц подвижного состава.

В конце недели «Главтатдортранс» объявил сразу 13 тендеров на ремонт дорог в Казани на общую сумму более чем в 1,5 млрд рублей. Фото dorogi.tatarstan.ru



2. Дороги недели: массовый ремонт в Казани почти на два млрд рублей

С тем же чемпионатом мира по футболу, вероятно, связаны и глобальные планы по ремонту казанских дорог и тротуаров. В конце недели «Главтатдортранс» объявил сразу 13 тендеров на ремонт дорог в Казани на общую сумму более чем в 1,5 млрд рублей. Тендеры объявлялись с 12 по 15 февраля, некоторые из них включали большие списки улиц, некоторые касались отдельных улиц. Заявки по ним принимаются примерно до конца февраля, аукционы состоятся в начале марта, а сроком выполнения работ во многих тендерах значится конец августа — начало сентября.

Отдельно здесь стоит выделить тендеры, объявленные на конкретные улицы. В частности, 122 млн рублей будет выделено на двухкилометровую улицу Дубравная на юге города, 115 млн рублей — на одну из главных городских артерий— Ленинскую дамбу, 91 млн рублей — на улицу Короленко в Ново-Савиновском районе, от проспекта Ямашева до улицы Воровского, 74 млн рублей — на улицу Академика Глушко. Отдельным тендером на 213 млн рублей значится ремонт тротуаров на 28 участках — ходить, а для некоторых людей и парковаться, станет удобнее, к примеру, на Фучика в районе 10-го микрорайона, на Ямашева, Амирхана и Чуйкова, Минской и Аграрной, Восстания, Гвардейской, Мира и Журналистов, Декабристов и Ибрагимова.

Ремонт предстоит, кроме того, таким улицам, как Копылова, Аделя Кутуя, Шуртыгина, Искра. Ремонт также будет на площади Тысячелетия, на Толстого, Клары Цеткин, Аметьевской магистрали, Павлюхина и Оренбургском тракте, Даурской и Ломжинской. Кроме того, будет отремонтирована лестница на Павлюхина под мостом, а также пешеходные улицы Баумана и Петербургская. Остается лишь надеяться, что все эти дороги не будут ремонтироваться одновременно, иначе в преддверии чемпионата мира казанских водителей может ожидать очень непростое время.

Главным тендером недели, связанным с оборудованием, стал заказ АО «Зеленодольский завод имени Горького», на основе плана реструктуризации которого планируется создать судостроительную корпорацию «Ак Барс». Фото Романа Хасаева



3. Оборудование недели: электропечь для «Зеленодольского завода имени Горького»

Главным тендером недели, связанным с оборудованием, стал заказ АО «Зеленодольский завод имени Горького», на основе плана реструктуризации которого планируется создать судостроительную корпорацию «Ак Барс». Предприятие собирается потратить 25 миллионов на приобретение печи СДО-4 для прокалки магнезитовых форм и стержней. Информация о закупке была опубликована 12 февраля, заявки принимаются до 19 февраля, а итоги будут подведены 21 февраля.

Как следует из документации, исполнитель должен будет выполнить пусконаладочные и режимноналадочные работы, провести обучение персонала и опытные прокалки с участием поставщика. Электропечь предназначена для прокалки литейных форм при температуре 10000С, а также термообработки сварных и литых металлоконструкций при температуре в рабочем пространстве до 1000°С.

4. Выставка недели: 22 млн за экспозицию Татарстана в Сочи

Агентство инвестиционного развития собирается потратить 22,1 млн рублей из средств резервного фонда Кабмина Татарстана на организацию выставочной экспозиции Татарстана в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» с 15 по 16 февраля 2018. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 14 февраля. Она будет осуществлена у единственного поставщика — фонда «Росконгресс», который и будет организатором форума.

Конкурс будет проходить в Имеретинской низменности Адлерского района Сочи. Стенд должен работать все время форума — с 14 по 16 февраля 2018 года. Площадь его — не менее 161 кв. м. Юридически компания-исполнитель зарегистрирована в Москве, на Большой Якиманке, фактически находится на Среднем проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Учредителями фонда являются «Леонтьевский центр», фонд Валерия Георгиева и фонд «Центр стратегических разработок». Как известно, «Леонтьевский центр» занимался разработкой для Татарстана стратегии-2030.

Участниками очного тура становятся победители дистанционного этапа олимпиады из числа студентов субъектов Российской Федерации и Республики Татарстан. Фото kpfu.ru



5. Конкурс недели: международная олимпиада по татарскому языку за 8 миллионов

А вот Министерство образования и науки Татарстана собирается потратить 8 млн рублей на организацию и проведение Международной олимпиады по татарскому языку. Информация о закупке появилась 14 февраля, заявки на участие принимаются до 7 марта. Заявки будут рассматриваться 12 марта.

Как указывается в технической документации, срок оказания услуг — до 1 июня 2018 года. Олимпиада должна проходить в Казани, количество участников — не менее 500. Участниками очного тура становятся победители дистанционного этапа олимпиады из числа студентов субъектов Российской Федерации и Республики Татарстан, обучающихся и студентов стран дальнего и ближнего зарубежья, победители и призеры межрегиональной и республиканской олимпиад по татарскому языку и литературе за 2017—2018 учебный год.

Олимпиада будет проводиться в течение 4 дней и состоять из письменного конкурса (по татарскому языку и литературе, истории, традициям татарского народа), устного разговорного конкурса по билетам (темы из татарской литературы, связи с историей, традициями, культурой татарского народа), творческого конкурса с презентацией.

Международному аэропорту «Казань» понадобится 40 дисплеев на операционной системе Linux с возможностью объединения в видео-стену. Фото Максима Платонова

6. Экраны недели: 40 LED-панелей для казанского аэропорта

Тем временем казанский аэропорт собирается потратит 3,7 млн рублей на LED-панели. Соответствующий конкурс был объявлен 9 февраля. Заявки на участие принимаются до 16 февраля, рассматриваться они будут 19 февраля. Итоги будут подведены в тот же день.

Всего международному аэропорту Казань понадобится 40 дисплеев на операционной системе Linux с возможностью объединения в видеостену. У панелей должен быть разъем LAN — очевидно, для доступа в интернет. 24 из дисплеев должны быть с диагональю в 49 дюймов, 14 — 32-дюймовых, еще два — 43-дюймовых. С какой целью будут использоваться экраны, из документации не ясно.

7. Спонсорство недели: логотип «Радиоприбора» на соревнованиях по дзюдо за 2,5 миллиона

А вот предприятие АО «Радиоприбор», которое в конце прошлого года решило купить автомобиль за 3,7 млн рублей, хочет стать спонсором 19 соревнований по дзюдо уровня региона и Приволжского федерального округа с размещением баннеров за 2,5 млн рублей. Информация о закупке появилась 13 февраля. Имя этого поставщика не раскрывается, а в сканированной копии договора, подписанного 2 февраля, имя исполнителя — некой общественной организации — замазано.

Известно, впрочем, что за 2,5 млн рублей «Радиоприбор» получит размещение своего логотипа в баннерах и афишах, на официальном сайте спонсируемого и в информационных программках проведения соревнований. Логотип должен размещаться до конца 2018 года. Всего договор касается 19 соревнований, включая первенство Татарстана среди юниоров и юниорок в марте, чемпионат Татарстана в апреле, первенство ПФО до 2021 года в октябре, республиканский турнир на призы Neo Trans в декабре.

Казанский федеральный университет собирается привлечь зарубежных экспертов и готов потратить на это сумму в 1,4 млн рублей. Фото Максима Платонова

8. Эксперты недели: гости за 8 тысяч фунтов стерлингов для оценки КФУ на соответствие требованиям Ассоциации MBA

Казанский федеральный университет собирается привлечь зарубежных экспертов и готов потратить на это сумму в 1,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 14 февраля. Осуществлена закупка будет у единственного поставщика — лондонской Association of MBAs — AMBA. Сумма договора, соответственно, измеряется в британских фунтах стерлингов — она составляет 18 тысяч.

Эксперты — руководители Ассоциации АМВА, профессора школ бизнеса Великобритании и Франции должны приехать в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности КФУ для проведения оценочного визита по определению соответствия требованиям Ассоциации MBA на основании аккредитационных документов. В списке приглашенных экспертов — декан бизнес-школы EADA из испанской Барселоны Луис Торрас, бывший вице-ректор МИРБИС по международному сотрудничеству и международный эксперт AMBA из Москвы Елена Зубкова, директор программ из Университета Астона в британском Бирмингеме Брижитт Никуло, а также специалист по аккредитации AMBA из Лондона Джозеф Пилкингтон.

9. Спорт недели: 1,3 миллиона на офисы чемпионата Европы по бадминтону

Главным «спортивным» тендером недели стал заказ федерального государственного автономного учреждения «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» на сумму в 1,3 млн рублей. Управление хочет за эти деньги организовать работу офисов командного чемпионата Европы по бадминтону, который должен проходить в Казани с 11 по 19 февраля.

Все оборудование — в основном ноутбуки, проекторы, МФУ, телевизоры, принтеры, а также другая оргтехника — должно быть поставлено на 17 объектов, включая офисы волонтеров, телевидения, секретариата, всероссийской федерации бадминтона, оргкомитета, аккредитационный центр, пресс-центр.

Единственным поставщиком стало ЗАО «АСТ Телеком», зарегистрированное на Можайском шоссе в Москве. Учредитель и директор компании — Дмитрий Сычев.

Управление хочет за эти деньги организовать работу офисов командного чемпионата Европы по бадминтону, который должен проходить в Казани с 11 по 19 февраля. Фото Максима Платонова



10. Культура недели: арт-симпозиум в Елабуге за 600 тысяч рублей

Елабуга имеет все шансы стать столицей современного искусства, по крайней мере на короткое время. К такому оптимистичному выводу можно прийти, ознакомившись с госзаказом, который на неделе обнародовало Министерство культуры России. Ведомство собирается выделить сумму в 600 тысяч рублей на организацию и проведение XIII международного арт-симпозиума по современному искусству в Елабуге. Конкурс был объявлен 13 февраля, заявки принимаются до 21 февраля, а аукцион состоится 26 февраля.

Целью проекта заявляется реализация в Елабуге масштабного проекта в области современного изобразительного искусства с участием художников из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в традициях реалистической школы, сохраняющей наследие академического искусства. В рамках этого должен пройти один арт-симпозиум и одна итоговая выставка. В арт-симпозиуме должны принять участие 32 человека, в том числе 10 зарубежных участников. Количество экспонируемых произведений, созданных в ходе арт-симпозиума, должно быть от 60 до 70. Предполагается, что выставку посетят 1 200 человек.