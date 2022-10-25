Подросток-вдовец и 262 тысячи разведенных: что показала перепись населения в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Свыше 350 тысяч татарстанцев овдовели



В Татарстане в ходе Всероссийской переписи населения, проведенной в прошлом году, 3 053 600 из 3 268 835 жителей старше 16 лет указали свое семейное положение. Большинство из них — 1 771 983 — состоят в браке, 594 319 жителей республики никогда в нем не были.

Еще 262 399 татарстанцев расторгли брак, а 68 676 разошлись с сожителями. Еще 356 223 жителя Татарстана указали при переписи, что они овдовели. И 215 235 человек не назвали переписчикам свой семейный статус.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

У 1 650 866 татарстанцев брак зарегистрирован официально. Остальные 121 117 человек состоят «в незарегистрированном супружеском союзе».

Один овдовевший подросток

Среди состоящих в браке есть и совсем юные жители республики — 16—17 лет. По закону, выходить замуж или жениться до наступления брачного возраста можно лишь при наличии уважительных причин. В Татарстане к ним относят беременность девушки, рождение общего ребенка у будущих супругов, а также непосредственную угрозу жизни одной из сторон.

Среди жителей Татарстана 16—17 лет, которых, по данным переписи населения, насчитывается 78 545, всего 418, или 0,5%, заявили, что состоят в браке. При этом лишь у 293 он официально оформлен. Остальные 125 состоят «в незарегистрированном супружеском союзе».

Есть среди татарстанцев 16—17 лет и разведенные, таковых 56. Еще 45 человек из этой категории указали, что разошлись со своим партнером. Также среди юных жителей республики есть один вдовец.

Фото: realnoevremya.ru

Среди несовершеннолетних, которые уже имеют на руках свидетельство о регистрации брака, больше девушек, чем мужчин, — 161 и 132 соответственно. Их же почти в два раза больше и в категории «состоящие в незарегистрированном супружеском союзе» — 82, в то время как юношей — 43.

При этом среди официально разведенных в возрастной категории 16—17 лет больше мужчин — 30. Девушек, которые успели в юном возрасте побывать замужем и получить свидетельство о расторжении брака, в республике 26.

Парни 16—17 лет Девушки 16—17 лет Состоящие в зарегистрированном браке 132 161 Состоящие в незарегистрированном супружеском союзе 43 82 Никогда не состоявшие в браке, супружеском союзе 35 641 32 949 Разведенные официально 30 26 Разошедшиеся 27 18 Вдовые 1 - Не указавшие состояние в браке 4 738 4 697

Более 5 тысяч татарстанцев старше 75 лет никогда не были в браке

В целом самая большая возрастная категория татарстанцев, состоящих в официальном браке, лица 35—39 лет. Их насчитывается 212 907 человек. На втором месте жители в возрасте от 30 до 34 лет (202 631), а на третьем — от 60 до 64 лет (179 960).



Среди мужского населения ситуация сложилась аналогичным образом. Самая большая возрастная прослойка женатых жителей Татарстана — 35—39 лет (106 171). На втором месте мужчины в возрасте от 30 до 34 лет (97 349), а на третьем — от 60 до 64 лет (93 256). Похожая картина и среди женщин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше всего татарстанцев, которые указали, что состоят в незарегистрированном супружеском союзе, также среди 35—39-летних. Их 17 723. На втором месте возрастная группа жителей республики, которым от 20 до 34 лет — 17 695. Чем старше возрастная категория, тем меньше в ней граждан, состоящих в незарегистрированном супружеском союзе. Так, например, среди татарстанцев «75+» их насчитывается 1 740.

Среди никогда не состоявших в браке самая большая категория — 20—24-летние. Из них такие сведения о себе указали 136 389 человек. Самая небольшая возрастная прослойка татарстанцев, которые никогда не связывали себя узами брака, — лица, которым от 70 до 74 лет. Их 5 072. Часть татарстанцев старше 75 лет признались, что никогда не посещали ЗАГС в качестве жениха или невесты — 5 415.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чем старше татарстанцы, тем больше среди них овдовевших. Так, например, в возрастной категории «75+» их насчитывается 131 073. При этом из них всего 19 299 — мужчины, а 111 774 — женщины.

Овдовевшие есть и среди тех, кто только недавно перешагнул через совершеннолетие. В категории 18—19 лет их насчитывается 45. Из них 24 — мужчины, а 21 — женщина.

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Татьяна Демина