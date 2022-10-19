Население Казани с 2010 года выросло на 165 125 человек — это много или мало?

По данным Всероссийской переписи населения, которую провели в прошлом году, в Казани проживают 1 308 660 граждан. Это на 165 125 человек больше, чем 11 лет назад: по переписи 2010 года, в столице Татарстана насчитывалось 1 143 535 горожан.

Самым густонаселенным по-прежнему остался Советский район Казани. В нем проживают 336 927 человек. Это на 61,4 тысячи больше, чем по состоянию на 2010-й (275 514 казанцев).

По-прежнему меньше всего жителей Казани сосредоточено в Вахитовском районе — 85 005. С момента переписи 2010 года их число даже сократилось на 1 197 человек. Это единственный район города, где уменьшилась численность населения.

Число проживающих в Авиастроительном районе Казани выросло на 6,7 тысячи человек, до 118 106. Население Ново-Савиновского района увеличилось на 19,9 тысячи горожан, до 222 926.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кировский район стал больше на 30,8 тысячи казанцев — там проживает 140 001 человек. Население Приволжского района Казани стало больше на 44,7 тысячи граждан — 272 527 проживающих. Незаметно выросло население Московского района города — на 2,6 тысячи, до 133 168 человек.

165 125 человек — это:

Прирост в 14,4%.

12,6% от сегодняшнего населения Казани .

. По 15 011 человек в год — между двумя переписями населения прошло 11 лет, хотя официально она датируется 2020-м.

— между двумя переписями населения прошло 11 лет, хотя официально она датируется 2020-м. Три четверти от общего прироста населения Татарстана с 2010 года — число жителей увеличилось на 218,3 тысячи.

— число жителей увеличилось на 218,3 тысячи. Меньше половины населения Советского района Казани — 50% от его численности составляет 168 463 человека.

— 50% от его численности составляет 168 463 человека. Почти два Вахитовских района Казани — это 170 тысяч человек.

— это 170 тысяч человек. 13 Атнинских районов Татарстана — это самый маленький по численности населения муниципалитет, 12 553 человека.

— это самый маленький по численности населения муниципалитет, 12 553 человека. Пять Балтасинских районов — по данным переписи, там проживают 33 229 татарстанцев.

— по данным переписи, там проживают 33 229 татарстанцев. Количество детей, обучающихся в казанских школах, — в этом году в них учатся 165 тысяч человек.

— в этом году в них учатся 165 тысяч человек. Больше 4,5 увеличения населения Набережных Челнов — с 2010 года число жителей автограда выросло на 35 241 человека.

— с 2010 года число жителей автограда выросло на 35 241 человека. На 4,3 тысячи человек меньше населения Зеленодольского района Татарстана — в нем проживают 169 469 человек.

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Татьяна Демина