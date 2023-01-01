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В Татарстане проживает почти 2,4 тысячи неграмотных людей

19:38, 01.01.2023 Сюжет:  Перепись населения - 2021
В Татарстане проживает почти 2,4 тысячи неграмотных людей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ходе всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году, 56 074 жителей Татарстана отметили, что у них нет образования. Их них 2 361 человек указал, что он неграмотный.

В возрастной категории от 6 до 9 лет на неграмотность указали 269 участников переписи из Татарстана, а среди граждан старше 70 лет — 284.

Расклад среди других возрастных групп, представители которых отметили в переписном листе свою неграмотность, выглядит следующим образом:

  • 10—14 лет — 30;
  • 15—17 лет — 43;
  • 18—19 лет — 53;
  • 20—24 года — 142;
  • 25—29 лет — 168;
  • 30—34 год — 223;
  • 35—39 лет — 206;
  • 40—44 года — 204;
  • 45—49 лет — 182;
  • 50—54 года — 148;
  • 55—59 лет — 157;
  • 60—64 года — 146;
  • 65—69 лет — 106.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не указали уровень образования при прохождении переписи населения 243 259 татарстанцев. Из них 28 532 — лица в возрасте от 30 до 34 лет.

Согласно данным Всероссийской переписи населения в Татарстане проживают 4 004 809 человек. Большая часть населения — 2 137 896 человек, или 53%, это женщины. Остальные 1 878 392 проживающих в республике — мужчины.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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