Госзакупки: подсветка для «Кул-Шарифа», расходы на визит Путина и школа для «СОлНЦа»

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

1. Тендер недели: Минздрав не пожалел почти миллиард на лекарства

Крупнейшим тендером недели стал заказ, который 20 февраля обнародовало Министерство здравоохранения Татарстана. Он касается лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на безвозмездное обеспечение лекарствами и изделиями медицинского назначения. Сумма заказа составляет 819 млн рублей. Закупка будет произведена у единственного поставщика — ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана». Отметим, что это очень крупный заказ: его сумма составляет больше половины от всех заказов, полученных «Таттехмедфармом» от Минздрава в прошлом году.

Подробного списка лекарств, за которые Минздрав заплатит без малого миллиард рублей, в документации нет. Видимо, сказывается формат закупки «у единственного поставщика» — есть лишь проект договора со стандартными условиями.

2. Транспорт недели: Казань обзаводится новыми МАЗами

Казань продолжает готовиться к обещанному обновлению автобусного парка города к чемпионату мира по футболу. Неделю назад, напомним, тендер на лизинг 64 автобусов за 785 миллионов рублей обнародовало МУП «ПАТП-2». На этой неделе аналогичный тендер появился у еще одного муниципального перевозчика — ПАТП №4. Предприятие заплатит за лизинг 77 автобусов 772,5 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 17 февраля по 5 марта, аукцион состоится 12 марта.

Судя по техническим характеристикам автобуса, в частности двигателю Mercedes-Benz OM906LA, речь идет, как и у ПАТП-2, об автобусах марки МАЗ. Лизинг каждого автобуса обойдется, таким образом, примерно в 10 млн рублей — у ПАТП-2 эта цифра составляла около 12,2 млн рублей. Возможно, что на практике предприятия получат разные модели автобусов или же в рамках аукциона цена лизинга для обоих предприятий дойдет до схожего уровня.

Ремонт предстоит провести на 2,75 километра дороги. Фото novosti-saratova.ru



3. Дорога недели: вдоль по улице Восстания

Продолжают появляться и госзаказы, связанные с ремонтом дорог. Дополнительно к сразу нескольким тендерам, объявленным на прошлой неделе, 19 февраля «Главтатдортранс» объявил, что собирается заплатить 170 млн рублей за ремонт улицы Восстания — на участке от улицы Декабристов до Горьковского шоссе. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 7 марта, а аукцион состоится 12 марта.

Из технического задания известно, что ремонт предстоит провести на 2,75 километра дороги. Работы должны быть завершены до 21 августа 2018 года. Гарантия на работы должна составить 5 лет — в случае нижнего слоя асфальта и 4 года — для верхнего слоя асфальта. Земляное полотно должно сохранить свои свойства в течение 8 лет, а основание дорожной одежды — в течение 6 лет. Отметим, что на данный момент ремонт этой дороги является самым дорогим из запланированных на 2018 год.

4. Стройка недели: новый корпус школы «СОлНЦе» за 135 миллионов

Тем временем главный строительный заказчик региона — «Главинвестстрой» — собирается потратить 134,7 млн рублей на строительство пристроя к зданию средней общеобразовательной школы-интерната «СОлНЦе», что расположена на улице Кави Наджми. Соответствующий госзаказ появился на портале госзакупок 20 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 марта, а аукцион пройдет 15 марта. Директор школы Павел Шмаков, напомним, в январе судился с прокуратурой Вахитовского района, потребовав признать незаконным решение о прокурорской проверке на предмет преподавания татарского языка в октябре 2017 года.

Работы будут профинансированы из бюджета Татарстана. Они должны быть завершены до конца года. Как следует из эскиза, пристрой должен быть четырехэтажным, расположен он будет в квартале между улицами Кави Наджми — Астрономической и Кремлевской — Профсоюзной. Пристрой должен быть использован для расширения учебного заведения. Нынешнее и будущее здания должны быть соединены двухэтажным переходом. В новом здании будет общественная зона с обеденным залом (столовой) и универсальным актовым залом, учебная зона, спортивная зона с залом и раздевалками. Два здания должны будут создать полузамкнутый двор-патио, где разместится площадка для занятий спортом и игр детей. Архитектура здания должна быть в модернистском стиле с использованием традиций архитектуры конструктивизма.

Бугульминское ООО «ТНГ-Групп» собирается заплатить 104,1 млн рублей за промыслово-геофизические работы в Западной Сибири. Фото vk.com



5. Разведка недели: бугульминская нефтесервисная компания идет в Сибирь

Тем временем бугульминское ООО «ТНГ-Групп» — бывшая «Татнефтегеофизика», нефтесервисная компания из Бугульмы (создает 43% валового городского продукта), собирается заплатить 104,1 млн рублей за промыслово-геофизические работы в Западной Сибири. Соответствующая информация появилась на одном из порталов электронных торгов 19 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 февраля.

В рамках работ исполнитель должен будет провести 22 вида работ. Среди них — определение профиля приемистости и техсостояния в нагнетательной скважине, определение градиента температур, определение уровня жидкости в межтрубном пространстве в скважинах.

6. Съемка недели: полторы тысячи камер на время проведения ЕГЭ

А вот Республиканский центр мониторинга качества образования собирается следить за проведением в Татарстане Единого государственного экзамена. На эти цели государственное учреждение собирается направить 34,4 млн рублей из бюджета региона. Деньги будут направлены на видеосъемку и видеозапись проведения ЕГЭ. Соответствующий конкурс был объявлен 21 февраля. Заявки принимаются до 9 марта, а аукцион состоится 12 марта.

Видео должно быть снято и кодировано с разрешением 320 на 240 пикселей, 640 на 480 пикселей или 640 на 360 пикселей и частотой 15 кадров в секунду. С какой целью может быть использовано видео с таким низким разрешением, неясно. Камеры должны быть установлены в 84 пунктах проведения экзамена и в Республиканском центре мониторинга качества образования, всего в 1479 аудиториях.

Деньги будут направлены на видеосъемку и видеозапись проведения ЕГЭ. Фото Максима Платонова

7. Автомобили недели: пожарные будут ездить по «Алабуге» на КАМАЗах

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» собирается закупить четыре пожарных автомобиля. За это ОЭЗ заплатит 34 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 21 февраля. Заявки принимаются до 5 марта, а итоги будут подведены 6 марта.

Согласно техническому заданию, автомобили будут на шасси КАМАЗ-43253 и КАМАЗ-43118. Они представляют собой пожарные автомобили, оборудованные пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ, средствами их подачи, функцией подачи компрессионной пены, предназначенные для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по тушению огня и аварийно-спасательных работ.

8. Полет недели: футбольный чартер в Махачкалу

Футбольный клуб «Рубин» в очередной раз организует полет. Команда заплатит 3,15 млн рублей за организацию чартера в Махачкалу. Об этом стало известно 21 февраля. Единственным поставщиком стало ООО «Авиационные комплексные решения — Джет Партнерс». В России существует лишь одна компания с таким названием, и она зарегистрирована в Москве, на улице Барклая, 3 мая 2017 года. Учредителями являются Антон Ломакин и Павел Никонов.

Как следует из технического задания, полет должен быть осуществлен 1 марта 2018 года в Махачкалу, а 2 марта — обратно, на самолете Sukhoi Superjet 100 с вместимостью до 100 человек. В полете команда должна быть обеспечена питанием по меню командного врача.

Судя по датам, речь идет о визите Владимира Путина, во время которого для него организовали демонстрационный полет Ту-160М «Петр Дейнекин». Фото kremlin.ru



9. Визит недели: визит Путина на КАПО почти под миллион

ПАО «Туполев» на неделе объявило тендер, в соответствии с которым заплатит 843 тысячи за оказание услуг по обеспечению встречи делегации первых лиц государства 24—25 января 2018 года. О закупке было объявлено 19 февраля. Исполнителем в соответствии с протоколом закупки у единственного поставщика стало казанское ООО «Муравей», зарегистрированное на улице Адоратского. Учредителями компании являются Марина и Александр Шамовы. Последний также является учредителем ООО «Шмель», «Программа» и «Центр математического моделирования и разработки технологий».

Судя по датам встречи делегации первых лиц государства, речь идет о визите Владимира Путина, во время которого для него организовали демонстрационный полет модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М «Петр Дейнекин». Как следует из договора, «Муравей» проводил техническое обеспечение мероприятия, в том числе доставку, установку и обеспечение бесперебойной работы видеооборудования. Подробнее список работ должен раскрываться в техзадании, но его в конкурсной документации нет.

10. Подсветка недели: подсветить «Кул-Шариф»

А вот государственное бюджетное учреждение «Музей-заповедник «Казанский Кремль» собирается потратить 270 тысяч рублей на текущее содержание и обслуживание художественной подсветки минаретов мечети «Кул-Шариф», башни Сююмбике и Губернаторского дворца. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 февраля по 2 марта.

Как следует из технического задания, исполнитель должен будет ежедневно осматривать оборудование, проводить техобслуживание светоточек внутри минаретов и на балконах 2 раза в неделю. Аналогичное техобслуживание снаружи минаретов должно проводиться раз в неделю альпинистами. Контракт заключается на II, III и IV кварталы 2018 года.