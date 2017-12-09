«Зеленая папка» Минниханова: в Черемшане доить государство выгоднее, чем коров

Серия 3-я. Из жизни глав. Черемшанский район. Как накачать свою компанию миллионами и остаться с долгами

«Реальное время» уже писало о том, что Рустам Минниханов взял под личный контроль деятельность некоторых глав районов (1-я серия — здесь, 2-я серия — здесь). Однако в объективе могут оказаться не только действующие руководители муниципалитетов. Почему миллионные суммы из бюджета и внебюджетных фондов оказывались на счету у компании, совладельцем которой был глава Черемшанского района Минсагит Шакиров. Насколько отличается «факт» от «отчета» в сельском хозяйстве. Как может работать МУП без уставного фонда. Читайте в нашем специальном расследовании.



Бумажный агрогигант

При обсуждении сельского хозяйства часто возникают жаркие дискуссии о том, какая из форм эффективнее: крупные агрохолдинги или фермерские хозяйства. Фермеры называют крупных сельхозтоваропроизводителей монополистами. Те отвечают, что только с их масштабами можно по-настоящему выполнить глобальную задачу продовольственной безопасности страны. Но еще есть третий вид сельхозорганизаций. Они успешно соединяют предприимчивость новых времен с советскими управленческими практиками. Умеют находить деньги на сельское хозяйство и находить применение деньгам. Только почему-то их деятельность вызывает интерес контрольных органов.

В 2006 году в бытность главой Черемшанского района Минсагита Шакирова было создано муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания «Сельскохозяйственное производство» (МУП «УК СХП») с уставным фондом в 100 тыс. рублей. Основными видами деятельности были заявлены: услуги в области растениеводства, декоративного садоводства, животноводства, услуги по производству сельхозкультур, торговля зерном, семенами, кормами и живыми животными, смешанное сельское хозяйство. Со стороны может показаться, что создан агрогигант в масштабах района, рядом с которым будут вынуждены выживать частники. Однако этот гигант оказался гигантом только на бумаге. Уставный фонд так и не был сформирован, что по букве закона существенно ограничивало дееспособность предприятия. А основной задачей МУП «УК СХП» стал перевод бюджетных денег на расчетные счета коммерческих структур.

Миллионные суммы без надлежащего бухгалтерского учета

На выполнение федеральных и республиканских полномочий из бюджета выплачиваются субвенции. В отличие от дотаций, условия использования которых не оговариваются, а также субсидий, субвенции всегда даются местным бюджетам под какую-то конкретную цель. В 2007—2008 годах через МУП «УК «Сельскохозяйственное производство» прошло 40,93 млн рублей субвенций. Большая часть из них — 17,1 млн — досталась ООО «Агроуслуги Черемшан». Прочие распределены между другими хозяйствующими субъектами Черемшанского района. Решения о выплатах принимал руководитель исполкома Черемшанского района. По результатам проверки, состоявшейся в 2014 году, часть выплат была признана неправомерной. Возврату в бюджет подлежало 17,2 млн рублей.

Возможно неграмотное распределение миллионных сумм и незнание законодательства имеют самое простое объяснение, бухгалтерия на предприятии была не на высоком уровне. Не было трудового договора с бухгалтером, положения о бухгалтерии и приказа о назначении материально ответственных лиц. Не дошла до МУП «УК СХП» ни вездесущая компания 1С, ни ее конкуренты, потому что для ведения учета не использовалось вообще никакого программного обеспечения. Возможно этим же объясняется, что без заключения договоров посторонним лицам из кассы предприятия было выдано 1,16 млн рублей. Переплата заработной платы за 2007—2012 годы составила 1,08 млн рублей. Работу кассира с основной деятельностью был вынужден совмещать директор предприятия Ирек Галимов. Это еще раз подтверждает простую управленческую истину: длительное совмещение нескольких должностных позиций одним сотрудником не способствует повышению эффективности. В Черемшанском кейсе цена неэффективности — миллионы.

Комиссия Республиканской экспертной группы по противодействию коррупции установила, что разница между цифрами по надою молока в отчетах и по факту в 2010 году составила 271%, в 2011 году — 348,8%, в 2012 году — 359,4% и в l квартале 2013 года — рекордные 486,2%. Фото Максима Платонова



Фиктивные коровы дают фиктивное молоко

Разумеется, работая в аграрном секторе МУП «Управляющая компания «Сельскохозяйственное производство» оперировало не только цифрами, но и поголовьем скота. В 2007 году от различных сельхозтоваропроизводителей Черемшанского района предприятие получило за аренду скота 148 тыс. рублей. При этом на балансе предприятия никаких животных не имелось, не было проводок по приобретению животных и договоров дарения, купли, продажи. В 2009 году предприятие якобы продало 152 головы на 1 млн рублей упоминавшемуся выше ООО «Агроуслуги Черемшан». Деньги были перечислены в ООО «ТАН». В следующем году тому же ООО «Агроуслуги Черемшан» было продано еще 724 головы скота на сумму 3,23 млн. Деньги были перечислены в НО «Фонд развития Черемшанского района». Проверка в 2014 году признала эти сделки фиктивными. Обнаруженные во время проверки документы дали основание полагать, что через МУП «УК СХП» выводились активы с предприятий, в отношении которых введена или ожидалась процедура банкротства.

Вообще, Черемшанский район уже оказывался в центре неприятной истории с животноводством и его продуктами. В 2013 году комиссия Республиканской экспертной группы по противодействию коррупции установила, что разница между цифрами по надою молока в отчетах и по факту в 2010 году составила 271%, в 2011 году — 348,8%, в 2012 году — 359,4% и в первом квартале 2013 года — рекордные 486,2%. Всего завысили валовый надой молока на 41 260 тонн. Количество крупного рогатого скота в районе завышали с 10 429 голов до 17 152.

Практика приписок, конечно же, совсем не новая. Еще в золотые советские годы так поступали, чтобы отчитаться о перевыполнении плана и победить в соревновании с другими районами. Об этом снимали сюжеты для киножурнала «Фитиль». Сейчас приписки служат инструментом для выбивания денег из бюджета. Установлено, что на основе искаженных данных по валовому сбору молока, вследствие применения завышенных ставок на продуктивных коров, в Черемшанском районе за счет бюджета необоснованно было получено субсидии в общей сумме 3,2 млн рублей. На возмещение затрат, связанных с ликвидацией последствий засухи, на поголовье коров было необоснованно получено 622,6 тыс. рублей. Самая весомая доля этих средств снова отправилась в ООО «Агроуслуги Черемшан»: 1,1 млн рублей за молоко, 352 тыс. за поголовье крупного рогатого скота.

Как свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении «Реального времени», фиктивные сделки в Черемшанском районе проводились не только со скотом, но и с зерном. МУП «УК СХП» продавало зерно, которое не вырастило и не покупало.

Фиктивные сделки в Черемшанском районе проводились не только со скотом, но и с зерном. МУП «УК СХП» продавало зерно, которое не вырастило и не покупало. Фото atgarant.ru



Старая элита и старые деньги

ООО «Агроуслуги Черемшан» оказалось самым приоритетным адресатом при распределении внебюджетных средств. Из 168 млн рублей, которые поступили в МУП «Управляющая компания «Сельскохозяйственное производство» с разных внебюджетных счетов 102,15 млн рублей досталось ООО «Агроуслуги Черемшан». Основанием для перевода семизначных сумм чаще всего становились устные указания главы Черемшанского района Минсагита Шакирова.

По такому устному указанию в 2007 году ООО «Агроуслуги Черемшан» получило сельхозтехнику на 25 млн рублей с муниципального внебюджетного счета, а в 2008 году безвозвратную финансовую помощь на 38 миллионов. В 2008—2011 годах ряд нефтяных компаний, включая ОАО «Татнефть», ЗАО «ГЕТЕХ», ОАО «ГРИЦ», ОАО «ШЕМАОЙЛ», ОАО «Булгарнефть», ОАО «ИДЕОЙЛ», выделили Черемшанскому району помощь в размере 101,7 млн рублей. 79,4 миллиона из этой суммы снова досталось ООО «Агроуслуги Черемшан» по очередному устному указанию Шакирова.

В настоящее время такого юрлица как ООО «Агроуслуги Черемшан» больше нет. По информации ресурса «СПАРК-Интерфакс» оно было ликвидировано 10 июня 2016 года вследствие банкротства. В качестве совладельцев ликвидированной компании указаны ООО «Черемшанское хлебоприемное предприятие» (ХПП) и Минсагит Закирович Шакиров — с 1991 по 2010 год глава Черемшанского района, а до этого первый секретарь Черемшанского райкома КПСС. Ему же, согласно «СПАРК-Интерфакс», принадлежит доля 99,19% в уставном капитале головной организации ООО «Черемшанское ХПП», он же является президентом НО «Фонд развития Черемшанского района». С 2010 года Шакиров отошел от непосредственного руководства районом и работает председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

К сожалению, на момент публикации этого материала Минсагит Закирович и его пресс-служба не ответили на запрос «Реального времени». Но по информации, имеющейся у редакции, экс-глава Шакиров по-прежнему имеет большой вес в экономике района. Кроме «Черемшанского ХПП», он является учредителем еще ряда сельхозпредприятий: ООО «Черемшан Агроуслуги», ООО «Утямышагро», ООО «Утямыш», ООО «Черемшанский маслосырозавод», ООО СХ «Алга». Общая площадь земель, арендуемых компаниями Шакирова, составляет 6 799 га. При этом компании Шакирова напрямую зависят от бюджетной поддержки. Только за 2014—2016 годы они получили в виде субсидий и займов 120 млн рублей. У них высокая кредиторская задолженность: ООО «Черемшан Агроуслуги» должна 7,68 млн, ООО СХ «Алга» — 31,4 млн, ООО «Утямыш» — 15,6 млн. Имеется высокая задолженность по оплате арендных платежей за паевые земельные участки.





На момент публикации материала Минсагит Шакиров и его пресс-служба не ответили на запрос «Реального времени». Фото Максима Платонова



Черемшанский синдром

Бывший заместитель главы Черемшанского района Фоат Бикбов в беседе с журналистом отметил, что во времена «княжения» Шакирова в подчиненном главе муниципалитете заметно сократилось поголовье крупнорогатого скота и упало производство сельскохозяйственной продукции.



Происходящее в районе он охарактеризовал словосочетанием «Черемшанский синдром». Эта «болезнь» распространилась и на другие районы: сначала происходит укрупнение сельскохозяйственных предприятий. Новые сельхозкомпании, получив субсидии, в скором времени становились банкротами, а их имущество распродавалось.

— Покупали те, кто сидел у руля и имел деньги, — намекает Бикбов на Шакирова. — Потом они открывают новые сельхозкооперативы.

Ценные сельскохозяйственных кадры, по его словам, уезжали на заработки в другие места. Те люди, кто пытался сказать что-то поперек «батьки», быстро попадали в немилость районному руководству со всеми вытекающими последствиями.

Примечательно, как Шакиров стал крупным землевладельцем. Уроженец Черемшанского района бизнесмен Тахир Давлетшин, ныне проживающий в Казани, рассказал, что этой осенью Шакиров приобрел 150 земельных паев за 25 тыс. рублей (за каждый пай). Местные жители, оставшиеся без работы и средств к существованию, вынуждены были продавать участки.

— Земля у нас дорогая, — объясняет Фоат Бикбов. — Со временем она может еще сильней подорожать. Это издевательство над землей и над людьми!



На вотчине хозяина района

Показателен пример родного для Шакирова села — Лашманка. Как сообщил журналисту Тахир Давлетшин, в советские времена Черемшанский район был одним из передовых в ТАССР.

— В моем родном селе Лашманка был колхоз им. 50-летия Октября — лучшее хозяйство района, — рассказывает Давлетшин. — В колхозе насчитывалось более 2 800 голов КРС, немереное количество свиней и овец. В сельском хозяйстве работали порядка 300 человек. Также в Лашманке были районные объединения «Сельхозтехника», «Сельхозхимия», пекарня, комбикормовый завод — на этих предприятиях работали не менее 400 человек. То есть это было цветущее село. А теперь оно в таком состоянии.…

Сейчас в Лашманке в сельском хозяйстве занято не более 10 человек

Падение сельского хозяйства в 1990-е годы происходило, конечно, повсеместно. Но в Лашманке, по мнению нашего собеседника, оно приобрело особо трагический вид.

— Решающая роль в этой трагедии принадлежит бывшему главе района Минсагиту Шакирову. Он решил прибрать весь район к себе. К 2008 году он приобрел 60% сельхозземель. На приобретенных землях он не смог организовать хозяйство. И с ним никто не стал работать.

По словам Давлетшина, в 2010 году Шакиров позарился и на предприятие в своей вотчине — ООО «Лашман». Тем не менее учредители компании не согласились с навязываемыми условиями сделки. Тогда бывшего руководителя предприятия глава смог «уйти» с работы, поставив на его место своего человека. В ООО «Лашман» на тот момент насчитывалось 680 голов крупного рогатого скота. Через пару лет после назначения нового руководителя, в «Лашмане» ничего не осталось. Сейчас в поселении в сельском хозяйстве занято не более 10 человек. Работают два фермера, у которых имеется около 40 голов КРС. Частники содержат от 70 до 90 голов крупного рогатого скота.

Со стороны государства и республики выделялись немалые средства на развитие сельского хозяйства в районе. Однако сельчане их не видели.

— Вся господдержка направлялась в предприятия Минсагита Шакирова, они фактически не работали. Так сельское хозяйство и погубили. Куда мы только не обращались. Поднимать сельское хозяйство теперь будет очень проблематично. Нужны большие инвестиции. Обидно, что такие средства приходили, но не направлялись в развитие. Даже те деньги, которые получали от нефтяников за порчу земель, тоже не вкладывались в сельское хозяйство, — сетует Тахир абый.

