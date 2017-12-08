«Зеленая папка» Минниханова: «поднятая Шильна» и другие фокусы с землей в «сладком» районе

2-я серия. Из жизни глав. 10 сомнительных подвигов руководителя Тукаевского района Василя Хазеева и его команды

Как и ожидалось, сегодня Василь Хазеев сложил с себя полномочия главы Тукаевского муниципального района. Проводить 60-летнего руководителя на пенсию предполагается в обстановке пониженной торжественности — кресло под ним шаталось уже достаточно давно из-за обилия на подведомственной территории признаков, как говорят в таких случаях, «личной заинтересованности должностных лиц» в результатах их труда. «Реальное время» узнало, за какие именно прегрешения может быть отправлен в отставку Василь Гарипович. Среди них — любовь к передаче участков в аренду вне аукционов и земельные гешефты энергичных родственников и подчиненных экс-главы.

Вчера «Реальное время» подробно объяснило, чем грозит решение Рустама Минниханова взять под личный контроль доходы и расходы муниципальных служащих и глав районов Татарстана. По сути, сегодня речь идет о том, что президент Татарстана пускает в ход свою «зеленую папку», в которой рассказывается о всех прегрешениях власти на местах. Пощады, похоже, никому не будет. Такое ощущение, что первый Уотергейтский скандал местного масштаба разразился в Тукаевском районе. Сегодня Василь Хазеев, уходит с поста главы. Таковы результаты заседания совета Тукаевского района. Мы решили вспомнить, чем запомнился один из глав-«старожилов».

Сегодня Василь Хазеев, уходит с поста главы. Таковы результаты заседания совета Тукаевского района. Фото prav.tatar.ru



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Кажется довольно удивительным, что в республике недовольны работой главы, район которого занял 4-е место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований в 2016 году. Однако при внимательном рассмотрении этого «развития» вопросы к Хазееву возникнуть, конечно, могли. Тукаевский район — типичная территория при крупном городе, зависимая от него во всех отношениях. Так что судьба у таких территорий такая — с одной стороны, неплохие социально-экономические показатели, с другой — своих заслуг в этом немного. Собственно, люди, знакомые с ситуацией, говорят, что Василь Гарипович «ничего не решал» (благодаря чему, видимо, и продержался в кресле главы семь лет). За свое четвертое место он, по идее, должен был благодарить структуры Ильшата Фардиева («Челны-Бройлер», «Набережночелнинский инкубатор», «Набережночелнинский элеватор») и отчасти Ильдара Галяутдинова. А также челнинских крупных и мелких инвесторов, которые тяготеют к вложениям в землю именно Тукаевского района, удобную для них во всех отношениях, — а не, например, Елабужского, путь в который осложнен пробками.

В этой ситуации главе пристало искать резервы и поднимать тот бизнес, что помельче. Однако МСБ здесь за последние годы заметно скукожился: в 2012 году в районе было зарегистрировано 1953 хозяйствующих субъекта, на 1 января 2017-го — уже 1705. Доходы местного бюджета за четыре года упали с 803 млн (2013 год) до 739 млн рублей (2016-й) (сборы по НДФЛ, например, — с 213 млн до 131 млн).

Известно, что ситуацией в районе активно интересовалось антикоррупционное управление при президенте РТ. Группа его сотрудников работала на месте дважды — в 2014 году и в январе 2017-го; такой «чести» в республике удостаивались единицы (и есть районы, в которые «антикорр» вообще не выезжал). По нашим данным, решение отставить Хазеева было принято сразу после передачи президенту РТ материалов январского выезда. Однако оно было отложено — чтобы дать главе «дослужить» до 60 лет.

Главе дали «дослужить» до 60 лет. Фото prav.tatar.ru



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По информации «Реального времени», одной из причин ухода Хазеева с поста главы Тукаевского района могла быть и активная работа Следкома по поиску новых эпизодов незаконного отчуждения земельных участков. Напомним, первым камнем в огород главы стало уголовное дело о хищении 3,4 га Боровецкого леса. По версии следствия, в 2012-м глава исполкома района Расим Асылгараев, отправленный в отставку незадолго до задержания, распорядился отдать в аренду участок федеральной собственности. В результате лес оказался в частных руках — прошел через жену и двоюродного брата юриста ГК «Еврогрупп» Альберта Халиуллина, а затем земля была продана ООО «Дел-кон», размежевана и зарегистрирована уже как 27 участков, после чего их начали продавать. На тот момент Росимущество уже инициировало процедуру возврата недвижимости в лесфонд, но поспеть за ушлыми юристами «Дел-кона», включая Халиуллина, не смогло. Ущерб по этому уголовному делу был предварительно оценен в 85 млн рублей.

Источники «Реального времени» предрекают еще целую серию уголовных дел по тукаевской земле — причем уже не в лесу.

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Самый толстый намек на повышенное внимание Казани к происходящему на территории района Хазеев получил еще в феврале 2016 года. Тогда приехавший на сессию районного совета президент РТ Рустам Минниханов сказал буквально следующее: «Тукаевский район — сладкий. Это как пригород Казани. Особенно я обращаюсь к руководителям поселений и ответственным лицам за землю. Будьте аккуратны. Берегите себя. Ничем хорошим это не кончится. Поэтому в этих вопросах будем строго следить. Земля — это ваше богатство, ее цена будет только подниматься. И земля должна работать. Надо отдавать ее тем, кто умеет обрабатывать и зарабатывать на этой земле».

В районах к категории «ответственных за землю лиц» относятся в первую очередь руководители местных палат имущественных и земельных отношений исполкома (ПИЗО). На тукаевской земле эту функцию вплоть до мая этого года выполняла небезызвестная Татьяна Тедеева. Чем же она успела отметиться? Помимо истории с обыском в ее доме, который проводился в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Рината Амирханова по подозрению в посредничестве взяточничеству в особо крупном размере (на следующий день после обыска она уволилась из исполкома), за Татьяной Олеговной числится еще несколько интересных сюжетов.

Но сначала — о «хвостах» самого главы.

Еще в феврале 2016 года Рустам Минниханов предостерегал руководство района. Фото prav.tatar.ru

1.

22 мая 2012 года в исполком района поступило заявление от жены Василя Хазеева Н.М. Хазеевой с просьбой выделить ей земельный участок 250 кв. м в селе Мелекес (находится в 10 км от Набережных Челнов) для «благоустройства территории», прилегающей к ее земельному участку площадью 2 317 кв. м. Участок вроде бы пустяковый (всего две с половиной сотки) — можно было бы заплатить за него и по полной стоимости, однако привлеченная оценочная фирма «Таксатор» посчитала красной ценой за него всего 10 600 рублей — при кадастровой стоимости 50 700 рублей. Основывалась эта оценка на сравнении участка с другими, более отдаленными местностями района.

Но на этом супруга главы не остановилась и самовольно включила в единое ограждение территории (то есть обнесла забором) еще два участка площадью 230 и 262 кв. м. Ну и сильно прибеднилась с домом, стоящим на этом участке, — при фактической площади 300 кв. м указала в регистрирующих документах всего 150 кв. метров. Возможно, чтобы снизить базу налога на недвижимость.

2.

Сестра районного главы З.Г. Ситдикова — тоже довольно обеспеченная женщина. Она владеет 11 земельными участками в с. Калмаш с разрешенным видом использования «индивидуальное жилищное строительство» (ИЖС). Участки находятся в массиве, включенном в границы села без должного согласования, — то есть пашню произвольно присоединили к населенному пункту. Категорию ИЖС участки имели уже в мае 2014 года, хотя, согласно генплану поселения от декабря того же года, участок относился к землям сельхозназначения.

3.

В марте 2016 года на имя Василя Хазеева от председателя правления дачного некоммерческого товарищества «Столица» поступила просьба о безвозмездном предоставлении двух — поистине сладких — земельных участков общей площадью 1850 соток между Боровецким лесом и Национальным парком «Нижняя Кама», всего в трех километрах от Набережных Челнов. 26 октября того же года они по поручению главы были переданы в пользование товариществу, как оно и просило, совершенно даром. Упущенная выгода муниципалитета составила таким образом 111 млн рублей (при рыночной стоимости земли на этих участках 60000 рублей за сотку).

Два земельных участка общей площадью 1850 соток между Боровецким лесом и национальным парком «Нижняя Кама», всего в трех километрах от Набережных Челнов по поручению главы были переданы в пользование товариществу даром



4.

Помог глава и некоему ООО «Яр-Сервис», обратившемуся к нему в феврале 2014 года также с просьбой о предоставлении 17 га земель промышленного назначения. Они таки были предоставлены в аренду — и безо всяких торгов. Через два года «Яр-Сервис» попросил эти участки уже в собственность — в связи с тем, что на них размещены его эллинги (помещения для постройки или ремонта судов на берегу), и 23 марта 2016 года участки были ему проданы. В составе их была приватизирована береговая зона, что запрещено Водным кодексом РФ. При этом эллинги занимают всего 438 кв. метров (из 17 га). Такая непропорциональность становится понятной, если ознакомиться с эскизным проектом ООО «Яр-Сервис», по которому на этих участках планируется построить коттеджный поселок. Его инвестиционная привлекательность гарантирована, поскольку находится он на берегу Камы, напротив Набережных Челнов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», учредителем ООО является Д.А. Тихонравов, выручка у компании в 2016 году отсутствовала, а чистый убыток составил 74 000 руб.

5.

Интересно, что на протяжении последних четырех лет для выполнения работ по программе капремонта на территории района отбирались всего две подрядные организации — челнинские ООО «Диалог» и ООО «АвтоСтройИнком». Директор и совладелец первого — некий У.Т. Ильясов, выручка компании в прошлом году, по данным «СПАРК», составила 28,4 млн руб., чистая прибыль — 507 000 руб. Ранее в состав учредителей ООО «Диалог» с долей 50% входил заместитель руководителя исполкома Мензелинского района В.Р. Гилязетдинов.

А директором и учредителем ООО «АвтоСтройИнком» является Р.Г. Хабибуллин, выручивший на основном виде деятельности компании — строительстве жилых и нежилых зданий — 29,7 млн руб. в прошлом году. Чистая прибыль при этом составила, по данным «СПАРК», аж 16,8 млн руб. Руководит и владеет Хабибуллин, кроме того, и челнинским ООО «ОЙЛАВТО» («оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами»), показавшим выручку 78,8 млн руб. и чистую прибыль 274 000 руб. в прошлом году.

Выборочное обследование многоквартирных домов, капремонт в которых провели две эти фирмы, выявило строительные недостатки и завышение объема выполненных работ.

6.

Не без греха оказалась и команда главы. «Коррупционные риски» обнаруживаются, например, в деятельности заместителя руководителя исполкома по строительству — начальника отдела САЖКХ И. Х. Абзаловой, которая трудится в этом качестве с июня 2010 года (как и сам глава района).

Ее отдел выдает разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию — и непосредственно Абзалова 22 января 2015 года выдала самой себе разрешение на строительство жилого дома в селе Большая Шильна. Участок под строительство площадью 1112 кв. метров был получен ею без торгов по публикации с весьма щадящим ежегодным размером аренды — всего 986 рублей (82 рубля в месяц).

Абзалова 22 января 2015 года выдала самой себе разрешение на строительство жилого дома в селе Большая Шильна. Фото wikimapia.org



7.

В последние годы район отметился нехорошей практикой предоставления земельных участков в аренду без аукционных процедур. В 2013 году таким образом были арендованы 773 участка, принадлежащих муниципалитету (через аукцион не прошел ни один участок), в 2014-м — 439 (через аукционы — тот же 0), в 2015-м — 267 (через аукционы — 54), в 2016-м — 62 (через аукционы — 48). Таким образом, за четыре последних года без аукционных процедур были арендованы полторы тысячи земельных участков, но очевидна и тенденция снижения таких случаев. Либо участки в результате такой нечеловеческой раздачи попросту закончились, либо это связано с усилившимся вниманием к району соответствующих республиканских структур. «Обвал» же 2016 года случился, возможно, в связи с той самой отповедью Минниханова на райсовете.

8.

К чему приводит аренда «вне конкурса»? Конечно, к плачевным для бюджета последствиям. В августе 2013 года районная ПИЗО заключила договор аренды земельного участка в деревне Азьмушкино (находится в 20 километрах к востоку от Набережных Челнов на реке Шильне) площадью 1176 кв. м с помощником главы района по мобилизационной работе Р. Сагдеевой без проведения торгов в связи с отсутствием других заявлений. Размер ежемесячной арендной платы составил всего 49 рублей. На момент заключения договора Сагдеева была главным специалистом отдела исполкома по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению населения. Сейчас, судя по информации на официальном сайте Тукаевского муниципального района, должность помощника главы по мобилизационной работе занимает другой человек.

9.

И, наконец, «коррупционные признаки», которые усматриваются в деятельности бывшего председателя районной ПИЗО Татьяны Тедеевой. Вот сделка, которую совершил ее родной брат Я.О. Воробьев. В феврале 2016 года он всего за 200 тысяч рублей приобрел 6,4 га (640 соток) земель сельхозназначения у бывшего депутата Азьмушкинского сельского поселения Р. Х. Имамова. То есть всего за 313 рублей за сотку.

А участок, надо сказать, преотличный — рядом с лесом и в то же время недалеко от границы населенного пункта Новый. Значительную его часть при этом составляет «водный объект» (видимо, озеро или пруд).

Участок был образован в результате раздела 107-гектарного участка с объектами недвижимости (коровники), который был выкуплен Имамовым в июле 2015-го у муниципалитета. От лица исполкома района договор купли-продажи подписывала Тедеева, и продала она эти 107,2 га всего за 22,5 тысячи рублей.

10.

Стоит ли после этого обращать внимание на такие мелочи, как указание должностными лицами исполкома недостоверных сведений о своих годовых доходах, в том числе — завышенных сумм, как у одного из заместителей руководителя исполкома (по всей видимости, чтобы уложиться в трехлетний совокупный семейный доход, не подлежащий проверке), и нарушения с социальным наймом жилья. Некоторые граждане в районе состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий с 2001 года.