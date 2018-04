Санкции нипочем: «ПОЗИС» дружит с итальянцами, а Миннахметов нашел партнеров в Шотландии

Закупки татарстанского бизнеса у иностранных компаний

Аналитическая служба «Реального времени» изучила закупки татарстанского бизнеса у иностранных компаний. Всего в наш обзор попала 61 закупка на общую сумму 2,9 млрд рублей. Выяснилось, что компания ПОЗиС, несмотря на «санкционные войны», заключила контракт с бразильско-итальянским концерном, отказавшись от китайских компрессоров. Более того, несмотря ни на какие санкции и требования властей РФ об импортозамещении, ПОЗиС сотрудничает с десятками европейских компаний. Любопытен и факт заключения контракта КФУ с техасской нефтесервисной компанией «Шлюмберже», к которой в 2018 году появились «санкционные вопросы» у ФАС. А «Татспиртпром» тем временем поднимает с немцами пивоваренный завод и «заставляет» латвийцев продвигать свою водку в Домодедово.

Как ПОЗиС отказался от итальянских компрессоров в пользу Китая, а затем передумал

Самая ранняя заявка датируется началом прошлого года — Казанский федеральный университет заключил контракт на оказание услуг по чтению лекций с британской компанией Stokes&Jolly Consulting LTD (тренинги в области психологии и менеджмента) стоимостью почти 2 млн рублей.

Дата исполнения двух последних контрактов — аж декабрь 2037 года: ОЭЗ «Алабуга» заключила их с американской компанией Wyndham Hotel Group (ведущим представителем мировой гостиничной отрасли) на 2,5 млн рублей на «Оказание комплекса услуг по организации работы объекта» и «Приобретение комплекса исключительных прав».

Напомним, «Реальное время» уже писало прошлым летом о том, что гостиничный комплекс Alabuga City Hotel («Алабуга Сити Отель») в Елабуге может открыться под одним из брендов Wyndham — Ramada, а перед этим отель ожидает достройка и переоборудование стоимостью порядка 18,5 млн рублей. Трехзвездочный гостиничный комплекс на 105 номеров расположен в 13 км от особой экономической зоны «Алабуга», в исторической части Елабуги. Отель был приобретен в октябре 2016 года ОЭЗ «Алабуга» за 1,1 млрд рублей.

Больше всего зарубежных контрактов — 17 — заключило АО «ПОЗиС» на общую сумму 554,3 млн рублей. Крупнейший из них — на 517,8 млн — был подписан с европейским подразделением компании Embraco на поставку компрессоров для нужд АО «ПОЗиС».

Это международная компания, головной офис которой расположен в Бразилии. Embraco работает на рынке уже почти полвека и специализируется на системах охлаждения, считаясь мировым лидером по производству герметичных компрессоров. Зелендольцы сотрудничают с ней в формате прямых поставок еще с 2011 года, причем договоренности 2015—2016 годов предполагали увеличение поставок более чем в три раза с возможностью дополнительного наращивания объемов. Embraco был определен ключевым партнером POZIS в поставках компрессоров на ближайшее время и долгосрочную перспективу. Перед заключением контрактов татарстанцы побывали на производственных площадках концерна в городе Рива-прессо-Кьери (Италия) с целью ознакомления с техническим потенциалом и мощностями компании. В 2016 году директор ПОЗиСа Радик Хасанов рассказывал, что переговоры с Embraco начались в 2015 году, в разгар кризиса, и объяснял, что ни о каком импортозамещении в случае с компрессорами речи быть не может: «В России их нет». Работает ПОЗиС с Embraco и потому, что концерн — номер два по объему продаж компрессоров, «а по надежности, может быть, даже номер один». Но что важнее всего, даже к волатильности рубля к евровалюте партнеры подошли гибко. Так, ради встречи с татарстанцами в Италию из Бразилии прибыл руководитель концерна. В итоге ПОЗиС получил большую скидку и отсрочку платежа, а у концерна в результате договоренностей произошел рост продаж.

Что интересно, осенью 2014 года тот же Хасанов, рассказывая о непростой ситуации, сложившейся на рынке из-за санкционных мер, говорил о том, что в России нет производства компрессоров и что ранее ПОЗиС покупал их в Европе, но был вынужден переориентироваться на Китай. Что убедило зеленодольскую компанию вернуться к итальяно-бразильским партнерам — неизвестно. Китайцы в списке поставщиков ПОЗиС, впрочем, остались — только не производители компрессоров: контракт стоимостью 1 млн рублей был заключен на поставку «петли литой средней» (обыкновенной дверной петли, очевидно, для производства холодильников). Контракт был заключен с «дочкой» крупнейшей китайской корпорации, входящей в группу Beijing Hualian Group — ведущего китайского ретейлера со штаб-квартирой в Пекине.

Всего ПОЗиС сотрудничает с пятью итальянскими компаниями...

Однако в списке поставщиков ПОЗиС больше всего именно итальянских компаний, отношениям с которыми, судя по всему, не могут помешать никакие санкционные войны и требования правительства РФ об импортозамещении. Не считая итальянского подразделения концерна Embraco, ПОЗиС сотрудничает еще с четырьмя итальянскими производителями.

С DE.NA SRL заключен контракт почти на 1 млн рублей на поставку фильтров-осушителей. Эта компания со штаб-квартирой в Казале-Монферрато, основанная в 1971 году, специализируется на производстве специальных медных и алюминиевых компонентов для охлаждения и кондиционирования воздуха. Контракт на поставку ручек для винных холодильников заключен с Coni Technic SRL (штаб-квартира в Ломбардии), входящей в Coni Groop, специализирующейся на производстве ручек для холодильников с морозильной камерой, задвижек холодильных камер и т. п. С итальянской же компанией Colines SPA (специализируется на производстве пластиковых изделий) ПОЗиС заключил контракт стоимостью полмиллиона рублей на поставку запасных частей к линии экструзии мягкого профиля. С компанией Union Officine Meccaniche SPA (штаб-квартира в Сане-Витторе-Олона) заключен контракт на поставку запасных частей для ремонта линии экструзии полистрольного листа на сумму 587 тыс. рублей.

…а также с голландцами и немцами

Помимо итальянцев, ПОЗиС сотрудничает и с другими еврпопейскими компаниями. Так, два контракта было заключено с нидерландской компанией Wemo International BV – на оказание услуг по диагностике линии профилирования стального листа Wemo (стоимость неизвестна) и поставку шарово-винтового шпинделя в комплекте с шарово-винтовой гайкой (более 350 тыс. рублей). С немецкой компанией Abascal-Tec ПОЗиС заключил контракт стоимостью почти 800 тыс. рублей на поставку сонотродов и наковален. Другая немецкая компания, Hercutec Chemie GmbH, осуществляет поставку на ПОЗиС смеси циклопентана и изопентана (стоимость контракта 15,7 млн рублей).

Кроме того, ПОЗиС сотрудничает с тайваньской компанией Shin San Co LTD (два контракта на поставку стального листа напечатанного с полимерным покрытием — стоимость неизвестна), с турецким производителем Temiz Serigrafi LTD STI (поставка логотипов на 4,3 млн рублей) и с ведущим белорусским производителем электроустановочных и электромонтажных изделий УП «ЭНВА» ОО «БелТИЗ» (четыре контракта на поставку выключателей стоимостью 2 млн рублей).

КФУ сотрудничает с «Шлюмберже»

На втором месте по числу зарубежных контрактов КФУ — их у университета в данный момент подписано 13 на сумму 43,8 млн рублей. Самый значительный заключен с компанией Elsevier (штаб-квартира в Амстердаме, сумма контракта 16 млн рублей), одним из крупнейших научных издательских домов, который ежегодно выпускает около четверти всех научных статей, издаваемых в мире. С Elsevier КФУ сотрудничает уже давно, подписку на ее продукты библиотека университета осуществляет с 2004 года, ученые имеют доступ к архиву издательства, начиная с 2000 года. Кроме того, в вузе периодически проводятся семинары с представителями Elsevier. С 2013 года ведутся переговоры о расширении информационной базы библиотеки, в связи с этим ученых КФУ просили присылать предложения по заинтересовавшим их ресурсам.

На 14,4 млн рублей КФУ заключил контракт с E Scholary Publishers Assotiation (публикация научных статей в журналах); на без малого 10 млн рублей — с британской Scitech Solutions, основанной в 2013 году «для содействия исследованиям молекулярно-лучевой эпитаксии (MBE)»; на почти 2 млн рублей — с британской тренинговой компанией Stoces&Jolly Consulting LTD (см. выше).

С лабораторией изотопной геологии Университета Бойсе (США, штат Айдахо) Казанский университет сотрудничает по линии проведения полевых и лабораторных работ по сверхточному определению уран-свинцового возраста цирконов методом химической абразии и термической масс-спектроскопии (720 тыс. рублей). Два любопытных контракта — на оказание услуг сетевой формы реализации программы дополнительного профессионального образования и оказание услуг по технической поддержке имеющегося программного обеспечения — заключены с крупнейшей в мире нефтесервисной компанией «Шлюмберже Лоджелко Инк» (штаб-квартира в Хьюстоне). Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

И хотя стоимость контракта небольшая — чуть больше 600 тыс. рублей — Schlumberger 26 января 2018 года попал в поле зрения ФАС! Проблемы у американской компании возникли из-за покупки ею акций российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC), что, по мнению главы ФАС Игоря Артемьева, «может стать основой для принятия властями РФ решений по сделкам со стратегическими активами в будущем». Глава антимонопольного ведомства пояснил сказанное несколько путано: «Schlumberger бьется, мы вырабатываем условия, при которых это может быть, кстати говоря, матрицей для будущих таких решений, несмотря на тяжелые все истории с санкциями». EDC еще в июле 2017 года объявила, что ее акционеры согласились продать Schlumberger 51% компании. Глава ФАС заявлял, что видит в рассматриваемой сделке «большие проблемы» при нынешней политической ситуации, в частности из-за санкций. Schlumberger даже согласилась на условие ФАС передать управление и контрольный пакет EDC российской стороне в случае новых санкций (детали механизма обсуждаются). Сегодня ожидается рассмотрение сделки комиссией правительства РФ по иностранным инвестициям, «которая контролирует вхождение иностранных инвесторов в капитал российских компаний, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Кроме того, университет заключил контракты также со Школой менеджмента Нормандии на чтение лекций по «Международному бизнесу» на 213 тыс. рублей, с немецким маркетинговым агентством Border Concepts GmbH (участие в выставке — 141,5 тыс. рублей) и с итальянским издательством Filodiritto Editore Informatica SRL (публикации научных статей, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science — 125,5 тыс. рублей).

«Татспиртпром» поднимает с немцами пивоваренный завод

На третьем месте по числу иностранных поставщиков — «Татспиртпром», у которого восемь контрактов с зарубежными партнерами. Крупнейший из них — с немецкой компанией Krones AG на сумму 1,8 млрд рублей — был заключен на поставку, шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования для производства пивоваренной продукции. Напомним, в мае прошлого года соглашение с немецкой компанией было подписано в присутствии президента РТ Рустама Минниханова. «Татспиртпром» приступил к строительству пивного завода мощностью 150 млн литров в год. Согласно контракту, стоимость технологического оборудования, которое должны поставить немецкие партнеры, должна была составить около 30 млн евро (в пересчете по курсу на 2017 год — 1,8—2,1 млрд рублей). Завод должен начать работу в 2018 году. В качестве площадки под его строительство определена территория индустриального парка «Чистополь».

Второй по величине контракт, на монтаж оборудования на сумму 306,8 млн рублей, был заключен «Татспиртпромом» с немецкой компанией Carbon Service Deutchland GmbH — также в рамках пивного проекта «Татспиртпрома». Контракт стоимостью 76 млн рублей на приобретение дистиллята «Скотч Виски 3YO» заключен с шотландской компанией Ian MacLeod Distillers LTD. Первую партию вискового дистиллята «Татспиртпром» принял в декабре прошлого года. Дистиллят будет использован для производства виски под брендом «Glen Rivers».

С немецкой компанией H+E GmbH «Татспиртпром» заключил контракт на шеф-монтаж и пусконаладку системы очистки сточных вод пивоваренного завода АО «Татспиртпром». До 2021 года татарстанская компания продолжит сотрудничество с другой немецкой компанией Oil Osteuropa Innovations Logistik GmbH, выигравшей тендер на услуги по проведению выездных рекламных акций с дегустациями и рекламой продукта в Германии. Изначально заявлялась сумма в 1,7 млн рублей, сегодня на компании «висят» два контракта на сумму 1,2 млн рублей. Таким образом, «Татспиртпром» попытался увеличить потребительский спрос на свои бренды и их продвижение на продовольственном рынке Германии, в том числе и спрос на водку «Тундра» (изготовление видеоролика ложится тоже на плечи немцев).

Кроме того, «Татспиртпром» договорился с датской компанией Union Engineering A/S Iban о выполнении инспекционных работ оборудования цеха СО2 на филиале АО «Татспиртпром» «Мамадышский спиртзавод» за полмиллиона рублей. На 351 тыс. рублей подписан контракт с латвийской SIA Baltic Logistic System — на оказание маркетинговых услуг по содействию в продвижении торговых марок «Ханская», «Тундра» в международном аэропорту «Домодедово».

Работа татарстанских ТЭЦ обеспечивается казахстанским заводом

У компании «Татхимфармпрепараты» — пять контрактов в зарубежными партнерами на сумму 9,5 млн рублей. Крупнейший, стоимостью 8,6 млн рублей, заключен с американской компанией ECI Packaging Limited, производящей упаковочное и фасовочное оборудование (собственно, контракт заключен на поставку этого оборудования). Среди иностранных поставщиков также немецкая компания Jentec Trading GmbH Industrievertretung und Export (запчасти для оборудования — литера для тиснения), туркменская ТПП и казахстанское ТОО Iteca (с обоими поставщиками заключены контракты на выставки на сумму 367,8 тыс. рублей). И, наконец, с французской компанией Novacil заключен контракт на поставку фармацевтической субстанции на сумму 407,8 тыс. рублей.

С Карагандинским турбомеханическим заводом (Казахстан) заключен контракт и у ОАО «Генерирующая компания» — на обслуживание электрогидравлических систем регулирования турбогенераторов №1—10 для нужд филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережно-Челнинская ТЭЦ (стоимость — 3,5 млн рублей).

Три зарубежных контракта на 30,16 млн рублей — у авиационного завода «КАПО-Композит». Самый крупный, на поставку материалов (29,9 млн рублей), с Cytec Engineered Materials INC. Американская компания, основанная в 1907 году, специализируется на производстве химических продуктов и материалов, в частности, композиционных материалов для аэрокосмической промышленности.

Аэропорт «Казань» заключил контракт на диагностику и наладку систем обработки багажа с латвийской компанией LAS 1 SIA — разработчиком, производителем и поставщиком технологического оборудования для аэропортов (сумма — 109,2 тыс. рублей). На 2,8 млн рублей КГАСУ заключил контракт с Университетом Восточного Лондона на реализацию программы двойных дипломов по направлениям «архитектура», «гражданское строительство» и «производственный менеджмент».

