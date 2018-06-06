«Бросить бы все и в Кукмор»: в топ-5 социального рейтинга Татарстана — сельхозрайоны и Челны

Лидеры и аутсайдеры среди районов и городов Татарстана по социальным показателям

Фото: акценты-газета.рф

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает подводить итоги социально-экономического развития районов Татарстана в I квартале 2018 года. На этот раз мы «расщепили» социально-экономический рейтинг районов РТ на чисто экономический (см. наш прошлый материал) и социальный рейтинг, который мы публикуем сегодня. Одновременно мы ввели и ряд новых показателей, в результате чего рейтинг получился точнее, справедливее и любопытнее. В топ-10 попали сразу восемь сельскохозяйственных районов РТ — наконец, стало видно, где лучше живут сельские жители — и только два города. А в топ-5 — только Набережные Челны (благодаря низкой безработице и крутой демографии). Оказалось также, что гигантские предприятия не панацея. Тем временем, в РТ началась убыль населения (в «зеленой зоне» только Казань, Челны и Альметьевск; в число самых криминальных районов РТ попали Пестрецы; а Казань — наряду с нефтяными районами — отчего-то спивается.

Зачем мы разделили рейтинг и ввели новые показатели

Экономический рейтинг на этот раз был составлен с учетом нового показателя — доли прибыльных предприятий в том или ином районе за соответствующий период времени. Как следствие, рейтинг уже и чисто экономический был сильно перетасован, потеряли свои, казалось бы, незыблемые позиции лидеры, наверх всплыли «новички». Социальный рейтинг — для нас новый, поэтому сравнивать позиции тех или иных районов с их прошлыми позициями невозможно. Тем более что для составления «социального рейтинга» мы взяли не только уже известные ключевые показатели, так или иначе влияющие на ситуацию с комфортностью проживания населения в районах РТ (уровень безработицы, величина средней зарплаты на крупных и средних предприятиях, на которых занято большинство трудоспособного населения, величина средней зарплаты в сельском хозяйстве, объем ввода жилых домов), на основе которых ранее считался общий социально-экономический рейтинг, но и ряд других, совершенно новых параметров.

На этот раз, чтобы сделать рейтинг более точным и представительным, мы посчитали также число преступлений для каждого района за I квартал 2018 года, количество экстренных вызовов, динамику розничных цен, демографические показатели и уровень реализации алкогольной продукции. Должны сразу заметить, новые показатели довольно сильно изменили картину «лучших» и «худших» районов Татарстана, подпортив репутацию «благополучным» и улучшив ее «отстающим». Зато, на наш взгляд, новый рейтинг оказался гораздо справедливее к сельскохозяйственным районам РТ, где нет крупных предприятий, огромных инвестиций, заоблачных зарплат, зато есть сельское хозяйство, которому, конечно, тягаться с промышленностью невозможно, низкая преступность, неплохая демография и потребительская корзина не так уж сильно дорожает. С этими выводами, конечно, могут не согласиться главы крупнейших мегаполисов (живущих, заметим в скобках, в первую очередь благодаря расположенным там крупным корпорациям и промышленным гигантам).

Социальный рейтинг районов РТ за I кв. 2018 года, итоговый

Место Наименование муниципального района (городского округа)

1 кв 2018 года Баллы 1 Кукморский 278,00 2 Атнинский 256,00 3 Сабинский 255,00 4 Тукаевский 254,00 5 Набережные Челны 246,00 6 Буинский 242,00 7 Нижнекамский 240,00 8 Актанышский 235,00 8 Алькеевский 235,00

В топ-10 попали сразу восемь сельскохозяйственных районов РТ — наконец стало видно, где лучше живут сельские жители

Лидером социального рейтинга районов РТ стал Кукморский район, ранее не входивший даже в топ-10 итогового рейтинга, хотя и набиравший хорошие баллы по сельскому хозяйству. Благодаря хорошо развитому АПК в районе главы Сергея Дмитриева, Кукмор набрал 278 баллов. В его пользу в социальном рейтинге сыграла относительно высокая зарплата по сельскому хозяйству, низкий уровень преступности, низкий «уровень алкоголизма», хорошая демография. В результате, несмотря на низкий в сравнении с мегаполисами уровень средних зарплат на крупных предприятиях и не самую низкую безработицу, Кукмор вполне справедливо для агломерации, неспособной похвастаться корпорациями и инвестициями, возглавил наш рейтинг.

На втором месте небогатый Атнинский район, у которого чрезвычайно низкие показатели отгруженного производства и инвестиций, что естественно для района с числом жителей в 13 тыс. человек. Да, в районе, которым уже 13-й год руководит Габдулахат Хакимов, не такая уж низкая безработица и, разумеется, средняя зарплата по крупным предприятиям оставляет желать лучшего. Зато в АПК тут высокие зарплаты, преступлений совершается меньше, чем где-либо в Татарстане, «алкоголиков» почти нет, и цены на продукты первой необходимости не растут, а падают! В результате Атнинский район набрал 256 баллов.

Социальный рейтинг районов РТ за I кв. 2018 года, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Уровень безработицы Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям Среднемесячная заработная плата на 1 работающего по сельскому хозяйству Разницы регистрации актов о рождении и смерти на 1000 человек Число зарегистрированных преступлений 01.04.2018 янв-март 2018 янв-март 2018 янв-март 2018 янв-март 2018 % руб. руб. человек ед. Агрызский 0,74 31 379,30 14 748 -1,982 269,1 Азнакаевский 0,62 32 505,40 18 057 -0,855 188,6 Аксубаевский 0,29 23 229,40 16 913 -1,730 366,8 Актанышский 0,26 26 149,70 18 113 -2,221 145,9 Алексеевский 0,83 24 026,90 15 159 -2,113 168,3 Алькеевский 0,46 22 461,30 19 123 -1,836 110,1 Альметьевский 0,87 41 081,60 20 405 -0,039 195,1

Как высокая безработица оказалась «ложкой дегтя» для брата президента Татарстана

На балл меньше набрал замыкающий тройку лидеров Сабинский район, который возглавляет родной брат президента РТ Раис Минниханов. Этот сельский район не может похвастаться высокими объемами отгруженной продукции по итогам I квартала 2018 года, зато занимает высокие места по количеству КРС, реализации мяса и молока — здесь один из самых высоких индексов промпроизводства и бюджетной обеспеченности. Для социального рейтинга, однако, оказались важнее высокие показатели по средней зарплате, демографии, низкая преступность и реализация алкоголя. Показатель, который оказался «ложкой дегтя в бочке меда», — высокая сравнительно с остальными районами РТ безработица.

Следом, набрав 254 балла, идет, безусловно, богатый сельскохозяйственный район Татарстана — Тукаевский. Несмотря на отсутствие тут промышленных крупных производств (зато есть пара агрогигантов — см. прошлый материал), сильный рост цен на товары первой необходимости и постоянные звонки жителей экстренным службам. А все потому, что в районе, который в этом году возглавил Фаил Камаев, самые высокие зарплаты в АПК (за что спасибо в том числе и владельцу «Челны-Бройлера» Ильшату Фардиеву, и владельцам «Камского Бекона»), и не самые низкие зарплаты в промышленности. Здесь, ко всему прочему, хорошая демография, высокий ввод жилья и мало «алкоголиков». Но Фаилу Камаеву стоит, на наш взгляд, вызвать на ковер местного начальника УВД и указать ему на высокий уровень преступности в районе.

Пятерку лидеров замыкает единственный попавший в нее город — Набережные Челны, с чем мы команду Наиля Магдеева и его лично поздравляем. Фото nabchelny.ru

Благодаря низкой безработице и отличной демографии автоград оказался единственным городом в топ-5

Наконец, пятерку лидеров замыкает единственный попавший в нее город — Набережные Челны, с чем мы команду Наиля Магдеева и его лично поздравляем! Занявший одно из самых низких мест в нашем экономическом рейтинге автоград (не в последнюю очередь из-за малой доли прибыльных предприятий и новой методики подсчета рейтинга, принятой аналитической службой «Реального времени»), в социальном рейтинге оставил далеко позади своего главного конкурента — Казань (набравшую лишь 205 баллов и занявшую всего лишь 21-е место) и на две позиции опередил своего соседа, Нижнекамск (240 баллов — 7-е место). Как так вышло? Очень просто: очень низкая безработица (41 балл), одна из самых высоких зарплат на промпредприятиях (36 баллов) и на сельскохозяйственных (40 баллов), очень крутая демография (44 балла) и приличный объем ввода жилья, хотя тут автоград странным образом уступил Пестрецам и Зеленодольску (управлению строительствам мэрии — на карандаш!). Подпортили позиции Челнам в рейтинге высокая реализация алкоголя (6 баллов) и самое высокое количество экстренных вызовов (1 балл), что означает, согласитесь, тревожную ситуацию в том числе и со здравоохранением (скорая помощь), и с пожарной безопасностью. Обратить внимание челнинских властей, кроме всего прочего, стоит на пусть и не самую высокую по Татарстану преступность (всего 18 баллов) и относительно высокий рост цен на потребительскую корзину. Если бы не последнее, автоград мог бы войти и в тройку лидеров.

Хуже всего позиции в рейтинге у Чистополя, Мензелинска и Камского Устья. Вотчина Дмитрия Иванова набрала лишь 158 баллов, за что «благодарить» чистопольским властям стоит высокую безработицу, низкую зарплату в АПК и высокий уровень преступности. Главе Мензелинска Айдару Салахову, набравшему всего 143 балла, «Реальное время» советует подтянуть проваленные показатели по демографии (6 баллов) и провести антиалкогольную кампанию, а также «убедительно» попросить руководителей местных предприятий как в промышленности, так и в АПК, повысить зарплаты! А вот главе Камско-Устьинского района, набравшему всего 121 балл (в два раза меньше, чем лидеры рейтинга), наверное, стоит реализовать целую программу: подтянуть средние зарплаты, в промышленности (3 балла) и особенно в сельском хозяйстве (самые низкие зарплаты по РТ — здесь!), улучшить демографию (понизить смертность, повысить рождаемость), заняться снижением числа преступлений и снижать безработицу.

Социальный рейтинг районов РТ за I кв. 2018 года, баллы

Баллы по безработице Баллы по среднемесячной зарплате крупных и средних предприятий Баллы по среднемесячной зарплате работающих в сельк.хоз-ве Баллы по демографии Баллы по зарегистрированным преступлениям Агрызский 10 30 5 18 11 Азнакаевский 17 33 25 33 27 Аксубаевский 43 7 19 22 4 Актанышский 44 21 26 13 38 Алексеевский 9 14 7 15 33 Алькеевский 33 5 35 19 44 Альметьевский 7 42 39 42 25 Апастовский 31 6 23 3 39 Арский 23 10 9 29 42

Несмотря на «Татнефть»: в Бавлах по-прежнему высокая безработица

К слову, уровень безработицы по Татарстану на 1 апреля 2018 года составил 0,62%, увеличившись с начала года на 8,7%. Самая низкая безработица по-прежнему, в Лаишевском районе (12-е место в социальном рейтинге) — 0,19%, однако с начала года она выросла на 26,6%. По этому показателю аналитическая служба «Реального времени» дает 45 баллов. Напомним, по итогам первых 9 месяцев прошлого года безработица составляла и того меньше — 0,16%, а по итогам 2017 года — в среднем 0,15%. В районе очень хорошие производственные показатели, однако доля прибыльных предприятий при этом одна из самых маленьких по Татарстану. В тройку лидеров с самой низкой безработицей входят также Актанышский (0,26%) и Аксубаевский район (0,3%). И если в Актанышском районе безработица с начала года снизилась почти на 14%, то в Аксубаевском районе, напротив, выросла почти на 40%. Актанышский и Аксубаевский районы получают 44 и 43 балла соответственно. В Актанышском районе по итогам I квартала 2018 года, кроме прочего, неплохой показатель роста ИПП (31,2%). Что, в том числе, обеспечило ему достаточно высокое 8-е место наряду с Алькеевским районом (235 баллов).

Самый высокий уровень безработицы к началу апреля 2018 года зарегистрирован в Бавлинском районе — 1,17% (для района с населением в 35,4 тыс. человек это около 400 безработных). За что он и получает от «Реального времени» «кол». Напомним, по итогам I квартала Бавлинский район находится в числе отстающих по производству мяса. Высокий уровень безработицы в Бавлинском районе держится уже 1,5 года. И это несмотря на то, что район нефтяной и здесь расположен ряд предприятий «Татнефти». В феврале этого года премьер-министр РТ Алексей Песошин раскритиковал главу района Рамиля Гатиятуллина, правда, в первую очередь, за налоговую задолженность Бавлов и за низкий уровень заработной платы. Кроме того, по итогам 2017 года в рейтинге правительства РТ Бавлинский район сместился с 32-го на 28-е место. В рейтинге «Реального времени» Бавлинский район по итогам I квартала занял почти аналогичное — 29-е место, набрав 181 балл.

Можно лишь предположить, что, несмотря на впечатляющие производственные показатели, весомая их доля приходится на производителей ОЭЗ «Алабуга», в том числе турков. Фото Максима Платонова

Нефтехимии и «Алабуги» не хватает: крупные компании не могут покрыть предложения на рынке рабочей силы

Нехорошая ситуация с безработицей и в Елабужском районе, ее уровень, как и в 2017 году, превышает 1%, по итогам I квартала он составил 1,06% (с ростом к началу году на 10,4%). В результате Елабуга «опустилась» по этому показателю ниже Нижнекамска (занимавшего «непочетное» второе место по уровню безработицы в 2017 году). Можно лишь предположить, что несмотря на впечатляющие производственные показатели — так, положительная динамика объема отгруженной продукции здесь внушает больший оптимизм, чем даже в Нижнекамске и Альметьевске, весомая их доля приходится на производителей ОЭЗ «Алабуга», в том числе турков. И рабочих мест в успешном ОЭЗ для всех елабужан нет.

Наконец, Нижнекамск со всем своим нефтехимическим производством (от ТАИФа до «ТАНЕКО») все же не способен покрыть все предложение рынка рабочей силы — уровень безработицы здесь уже в марте впервые превысил 1%. Елабуга и Нижнекамск, таким образом, несмотря на недостижимые для многих районов показатели экономического развития, за безработицу получают от «Реального времени» соответственно только 2 и 3 балла. Впрочем, ситуация с безработицей испортила позиции в рейтинге и другим развитым районам. Так, нефтяной Альметьевск получил лишь 7 баллов (за безработицу в 0,87%), Казань — 19 баллов (0,6%).

Как Александру Тыгину поставила подножку высокая безработица

Единственная крупная агломерация РТ, которой, согласно статистическим данным, безработица пока не грозит, — Набережные Челны, получившие от нас 41 балл за безработицу в 0,38%. Низкий уровень безработицы — один из тех ключевых показателей, благодаря которому Наилю Магдееву, несмотря на низкие позиции автограда в экономическом рейтинге, можно гордо вздохнуть: Набережные Челны оказались и единственной агломерацией, которая вообще смогла пробраться в социальный топ-5 Татарстана, заняв там почетное 5-е место.

Любопытно, что ранее высокий балл по безработицы наряду с автоградом набирал и другой моногород Татарстана — Зеленодольск, по результатам I квартала 2018 года, однако, попавший в топ-10 районов с худшим уровнем безработицы (и получивший от нас в итоге лишь 8 баллов). В том числе поэтому, хотя в экономическом рейтинге Зеленодольский район занял 1-е место, в социальном рейтинге РТ он смог взобраться лишь на 24-е (192 балла).

По величине средней высокой зарплаты (по крупным и средним предприятиям, исключая сельское хозяйство) лидирует Нижнекамский район — в среднем, каждый здешний работник получает почти 42 тыс. рублей. Фото Романа Хасаева

Нижнекамск обогнал Альметьевск по высоким зарплатам

Средняя зарплата по РТ по итогам I квартала 2018 года составила 32,4 тыс. рублей (рост с начала года на 0,8%). По величине средней высокой зарплаты (по крупным и средним предприятиям, исключая сельское хозяйство) лидирует Нижнекамский район — в среднем, каждый здешний работник получает почти 42 тыс. рублей, за что, конечно, главе района Айдару Метшину стоит благодарить руководителей крупнейших заводов — Альберта Шигабутдинова и Наиля Маганова. Район получает от нас за это 45 баллов. И это несмотря на то, что с начала года средняя зарплата упала почти на 14% — на 1 января 2018 года она составляла здесь 47,3 тыс. рублей. Напомним, по итогам 2017 года Нижнекамск по величине зарплаты (40,4 тыс. рублей) занимал лишь третье место, уступив Казани (41,1 тыс.) и нефтяному Альметьевску (42,8 тыс. рублей). По итогам I квартала 2018 года, однако, Казань заняла лишь третье место (43 балла) с зарплатой, немногим большей, чем в прошлом году (41,2 тыс. рублей), а Альметьевск, потеряв лидерство, не вошел даже в топ-3, заняв 4-е место со средней зарплатой в 41 тыс. рублей (42 балла). Учитывая, что за альметьевские высокие, относительно средней по Татарстану, зарплаты главе района Айрату Хайруллину стоит благодарить главу «Татнефти» Наиля Маганова, можно осторожно предположить, что победу Нижнекамску по этому показателю обеспечил, вероятнее всего, именно ТАИФ.

А вот что любопытнее всего, так это второе место Верхнеуслонского района, средняя зарплата в котором внезапно перевалила сразу за 40 и 41 тыс. рублей, составив 41,3 тыс. рублей — за что аналитическая служба «Реального времени» насчитала ему целых 44 балла. И вот неизвестно, кого за такие показатели благодарить главе района Марату Зиатдинову: из крупных предприятий, ведущих деятельность здесь, можно выделить ОАО «Красный Восток-Агро» (но это агропредприятие, зарплаты в котором учитываются в другом показателе), филиал «Татавтодора» или ООО «Керамика-Синтез». Нельзя не забывать и про город-мечту — Иннополис, который также располагается в этом районе и его жители получают неплохие зарплаты.

Самые низкие зарплаты в неблагополучных районах РТ стали еще ниже…

Самые низкие зарплаты по-прежнему в Камско-Устьинском, Кайбицком и Дрожжановском районах. Напомним, по итогам 2017 года хуже всего обстояли дела у антилидера рейтинга Кабийцкого района (21,3 тыс. рублей). Следом шли Дрожжановский (21,5 тыс.), Камско-Устьинский (21,9 тыс.) районы. На этот раз в антилидеры по зарплате выбился Дрожжановский район, где средняя зарплата оказалась еще ниже, чем в 2017 году, — 21,2 тыс. рублей. За что и получает от нас район всего 1 балл (напомним, глава района Александр Шадриков в феврале 2018 года перешел в правительство, возглавив Минэкологии). Чуть лучше дела у Кайбицкого района — 21,3 тыс. рублей (рост зарплат, отметим, нулевой) и Камско-Устьинского — 21,8 тыс. рублей (ниже, чем в прошлом году). Если это не чудеса статистики, в частности, очередной пересчет данных, то ситуация настораживающая: мало того, что районы находятся «на дне», так еще и «дно» с каждым месяцем опускается все ниже и ниже. Кстати, показательный факт: получают зарплату ниже средней по Татарстану сразу в 32 районах РТ!

Со средней зарплатой в АПК РТ и того хуже: она в 1,8 раза меньше средней по Татарстану и составила по итогам I квартала всего 18,2 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. Самые высокие зарплаты в сельском хозяйстве в Тукаевском районе (32,1 тыс. рублей), Зеленодольском районе (31 тыс. рублей, рост к АППГ на 22%) и Пестречинском (26,6 тыс. рублей), которые получают соответственно 45, 44 и 43 балла. Напомним, что лидирующие позиции в АПК, в частности, по производству мяса, как и по величине средней зарплаты, не помогли главам Тукаевского и Пестречинского районов сохранить свои посты. В отстающих все те же Кайбицкий (14,3 тыс. рублей), Муслюмовский (13,6 тыс.) и Камско-Устьинский (13,3 тыс.) районы.

Со средней зарплатой в АПК РТ и того хуже: она в 1,8 раз меньше средней по Татарстану и составила по итогам 1-го квартала всего 18,2 тыс. рублей. Фото Максима Платонова



В Татарстане — убыль населения: прирастают жителями лишь Казань, Челны и Альметьевск

С демографией в республике все очень и очень плохо. В Татарстане, по данным на конец марта 2018 года, умерло больше, чем родилось. Налицо не естественный прирост, а убыль населения: родилось 2,868 на 1000 человек, умерло 2,974 на 1000 человек. Разница составила -0,106. Лучше всего по рождаемости обстоят дела в двух самых больших и промышленно развитых агломерациях Татарстана, что и неудивительно — в Казани (3,966 на тыс. населения) и Набережных Челнах (3,134 на тыс. населения). Автоград, между прочим, занимает второе же место и по низкой смертности. Тройку лидеров по рождаемости замыкает богатый нефтью Альметьевск, «социалку» которого обеспечивает «Татнефть» (3,09), однако в Альметьевском районе все же умирает больше, чем рождается (-0,039). Лишь в этих трех городах показатели рождаемости выше, чем в среднем по Татарстану (они и обеспечили РТ относительно высокий, хотя и недостаточный для прироста населения показатель). Меньше всего рождается в Апастовском районе (где, напомним, в 2016—2017 году отмечалась рецессия), экономически упадочном Кайбицком районе и Тетюшах.

В результате, только в трех городах и районах РТ прирост населения вообще отмечается, что не помогло самой республике не начать вымирать: в Казани (разница 1,23), Набережных Челнах (0,918) и Нижнекамском районе (0,262). Остальные районы «вымирают»: в" красной зоне" все, кроме трех вышеупомянутых. В набат можно начинать бить в том же Апастовском районе (-3,361) и Тетюшах (-4). Предпоследнее место, несмотря на все свои высокие зарплаты, занял Верхнеусловский район (-3,5).

«Криминальные районы РТ»: Верхнеуслонский, Пестречинский и Казань

«Добивает» Верхнеуслонский район и уровень преступности. Здесь он самый высокий по Татарстану (за что получает от нас всего 1 балл). С января по март 2018 года показатель преступности составил 576,1 на 100 тыс. жителей, да еще с ростом на 40% к аналогичному периоду прошлого года. Для района с численностью в 16,5 тыс. человек (к слову, с 2016 года она снизилась на 0,42%) это 94 преступления за I квартал. В Пестрецах дела не лучше: 368,2 на 100 тыс. населения (или 135 уголовных дел). Замыкает печальную тройку — тут, впрочем, вряд ли жители столицы удивятся — Казань, где за три месяца 2018 года уже произошло 4,6 тыс. преступлений (или 368,2 на 100 тыс. населения), что меньше, чем в I квартале 2017 года, впрочем, на 7,2%. Пестрецы и Казань получают от «Реального времени» по 2 и 3 балла. И если Пестрецам можно надеяться, что новый глава района Ильхам Кашапов наведет порядок, а Казани — возлагать надежды на нового начальника полиции РТ Александра Мищихина, то жителям Верхнеуслонского района стоит лишь уповать на то, что Марат Зиатдинов вызовет рано или поздно местного главу УВД на ковер.

В число «криминальных районов» Татарстана вошли также Аксубаевский район (366,8 преступлений на 100 тыс. населения — рост за год почти в 3 раза!), Чистополь (312), Лаишевский район (284,8) и Зеленодольск (275,6). Имеющий лет 20 назад славу «криминальной столицы РТ» автоград получил от «Реального времени» 18 баллов за 1282 преступлений (или 240,8 на 100 тыс. населения) со снижением к АППГ на 8%.

Заметим в скобках, ни один «криминальный» район не вошел в топ-10 социального рейтинга Татаратана. Что, на наш взгляд, совершенно логично и справедливо.

Замыкает печальную тройку — тут, впрочем, вряд ли жители столицы удивятся — Казань, где за три месяца 2018 года уже произошло 4,6 тыс. преступлений. Фото Максима Платонова

«Бросить бы все и уехать в Большую Атню»: где татарстанцам живется спокойнее всего

Меньше всего преступлений совершается в Атнинском районе (45 баллов), хотя число их выросло за год на 41,4%, но в абсолютном значении для района с численностью в 13 тыс. жителей это 14 преступлений против 10. Этот показатель, в том числе, обеспечил обыкновенному сельскохозяйственному району, не способному похвастаться серьезными экономическими показателями, 2-е место в социальном рейтинге районов РТ, составленном аналитической службой «Реального времени» (он набрал в итоге 256 баллов). Алькеевский район оказался в итоговой социальной топ-10 районов (набрав 235 баллов) тоже не в последнюю очередь благодаря относительному спокойствию: здесь за I квартал произошло всего 21 преступление (44 балла). Попасть в топ-10 Муслюмово помешал низкие зарплаты в АПК, но преступлений тут тоже «кот наплакал»: за I квартал 2018 года зарегистрировано всего 24 (за что получает от нас заслуженные 43 балла).

К спокойствию в районах имеет отношение и показатель по экстренным вызовам оперативных служб: очевидно, чем их меньше, тем лучше. Так же очевидно, что крупным городам и мегаполисам в этом смысле невозможно тягаться с тихими сельскими районами. Ничего удивительного поэтому нет, что именно крупнейшие агломерации по числу экстренных вызовов далеко обгоняют остальные города и районы. При этом первое место принадлежит Набережным Челнам: здесь в марте 2018 года было зарегистрировано 44 сообщения на 1000 жителей. С большим отрывом от автограда идет столица РТ с показателем 25,2. Отметим, что в обоих городах показатели превышают средний по Татарстану (18,2). С большим отрывом от двух крупнейших городов идут Пестречинский, Зеленодольский и Лаишевский районы. Наиболее спокойными, судя по «экстренному показателю», выглядят все тот же Атнинский район, Дрожжановский и Балтасинский.

Кто «спивается» в Татарстане: Казань, нефтяники Альметьевска и Лениногорска

Рядом с этими двумя показателями фактически можно поставить реализацию (и, соответственно, потребление) алкогольной продукции, отвечая на гипотетический вопрос, «спивается тот или иной район или нет». Иными словами, насколько город и район по этому показателю социально благополучный. Всего за I квартал 2018 года было реализовано 1,4 тыс. дал алкоголя (1 дал — 10 литров). Если говорить об абсолютных показателей, то в безусловных лидерах окажутся, разумеется, крупнейшие агломерации РТ — Казань (505,6 дал) и Набережные Челны (197,7 дал).

Поэтому мы взяли более точный и справедливый показатель, пересчитав объем реализованного алкоголя на душу населения. Оказалось, однако, что жители столицы РТ все равно «самые пьющие»: на одного казанца было реализовано 0,4 дал или 4 литра — за что Казань получает от «Реального времени» наименьший балл. «Ноздря в ноздрю» идут нефтяники Альметьевска, которые успели купить примерно столько же — 3,9 литра на брата. Тройку антилидеров замыкает Лениногорский район (жители которого купили уже 3,8 литра на каждого). Из крупных городов еще стоит отметить автоград, который, хотя по численности населения второй в Татарстане, пьет гораздо меньше, чем, например, Бугульма или Лаишево (0,38 и 0,377 дал реализовано алкоголя в этих районах соответственно) — 0,372, занимая лишь 6-е место по объему реализации (за что и получает от нас 6 баллов). Наименее пьющие районы — Аксубаевский (жалкие 1,5 литра на брата за целый квартал), Дрожжановский (1,6 литра) и Спасский (1,8 литра).

В I квартале этого года в Татарстане было введено 861,4 тыс. кв. м. Фото Максима Платонова

Зеленодольск и Пестрецы умудрились обогнать автоград по вводу жилья

Один из ключевых показателей, повлиявших на расположение районов и городов в рейтинге «Реального времени», — ввод в строй жилых домов в РТ. Отметим, что с 2016 по 2017 год показатель этот по РТ не сильно вырос (2 408 098 кв. м. против 2 406 471 кв. м.). В I квартале этого года в Татарстане было введено 861,4 тыс. кв. м. Казань, разумеется, оставляет остальные города и районы по вводу жилья далеко позади: за первые три месяца 2018 года здесь было введено 395,4 тыс. кв. м. Это почти половина всего татарстанского объема. Любопытно, что если по итогам 2017 года Набережные Челны показали один из лучших результатов по вводу жилья, уступив только Казани (250 тыс. кв. м против 804 тыс. кв. м), то, по данным за I квартал 2018 года, второе место занял Пестречинский район, где уже успели ввести 95,8 тыс. кв. м.

Автоград не попал и на третье место, уступив Зеленодольску с его 52 тыс. кв. м, и занял лишь четвертое место — челнинские строители ввели к началу апреля пока только 49,5 тыс. кв. м. В числе отстающих, в чем ничего удивительного нет, бедные, сельские, малонаселенные районы: Черемшанский, Атнинский и Новошешминский.

Как в неблагополучном Кайбицком районе продукты дорожают сильнее всего

Наконец последний (но не по важности) показатель, повлиявший на социально-экономическую ситуацию, который мы до сих пор не считали, — это динамика средних розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости (хлеб, молоко и молочные продукты). Этот показатель оказал существенное влияние на распределение городов и районов в нашем социальном рейтинге. Для подсчета показателя мы взяли средние цены на хлеб «Дарницкий», «Сельский», хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта, молоко 2,5% жирности, кефир до 1% жирности, катык до 2,5% жирности, сметану 15% жирности, творог нежирный фасованный и масло сливочное «Крестьянское» фасованное. Посчитали стоимость потребительской корзины за март и февраль и нашли взвешенный показатель динамики средних цен или динамический параметр изменения стоимости продовольственной корзины. Средняя стоимость потребительской корзины по РТ оказалась в марте 2018 года равна 1166,46 рубля (в феврале 1164,66).

Отметим для начала, что самая высокая стоимость нашей потребительской корзины зарегистрирована в Лаишевском районе (1 283,41 рубль за килограмм) и… Кайбицком районах (1 276 рублей за кг). И если высокую стоимость корзины в Лаишевском районе можно хотя бы теоретически объяснить тем, что ее могли поднять казанские «нувориши», живущие там в своих коттеджах, то чем объяснить дороговизну в Кайбицком районе — вопрос. Тройку самых дорогих районов замыкает Буинский — здесь корзина стоит 1 274 рубля за кг. Выше среднетатарстанской стоимости корзина оказалась в 25 районах Татарстана, в том числе, в Казани (1 180,7 руб) и Челнах (1 174,7 руб). Самая недорогая «корзинка продуктов» в Нурлатском районе — всего 951,23 рубля, Алькеевском (1 076,7 рубля) и Новошешминском районах (1 089,7 рубля).

Выше среднетатарстанской стоимости корзина оказалась в 25 районах Татарстана, в том числе, в Казани (1 180,7 рубля) и Челнах (1 174,7 рубля). Фото Максима Платонова

Однако для рейтинга мы взяли не стоимость корзины, напомним, а динамику средних цен. Выяснилось, что сильнее всего в I квартале дорожали продукты в Бугульминском районе, Муслюмовском и Высокогорском районах. Если говорить о крупных городах — то в Казани (8 баллов) и Альметьевске (10 баллов). В 11 районах РТ потребительская корзина дорожает сильнее, чем в среднем по Татарстану. Динамика ниже среднетатарстанской отмечена в таких крупных городах, как Набережные Челны (18 баллов), Зеленодольск (25 баллов), Елабуга (31 балл). В шести районах Татарстана корзина даже подешевела, что любопытно, не только в сельских районах, но и, например, в Нижнекамске (41 балл). Стремительнее прочих дешевела корзина в Азнакаево, Бавлах и Ютазинском районах.