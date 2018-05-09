Камаев Фаиль Мисхабович
Общая информация
Родился 3 мая 1969 года в д. Салауз-Муханово Муслюмовского района ТАССР.
Образование:
1992 год — Елабужский государственный педагогический институт
Трудовая деятельность:
В 1992 г. — учитель истории в Сал-Муханской средней школе Муслюмовского района.
В 1992 — 1993 гг. — заместитель директора по воспитательной работе в Сал-Муханской средней школе Муслюмовского района.
В 1993 — 2001 гг. — директор Сал-Муханской средней школы Муслюмовского района.
В 2001 — 2002 гг. — глава Митряевского местного самоуправления Муслюмовского района.
В 2002 г. — заместитель по социальным вопросам главы администрации Актанышского района.
В 2002 — 2005 гг. — начальник территориального отдела образования Актанышского района.
В 2005 г. — заместитель главы администрации Актанышского района.
В 2006 — 2009 гг. — заместитель главы Актанышского муниципального района, заместитель председателя Совета Актанышского муниципального района.
В 2009 — 2012 гг. — руководитель исполнительного комитета Актанышского муниципального района РТ.
В 2012 — 2013 гг.- и.о. главы Актанышского района РТ.
С сентября 2013 г. — глава Актанышского муниципального района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Актаныш
- Адрес: 423740, РТ, Актанышский район, с. Актаныш, пр. Ленина, 17
- Телефон: (85552) 3-15-05
- Email: aktanysh@tatar.ru
- Сайт: aktanysh.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018