«Зеленая папка» Минниханова: «поднятая Шильна» и другие фокусы с землей в «сладком» районе
2-я серия. Из жизни глав. 10 сомнительных подвигов руководителя Тукаевского района Василя Хазеева и его команды
Как и ожидалось, сегодня Василь Хазеев сложил с себя полномочия главы Тукаевского муниципального района. Проводить 60-летнего руководителя на пенсию предполагается в обстановке пониженной торжественности — кресло под ним шаталось уже достаточно давно из-за обилия на подведомственной территории признаков, как говорят в таких случаях, «личной заинтересованности должностных лиц» в результатах их труда. «Реальное время» узнало, за какие именно прегрешения может быть отправлен в отставку Василь Гарипович. Среди них — любовь к передаче участков в аренду вне аукционов и земельные гешефты энергичных родственников и подчиненных экс-главы.
Вчера «Реальное время» подробно объяснило, чем грозит решение Рустама Минниханова взять под личный контроль доходы и расходы муниципальных служащих и глав районов Татарстана. По сути, сегодня речь идет о том, что президент Татарстана пускает в ход свою «зеленую папку», в которой рассказывается о всех прегрешениях власти на местах. Пощады, похоже, никому не будет. Такое ощущение, что первый Уотергейтский скандал местного масштаба разразился в Тукаевском районе. Сегодня Василь Хазеев, уходит с поста главы. Таковы результаты заседания совета Тукаевского района. Мы решили вспомнить, чем запомнился один из глав-«старожилов».
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Кажется довольно удивительным, что в республике недовольны работой главы, район которого занял 4-е место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований в 2016 году. Однако при внимательном рассмотрении этого «развития» вопросы к Хазееву возникнуть, конечно, могли. Тукаевский район — типичная территория при крупном городе, зависимая от него во всех отношениях. Так что судьба у таких территорий такая — с одной стороны, неплохие социально-экономические показатели, с другой — своих заслуг в этом немного. Собственно, люди, знакомые с ситуацией, говорят, что Василь Гарипович «ничего не решал» (благодаря чему, видимо, и продержался в кресле главы семь лет). За свое четвертое место он, по идее, должен был благодарить структуры Ильшата Фардиева («Челны-Бройлер», «Набережночелнинский инкубатор», «Набережночелнинский элеватор») и отчасти Ильдара Галяутдинова. А также челнинских крупных и мелких инвесторов, которые тяготеют к вложениям в землю именно Тукаевского района, удобную для них во всех отношениях, — а не, например, Елабужского, путь в который осложнен пробками.
В этой ситуации главе пристало искать резервы и поднимать тот бизнес, что помельче. Однако МСБ здесь за последние годы заметно скукожился: в 2012 году в районе было зарегистрировано 1953 хозяйствующих субъекта, на 1 января 2017-го — уже 1705. Доходы местного бюджета за четыре года упали с 803 млн (2013 год) до 739 млн рублей (2016-й) (сборы по НДФЛ, например, — с 213 млн до 131 млн).
Известно, что ситуацией в районе активно интересовалось антикоррупционное управление при президенте РТ. Группа его сотрудников работала на месте дважды — в 2014 году и в январе 2017-го; такой «чести» в республике удостаивались единицы (и есть районы, в которые «антикорр» вообще не выезжал). По нашим данным, решение отставить Хазеева было принято сразу после передачи президенту РТ материалов январского выезда. Однако оно было отложено — чтобы дать главе «дослужить» до 60 лет.
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По информации «Реального времени», одной из причин ухода Хазеева с поста главы Тукаевского района могла быть и активная работа Следкома по поиску новых эпизодов незаконного отчуждения земельных участков. Напомним, первым камнем в огород главы стало уголовное дело о хищении 3,4 га Боровецкого леса. По версии следствия, в 2012-м глава исполкома района Расим Асылгараев, отправленный в отставку незадолго до задержания, распорядился отдать в аренду участок федеральной собственности. В результате лес оказался в частных руках — прошел через жену и двоюродного брата юриста ГК «Еврогрупп» Альберта Халиуллина, а затем земля была продана ООО «Дел-кон», размежевана и зарегистрирована уже как 27 участков, после чего их начали продавать. На тот момент Росимущество уже инициировало процедуру возврата недвижимости в лесфонд, но поспеть за ушлыми юристами «Дел-кона», включая Халиуллина, не смогло. Ущерб по этому уголовному делу был предварительно оценен в 85 млн рублей.
Источники «Реального времени» предрекают еще целую серию уголовных дел по тукаевской земле — причем уже не в лесу.
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Самый толстый намек на повышенное внимание Казани к происходящему на территории района Хазеев получил еще в феврале 2016 года. Тогда приехавший на сессию районного совета президент РТ Рустам Минниханов сказал буквально следующее: «Тукаевский район — сладкий. Это как пригород Казани. Особенно я обращаюсь к руководителям поселений и ответственным лицам за землю. Будьте аккуратны. Берегите себя. Ничем хорошим это не кончится. Поэтому в этих вопросах будем строго следить. Земля — это ваше богатство, ее цена будет только подниматься. И земля должна работать. Надо отдавать ее тем, кто умеет обрабатывать и зарабатывать на этой земле».
В районах к категории «ответственных за землю лиц» относятся в первую очередь руководители местных палат имущественных и земельных отношений исполкома (ПИЗО). На тукаевской земле эту функцию вплоть до мая этого года выполняла небезызвестная Татьяна Тедеева. Чем же она успела отметиться? Помимо истории с обыском в ее доме, который проводился в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Рината Амирханова по подозрению в посредничестве взяточничеству в особо крупном размере (на следующий день после обыска она уволилась из исполкома), за Татьяной Олеговной числится еще несколько интересных сюжетов.
Но сначала — о «хвостах» самого главы.
- 1.
22 мая 2012 года в исполком района поступило заявление от жены Василя Хазеева Н.М. Хазеевой с просьбой выделить ей земельный участок 250 кв. м в селе Мелекес (находится в 10 км от Набережных Челнов) для «благоустройства территории», прилегающей к ее земельному участку площадью 2 317 кв. м. Участок вроде бы пустяковый (всего две с половиной сотки) — можно было бы заплатить за него и по полной стоимости, однако привлеченная оценочная фирма «Таксатор» посчитала красной ценой за него всего 10 600 рублей — при кадастровой стоимости 50 700 рублей. Основывалась эта оценка на сравнении участка с другими, более отдаленными местностями района.
Но на этом супруга главы не остановилась и самовольно включила в единое ограждение территории (то есть обнесла забором) еще два участка площадью 230 и 262 кв. м. Ну и сильно прибеднилась с домом, стоящим на этом участке, — при фактической площади 300 кв. м указала в регистрирующих документах всего 150 кв. метров. Возможно, чтобы снизить базу налога на недвижимость.
- 2.
Сестра районного главы З.Г. Ситдикова — тоже довольно обеспеченная женщина. Она владеет 11 земельными участками в с. Калмаш с разрешенным видом использования «индивидуальное жилищное строительство» (ИЖС). Участки находятся в массиве, включенном в границы села без должного согласования, — то есть пашню произвольно присоединили к населенному пункту. Категорию ИЖС участки имели уже в мае 2014 года, хотя, согласно генплану поселения от декабря того же года, участок относился к землям сельхозназначения.
- 3.
В марте 2016 года на имя Василя Хазеева от председателя правления дачного некоммерческого товарищества «Столица» поступила просьба о безвозмездном предоставлении двух — поистине сладких — земельных участков общей площадью 1850 соток между Боровецким лесом и Национальным парком «Нижняя Кама», всего в трех километрах от Набережных Челнов. 26 октября того же года они по поручению главы были переданы в пользование товариществу, как оно и просило, совершенно даром. Упущенная выгода муниципалитета составила таким образом 111 млн рублей (при рыночной стоимости земли на этих участках 60000 рублей за сотку).
- 4.
Помог глава и некоему ООО «Яр-Сервис», обратившемуся к нему в феврале 2014 года также с просьбой о предоставлении 17 га земель промышленного назначения. Они таки были предоставлены в аренду — и безо всяких торгов. Через два года «Яр-Сервис» попросил эти участки уже в собственность — в связи с тем, что на них размещены его эллинги (помещения для постройки или ремонта судов на берегу), и 23 марта 2016 года участки были ему проданы. В составе их была приватизирована береговая зона, что запрещено Водным кодексом РФ. При этом эллинги занимают всего 438 кв. метров (из 17 га). Такая непропорциональность становится понятной, если ознакомиться с эскизным проектом ООО «Яр-Сервис», по которому на этих участках планируется построить коттеджный поселок. Его инвестиционная привлекательность гарантирована, поскольку находится он на берегу Камы, напротив Набережных Челнов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», учредителем ООО является Д.А. Тихонравов, выручка у компании в 2016 году отсутствовала, а чистый убыток составил 74 000 руб.
- 5.
Интересно, что на протяжении последних четырех лет для выполнения работ по программе капремонта на территории района отбирались всего две подрядные организации — челнинские ООО «Диалог» и ООО «АвтоСтройИнком». Директор и совладелец первого — некий У.Т. Ильясов, выручка компании в прошлом году, по данным «СПАРК», составила 28,4 млн руб., чистая прибыль — 507 000 руб. Ранее в состав учредителей ООО «Диалог» с долей 50% входил заместитель руководителя исполкома Мензелинского района В.Р. Гилязетдинов.
А директором и учредителем ООО «АвтоСтройИнком» является Р.Г. Хабибуллин, выручивший на основном виде деятельности компании — строительстве жилых и нежилых зданий — 29,7 млн руб. в прошлом году. Чистая прибыль при этом составила, по данным «СПАРК», аж 16,8 млн руб. Руководит и владеет Хабибуллин, кроме того, и челнинским ООО «ОЙЛАВТО» («оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами»), показавшим выручку 78,8 млн руб. и чистую прибыль 274 000 руб. в прошлом году.
Выборочное обследование многоквартирных домов, капремонт в которых провели две эти фирмы, выявило строительные недостатки и завышение объема выполненных работ.
- 6.
Не без греха оказалась и команда главы. «Коррупционные риски» обнаруживаются, например, в деятельности заместителя руководителя исполкома по строительству — начальника отдела САЖКХ И. Х. Абзаловой, которая трудится в этом качестве с июня 2010 года (как и сам глава района).
Ее отдел выдает разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию — и непосредственно Абзалова 22 января 2015 года выдала самой себе разрешение на строительство жилого дома в селе Большая Шильна. Участок под строительство площадью 1112 кв. метров был получен ею без торгов по публикации с весьма щадящим ежегодным размером аренды — всего 986 рублей (82 рубля в месяц).
- 7.
В последние годы район отметился нехорошей практикой предоставления земельных участков в аренду без аукционных процедур. В 2013 году таким образом были арендованы 773 участка, принадлежащих муниципалитету (через аукцион не прошел ни один участок), в 2014-м — 439 (через аукционы — тот же 0), в 2015-м — 267 (через аукционы — 54), в 2016-м — 62 (через аукционы — 48). Таким образом, за четыре последних года без аукционных процедур были арендованы полторы тысячи земельных участков, но очевидна и тенденция снижения таких случаев. Либо участки в результате такой нечеловеческой раздачи попросту закончились, либо это связано с усилившимся вниманием к району соответствующих республиканских структур. «Обвал» же 2016 года случился, возможно, в связи с той самой отповедью Минниханова на райсовете.
8.
К чему приводит аренда «вне конкурса»? Конечно, к плачевным для бюджета последствиям. В августе 2013 года районная ПИЗО заключила договор аренды земельного участка в деревне Азьмушкино (находится в 20 километрах к востоку от Набережных Челнов на реке Шильне) площадью 1176 кв. м с помощником главы района по мобилизационной работе Р. Сагдеевой без проведения торгов в связи с отсутствием других заявлений. Размер ежемесячной арендной платы составил всего 49 рублей. На момент заключения договора Сагдеева была главным специалистом отдела исполкома по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению населения. Сейчас, судя по информации на официальном сайте Тукаевского муниципального района, должность помощника главы по мобилизационной работе занимает другой человек.
9.
И, наконец, «коррупционные признаки», которые усматриваются в деятельности бывшего председателя районной ПИЗО Татьяны Тедеевой. Вот сделка, которую совершил ее родной брат Я.О. Воробьев. В феврале 2016 года он всего за 200 тысяч рублей приобрел 6,4 га (640 соток) земель сельхозназначения у бывшего депутата Азьмушкинского сельского поселения Р. Х. Имамова. То есть всего за 313 рублей за сотку.
А участок, надо сказать, преотличный — рядом с лесом и в то же время недалеко от границы населенного пункта Новый. Значительную его часть при этом составляет «водный объект» (видимо, озеро или пруд).
Участок был образован в результате раздела 107-гектарного участка с объектами недвижимости (коровники), который был выкуплен Имамовым в июле 2015-го у муниципалитета. От лица исполкома района договор купли-продажи подписывала Тедеева, и продала она эти 107,2 га всего за 22,5 тысячи рублей.
10.
Стоит ли после этого обращать внимание на такие мелочи, как указание должностными лицами исполкома недостоверных сведений о своих годовых доходах, в том числе — завышенных сумм, как у одного из заместителей руководителя исполкома (по всей видимости, чтобы уложиться в трехлетний совокупный семейный доход, не подлежащий проверке), и нарушения с социальным наймом жилья. Некоторые граждане в районе состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий с 2001 года.
комментарии
Пусть так и будет.
— Но современные управляющие обратно переквалифицироваться, очевидно, не хотят (не барское это дело), отсюда и курьёзы управления, сухо перечисленные в заметке. Ни больше, ни меньше. ))