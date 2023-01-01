В Татарстане проживает почти 2,4 тысячи неграмотных людей
В ходе всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году, 56 074 жителей Татарстана отметили, что у них нет образования. Их них 2 361 человек указал, что он неграмотный.
В возрастной категории от 6 до 9 лет на неграмотность указали 269 участников переписи из Татарстана, а среди граждан старше 70 лет — 284.
Расклад среди других возрастных групп, представители которых отметили в переписном листе свою неграмотность, выглядит следующим образом:
- 10—14 лет — 30;
- 15—17 лет — 43;
- 18—19 лет — 53;
- 20—24 года — 142;
- 25—29 лет — 168;
- 30—34 год — 223;
- 35—39 лет — 206;
- 40—44 года — 204;
- 45—49 лет — 182;
- 50—54 года — 148;
- 55—59 лет — 157;
- 60—64 года — 146;
- 65—69 лет — 106.
Не указали уровень образования при прохождении переписи населения 243 259 татарстанцев. Из них 28 532 — лица в возрасте от 30 до 34 лет.
Согласно данным Всероссийской переписи населения в Татарстане проживают 4 004 809 человек. Большая часть населения — 2 137 896 человек, или 53%, это женщины. Остальные 1 878 392 проживающих в республике — мужчины.
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