«Где в Татарстане жить хорошо»: Нижнекамск внезапно на Олимпе, но в затылок ему дышат Сабы

Итоговый рейтинг районов республики

Взяв за основу данные наших экономического и социального рейтингов районов РТ, «Реальное время» составило итоговый рейтинг территорий Татарстана. В силу введения новых показателей, о которых (и причинах их введения) мы писали в прошлом материале, социально-экономический ландшафт региона претерпел довольно серьезные изменения: «лучшие» районы оказались не самыми лучшими, «худшие» — не самыми худшими, а в лидеры выбились вечные «вторые» и даже «темные лошадки». Так, несмотря на высокую безработицу, Нижнекамск вытащили на татарстанский Олимп нефтеперерабатывающие и нефтехимические гиганты. Но если Раис Минниханов разберется с безработицей раньше, чем Айдар Метшин, на «вершине холма» мы очень скоро увидим уже Сабы. Среди «неудачников» преобладают районы с почти полным отсутствием промышленных предприятий, но даже последние не всегда выручают: так, «гипсовое направление» и Талгат Абдуллин так и не помогли Камскому Устью покинуть «болото».

«ТАИФ» с «Татнефтью» вытащили район Айдара Метшина на Олимп...

Если долгое время на татарстанском Олимпе удерживался руководимый Михаилом Афанасьевым Лаишевский район (набравший по итогам 2017 года недостижимые для остальных 365 баллов), то по итогам первого квартала 2018 года и с введением новой методики подсчета «громовержцем» стал… Нижнекамский район с 120,91 балла. Правда, этот результат не так уж и недостижим — обладатель второго места (см. ниже) отстает от лидера всего на 0,44 балла. Некруглые значения появились по той причине, что на этот раз аналитическая служба подсчитала геометрическое значение по группам, опять же, для большей точности и представительности рейтинга.

Напомним, в экономическом рейтинге — 2018 нижнекамцы заняли лишь третье место, уступив Зеленодольскому и Азнакаевскому районам. Район под руководством Айдара Метшина может похвастаться очень высокими (но не самыми высокими) экономическими показателями. Он второй по объемам отгруженных товаров, в т.ч. в пересчете на душу населения, и второй же — по объему вложенных инвестиций по итогам первого квартала 2018 года. За то и другое в большей степени, конечно, ответственны не районные власти, а крупный бизнес: «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим» (группа «ТАИФ») и «ТАНЕКО» («Татнефть»). Если учитывать, что Альметьевский район с чисто нефтедобывающим промыслом не вошел даже в топ-5, республиканские власти должны оценивать нижнекамское лидерство положительно: уж лучше зависеть от нефтехимической «иглы», чем от чисто нефтяной — поставленная во главу угла нефтепереработка и нефтехимия начинают приносить плоды. Район Метшина-старшего, впрочем, в отличие от Казани и Набережных Челнов, выбился вперед еще и благодаря хорошо развитой аграрной экономике: он получил 40 баллов за объемы реализации скота и птицы (а это очень много для преимущественно промышленно-городской экономики), 31 балл за молочную реализацию. И, наконец, 32 балла за бюджетную обеспеченность (объем налоговых и неналоговых доходов на одного нижнекамца).

Итоговый рейтинг районов РТ, I кв. 2018, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка), тыс. руб. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям, чел. Наличие крупного рогатого скота, голов на конец марта Производство (реализовано)

СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц Агрызский 630.791 7.677 14.023 8.043 55.514 Азнакаевский 3.101.705 15.000 25.120 8.081 104.710 Аксубаевский 3.932.360 4.434 17.140 4.669 62.918 Актанышский 1.812.080 6.319 34.340 63.634 138.393 Алексеевский 135.976 5.196 23.056 3.772 82.112 Алькеевский 101.137 3.679 32.161 9.794 133.368 Альметьевский 215.728.739 62.620 13.696 4.724 34.668 Апастовский 133.866 3.663 19.494 5.717 58.533 Арский 688.689 6.953 38.045 12.058 143.896

…несмотря на безработицу, «алкоголизм» и экстренные вызовы

В лидеры экономического рейтинга Нижнекамску не дали пробиться очень средний показатель доли прибыльных предприятий (тревожный звоночек, если вспомнить похожую проблему в соседнем автограде) и невысокие темпы роста промышленного производства (лишь 25 баллов). Впрочем, что касается доли прибыльных предприятий, отметим очевидное. Если экономика района и города диверсифицирована (что хорошо) и на их территории расположено большое количество предприятий разных отраслей, то с большей вероятностью именно здесь доля прибыльных предприятий будет меньше. Если же в районе существует всего пять крупных предприятий, и только одно из них убыточно, то далеко не факт, что этот район в итоге экономически эффективнее города с большим числом предприятий.

Экономическая мощь района в итоге помогла команде Айдара Метшина отыграть отдельные провалы и пробелы в социальном развитии. Нижнекамский район занял лишь 7-е место в социальном рейтинге, проиграв две позиции Набережным Челнам (только эти два города попали в социальный топ-10 Татарстана). Пробраться наверх Нижнекамску помогли самые высокие зарплаты на крупных и средних предприятиях в РТ (за что, опять же, спасибо «ТАИФу» и «Татнефти»), отличная демография (43 балла) и фактическая дефляция стоимости потребительской корзины, зафиксированная в марте 2018 года. Зато именно команда Метшина имеет возможность наверстать упущенное по другим, уже проваленным показателям: снизить уровень безработицы (третий по величине в Татарстане) и отучить нижнекамцев от усиленного потребления спиртных напитков (район — восьмой по объему реализации алкоголя). Для района-лидера также неприятно выглядит ситуация с относительно высокой преступностью, и, судя по всему, здравоохранением (очень много экстренных вызовов на номер 112). Если в течение года власти не подтянут эти показатели, территория под руководством брата мэра Казани уступит первое место району под руководством брата президента Татарстана, который пока дышит Нижнекамску в спину.

Итоговый рейтинг районов РТ, I кв. 2018, баллы

МЕСТО Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы 29 Агрызский 14 27 21 28 3 Азнакаевский 30 37 39 29 44 Аксубаевский 32 15 30 18 5 Актанышский 24 22 43 42 17 Алексеевский 7 19 36 14 15 Алькеевский 4 12 42 33 6 Альметьевский 45 42 20 19 33 Апастовский 6 11 33 21 31 Арский 16 25 45 35

Если Раис Минниханов разберется с безработицей раньше, на вершине мы увидим Сабы

Сабинский район по итогам 2017 года занимал лишь 27-е место. Однако новые показатели, на которые обратила внимание аналитическая служба «Реального времени», катапультировали его сразу на второе место. Территория, которой руководит Раис Минниханов, набрала 120,47 балла, заняв в социальном рейтинге третье место, а в экономическом — пятое. И совершенно справедливо.

Во-первых, район получил 40 и 41 балл за количество голов КРС и реализацию молока и еще 39 — за реализацию мяса скота и птицы (что сразу сигнализирует о развитости местного АПК, несмотря на отсутствие в районе крупных агроимперий). Как следствие, эти агропредприятия и фермы почти все прибыльные (за долю прибыльных предприятий Сабы получили 36 баллов), а индекс производства один из самых высоких в РТ. В «красной зоне», тем не менее, район не только по объему отгруженной продукции и инвестиций (что объяснимо), но и, увы, по валовой продукции АПК на одного работающего в сельском хозяйстве (что говорит и о низкой производительности труда). Обратить внимание команде Раиса Минниханова стоит и на высокую безработицу (пятое место по РТ) и ползущий рост цен на товары первой необходимости. Собственно, если Минниханов с безработицей разберется раньше и эффективнее, чем Метшин — осенью мы увидим «на вершине холма» Сабы, а не Нижнекамск.

Азнакаево с «бронзой», несмотря на начавшийся спад производства

Тройку лидеров замыкает Азнакаевский район, набравший 119,29 баллов. Район главы Марселя Шайдуллина — аграрно-нефтяной (здесь расположены завод «Нефтемаш», НГДУ «Азнакаевскнефть» «Татнефти»), поэтому удивительно не то, что он закрепился на втором месте в нашем экономическом рейтинге, а то, что он опередил нефтяную столицу РТ Альметьевск. Напомним, по итогам 2017 года Азнакаево занимало лишь 16-е место.

Район Шайдуллина показал в первом квартале 2018 года не самые лучшие, но очень хорошие результаты по объему отгруженных товаров (15-е место по РТ) и одновременно по индикаторам АПК: количеству голов КРС, реализации мяса и птицы. «Провалилась» территория в экономическом смысле по одному из ключевых показателей — индексу промышленного производства: с начала 2018 года индикатор этот находится в «красной зоне», а значит, властям района уже надо начинать реагировать на спад производства, составивший к началу апреля уже 8%. Кроме того, стоит внимательно проанализировать причины относительно высокой безработицы (17-е место по РТ) и высокого же потребления азнакаевцами алкоголя (7-е место по объему реализации алкогольной продукции). Если команда Марселя Шайдуллина подтянет все три индикатора, а лидеры будут в это время почивать на лаврах, то Азнакаево сможет побороться не только за второе место.

Зеленодольский район, руководимый Александром Тыгиным, в итоговом списке не попал даже в топ-3. Фото Максима Платонова

Наказ Тыгину все тот же...

Зеленодольский район, занявший в нашем экономическом рейтинге первое место, в итоговом списке не попал даже в топ-3 (а ведь по итогам 2017 года как раз замыкал тройку).

Причина «провала» руководимого Александром Тыгиным района — в ряде «красных» социальных индикаторов. Во-первых, перед его командой стоит все та же проблема лидеров рейтинга — высокая безработица. При отличных показателях развития промышленного производства и АПК, часть зеленодольцев оказалась не удел — в итоге район занял 8-е место по числу безработных. Во-вторых, Тыгину надо что-то делать с преступностью в своем районе (7-е место по Татарстану), а также здравоохранением и/или пожаробезопасностью (по числу экстренных вызовов Зеленодольск занял 4-е место). Ну и в-третьих, вовремя отреагировать на «алкогольный тренд»: если он продлится, район может войти в топ-10 Татарстана по потреблению спиртных напитков. Ничего хорошего в этом достижении, разумеется, нет.

… а Фаттахову — повысить производительность труда и зарплаты и заняться-таки демографией

Пятерку лучших районов Татарстана замыкает сельскохозяйственный Актанышский район, набравший 111,82 балла, и занимавший по итогам 2017 года 10-е место. При этом в экономическом рейтинге родной район Шаймиева, не имеющий каких-либо полезных ископаемых и крупных предприятий, все-таки сумел занять 7-е место, а в социальном рейтинге — 8-е. Район входит в топ-5 и топ-3 аграрных районов РТ по количеству голов КРС и реализации мяса и молока и умудряется за счет мяса и молока занимать 15-е место по объему отгруженных товаров на душу населения и 2-е — по динамике производства (впрочем, в районе всего шесть крупных производств). Однако слабость район демонстрирует как раз в АПК, получив всего 17 баллов по показателю валовой продукции сельского хозяйства на одного работающего человека. Зато, в отличие от вышеперечисленных лидеров, здесь почти нет безработицы (44 балла) и низкая преступность.

В конце декабря власть в развитом сельскохозяйственном районе сменилась: бывший глава Актаныша Фаил Камаев ушел руководить исполкомом богатого Тукаевского района (богатый-то он богатый, но в нашем рейтинге занял 37-е место), а на его место пришел экс-министр образования РТ, когда-то уже руливший районом, Энгель Фаттахов. К нему мы и обращаемся с предложением повысить производительность труда в АПК, повысить зарплаты в промышленности и сельском хозяйстве (они здесь не самые низкие, но есть куда стремиться) и, главное, что-то сделать с демографией — по убыли населения и смертности Актаныш занимает несчастливое 13-е место.

В конце декабря власть в развитом сельскохозяйственном районе сменилась: на место бывшего главы пришел экс-министр образования РТ, когда-то уже руливший районом, Энгель Фаттахов. Фото Олега Тихонова

Жители Рыбно-Слободского района «пашут как рабы на галерах» за очень низкую зарплату

Антитоп-5 открывает Рыбно-Слободский район, под руководством нового главы исполкома (главы района пока там нет) Ильдара Тазутдинова опустившийся в итоге с 35-го места, которое он занимал в 2017 году (под руководством еще Ильхама Валеева), на 41-е. Район набрал 52,78 балла. Производство тут хромает на обе ноги: и промышленную, и сельскохозяйственную. Рыбнослободцы получили всего 11 баллов за отгрузку товаров, 12 баллов за реализацию молока, 18 баллов за количество голов КРС. Прибыльных предприятий тут очень мало (8 баллов), инвестиций в первом квартале местные компании почти не делали (12 баллов), с налогами и бюджетной обеспеченностью совсем плохо (5 баллов).

Тем не не менее, отметим один положительный «экономический момент»: с производительностью труда в районе все хорошо: по валовой продукции на одного работающего в АПК он занимает 8-е место. Дело за малым — найти применение трудолюбивому местному населению. Надо отдать должное, жители района пашут «как рабы на галерах» за весьма невысокую зарплату (16,5 тыс. рублей в АПК). Что, по-видимому, не замедлило сказаться на демографии — район по убыли населения и смертности занимает 7-е место в Татарстане. В довершение всего в марте 2018 года очень серьезно начали расти цены на товары первой необходимости. Все это не мешало бы взять на заметку новой команде Тазутдинова. А мы еще раз подсластим пилюлю: преступность в Рыбно-Слободском районе — одна из самых низких в РТ, и алкоголем местные жители баловаться особо не любят.

Тетюши: умерло в 5 раз больше, чем родилось

На четвертом месте с конца — Тетюшский район, набравший 49,59 баллов. С 2017 года он опустился на две позиции, заняв 42-е место. Район с 2014 года возглавляет более чем успешный фермер Рамис Сафиуллов (агрофирма «Колос»). Но успехи в бизнесе пока, кажется, не сыграли существенной роли в налаживании экономики района. По отгрузке продукции к началу апреля 2018 года Тетюши занимают третье место с конца, по наличию голов КРС замыкают топ-10 худших районов РТ, реализация мяса и молока тоже оставляет желать лучшего (за то и другое район получил всего по 11 баллов). Тетюшский район занял второе место среди районов с сильной рецессией. Как следствие, вотчина Сафиуллова возглавила мрачный анти-топ Татарстана по демографии: на 1 000 родившихся в марте 2018 года умерло 5 000 человек! Да, безработица тут практически отсутствует, люди заняты (и валовая продукция на одного крестьянина неплохая), и алкоголиков почти нет. Но на экономике района это никак не сказывается. Возможно, команде главы района стоит попытаться подтянуть хотя бы индикатор инвестиций? Вложения скажутся нескоро, но если ничего не делать, Тетюши продолжат медленно опускаться на дно.

Успехи Рамиса Сафиуллова в бизнесе пока, кажется, не сыграли существенной роли в налаживании экономики района. Фото tetushi.tatarstan.ru

«Гипсовое направление» и Талгат Абдуллин не помогли Камскому Устью покинуть «болото»

За Тетюшами следует Камско-Устьинский район, набравший 49,5 балла. С 39-го места в 2017 году он опустился на 43-е. Район, которым с 2015 года руководит выходец из аппарата Кабмина РТ Павел Лоханов, напомним, занял последнее место в нашем социальном рейтинге, а в экономическом — вошел в антитоп-5. По объему отгруженных товаров он в топ-10 худших районов. С АПК здесь тоже не очень: за численность голов КРС район получил 11 баллов, за реализацию мяса 15 баллов, за реализацию молока — всего 6. Прибыльных предприятий тут практически нет. Да и откуда им взяться-то? В последние годы Камско-Устьинский район пытались развивать по «гипсовому направлению», но в итоге, судя по последним индикаторам, развитие это захлебнулось. «Камско-Устьинский гипсовый рудник» (проект главы ГЖФ Талгата Абдуллина) по итогам 2016 года был еще прибыльным (32,8 млн рублей), но прибыль, как и выручка, по сравнению с 2015 годом уже снизилась. «Фоника-гипс» бизнесмена Эмиля Садыкова уже в 2016 году показала убыток в полмиллиарда рублей! Отсюда одни из самых низких темпов промышленного производства, ничтожные инвестиции, очень низкие зарплаты в АПК и самые низкие зарплаты в производстве. По смертности район входит в топ-5. Тут даже непонятно, что команде Лоханова посоветовать: всюду клин!

Татарстанской «Чукотке» с низкой бюджетной обеспеченностью дышит в затылок район с нулевым числом прибыльных предприятий

Второй худший район Татарстана по итогам первого квартала 2018 года — Аксубаевский, набравший всего 37 баллов и опустившийся, таким образом, с 32 места на 44-е. Особенно серьезно на рейтинге района, которым уже 10 лет руководит Камиль Гилманов, сказалась самая низкая бюджетная обеспеченность среди районов Татарстана: несмотря на относительно неплохие производственные показатели, собранных налогов элементарно не хватает «на жизнь». Для примера, в России в число регионов с самой низкой бюджетной обеспеченностью входят Чукотка и Мордовия. В чем тут дело, не совсем ясно: причина то ли в неэффективной системе межбюджетных отношений (и тогда виновато Правительство РТ), то ли в непосильном налоговом бремени (тогда часть вины лежит на местном руководстве). Так или иначе, на татарстанской «Чукотке» очень низкие зарплаты на крупных и средних предприятиях, высокий уровень преступности и высокая динамика роста цен на товары первой необходимости.

Спассцы, руководимые 12-й год Камилем Нугаевым, набрали в итоговом рейтинге всего 35,26 балла. Фото spasskiy.tatarstan.ru



Худшим же районом Татарстана по итогам 2018 года можно считать Спасский, который еще по итогам 2017 года занимал 43-е место (главным «неудачником» тогда был Кайбицкий район). Спассцы, руководимые 12-й год Камилем Нугаевым, набрали в итоговом рейтинге всего 35,26 балла, совсем провалившись по экономическим показателям и заняв в экономическом рейтинге последнее место. Это всецело агропромышленный район — достаточно взглянуть на список предприятий. Производства тут нет, судя по всему, вообще: район продемонстрировал худший показатель по объему отгруженной продукции. Да и по сельскому хозяйству есть вопросы: по КРС, реализации мяса и молока район входит в топ-10 «аграрных неудачников» Татарстана. Прибыльных предприятий ровно ноль. Странным образом, в районе еще кто-то и куда-то инвестирует (он получил за это 27 баллов). По бюджетной обеспеченности Спасский район занимает 6-е место с конца. Здесь высокая безработица и очень низкая зарплата в АПК (что может объяснять неудачи по мясу и молоку). Если и задуматься о гипотетическом плане выхода Спасского района из затяжного кризиса, то в голову не приходит ничего, кроме отчаянного и элементарного предложения: объединить его с соседними районами, либо Алексеевским, либо Алькеевским. Чтобы он перестал уже мучиться.

Итоговый рейтинг районов РТ, I кв. 2018, места

Место Наименование муниципального района (городского округа)

Баллы 1 Нижнекамский 120,91 2 Сабинский 120,47 3 Азнакаевский 119,29 4 Зеленодольский 115,60 5 Актанышский 112,82 6 Альметьевский 112,77 7 Заинский 110,29 8 Лаишевский 106,94 9 Елабужский 102,61



