Римзиль Валеев: «Народ, который не читает, не смотрит свои медиаресурсы, обречен на исчезновение»

Какова миссия национальной прессы?

«Татарская печать выживет, если будет соответствовать своей исторической миссии — объединять и сохранять народ», — считает публицист Римзиль Валеев. В авторской колонке, написанной в рамках спецпроекта «Реального времени», посвященного предстоящей переписи населения, он делится мыслями по итогам онлайн-конференции «Татарские периодические печатные издания: ретроспектива и будущее». По мнению нашего колумниста, сегодня татарская пресса заметно уступает национальной печати, которая была у народа до революции. Также журналист перечисляет основные проблемы татарских СМИ.

Передовая национальная пресса до революции

Печатные издания татар — феноменальное явление, а татарские издатели были лидерами в Российской империи среди нерусских народов страны. Уже в 1905 году в Санкт-Петербурге появились две татарские газеты — «Нур» (в начале сентября) и «Ульфат», которая стала выходить ровно 115 лет назад — 11 декабря 1905 года. В Казани стала выходить «Казан мохбире», в Уральске — газета «Фикер», которую основал Камил Мутыгый и издавал вместе с 19-летним Габдуллой Тукаем. Всего до революции появилось 120 татарских изданий. По количеству они уступали только русским изданиям. Тематика и содержание публикаций тоже служили примером для других российских народов.

В то время эти события были восприняты как информационный взрыв, вспышка просветительства. Поток общественной активности был соразмерен духу эпохи революций и глубоких процессов, которые происходили в начале прошлого века. Татарские газеты, журналы не финансировались государством, они издавались за счет меценатов и усилиями издателей — в этом заключалось проявление духа татарского народа.

Различной была тематика изданий — левая, демократическая, правая, буржуазная, консервативная, монархистская, религиозная, демократическая, литературная, просветительская, сатирическая печать отражала срез общественной жизни. Газета «Ульфат» Рашита Ибрагимова освещала общественную жизнь мусульман, в Москве выходили политическая газета «Суз» и даже журнал семейного воспитания. В Самаре издавался журнал «Иктисад» («Экономика»).

Газета «Нур». Фото: tataroved.ru

Всего до революции появилось 120 татарских изданий. По количеству они уступали только русским изданиям

Лидерство татар было очевидным и в советский период. Издатели СМИ народов России и некоторых союзных республик перенимали опыт татар. Тиражи татарских журналов и газет исчислялись сотнями тысяч, некоторые приближались к миллиону.

«Тиражи падают, доставка дорожает и хромает»

Так же обстоит дело и сейчас. Сильная инфраструктура, поддержка государства в Татарстане помогают выживать. Но глобализация и общий тренд перемалывают этнокультуру, в том числе и печать. Тиражи падают, доставка дорожает и хромает.

Но фактически интернет не разрушает и не оттесняет издания, он может даже помочь татарской печати. Пусть оперативная информация идет по сети и ТВ, а серьезный контент, этнокультура хорошо чувствуют себя и в классических носителях.

Замечательный отчет Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ликвидируемого сейчас, демонстрирует, что люди больше доверяют печатным изданиям, а к интернету доверие снижается. В Европе — Германии, Англии — люди продолжают читать газеты и журналы. Надо различать фейковую информацию от реального контента.

В регионах РФ издается около 30 татарских газет. Среди них лидеры татарской прессы — «Кызыл таң», «Өмет», «Яңарыш» и другие газеты из Уфы, Ульяновска, Ижевска. В Нижнем Новгороде, Самаре выпускаются солидные журналы, в основном за счет верности и энтузиазма. Уфимские газеты имеют добротные интернет-версии. Будущее за мультимедийной прессой — нужны и бумажные, и электронные, и телевизионные форматы, соответствующие сложившейся ситуации.

Фото: azatliq.org

В регионах РФ издаются около 30 татарских газет. Среди них лидеры татарской прессы — «Кызыл таң», «Өмет», «Яңарыш» и другие газеты из Уфы, Ульяновска, Ижевска

Проблем много. Это малочисленные редакции, невысокие зарплаты, отсутствие гонораров.

Районные газеты в тяжелом положении. У них нет стимулирования квалифицированных журналистов со знанием языка. Дублирование текстов о животноводческих фермах и уборке хлебов, рекламные объявления и поздравления с юбилеями, свадьбами не заражает любовью к истории и культуре народа, к родному языку. Есть факты возврата к дубляжным версиям районных газет, родившихся как самостоятельные. Например, газета «Бөгелмә авазы», которая открылась 30 назад на волне демократии и борьбы за суверенитет. А ведь в Бугульме и районе живут 40 тысяч татар!

«Отстаем от уровня 1913 года»

Коллеги из «Татмедиа» знают об этих проблемах. Наверное, десятки раз было сказано, что в Татарстане нет молодежных газет. Есть журналы детские и молодежный журнал («Идель»), а общественно политической газеты нет. «Татарстан яшьләре» живет за свой счет, для стареющей аудитории. Бывший «Комсомолец Татарии» («Молодежь Татарстана») закрылся. При этом федеральная «Комсомолка» и некоторые региональные «молодежки» успешно формируют общественное сознание нынешней молодежи, иногда перекрасившись в желтый цвет, но, как правило, сохраняя патриотический и развлекательный облик. В Казани, где учатся 150 тысяч студентов, нет студенческой или спортивной газеты. Молодежных сайтов с татарстанской, казанской закваской я не знаю. У нас нет туристической, экономической газеты или журнала, да и специальных популярных сайтов нет. Все должны освещать массовые общеполитические издания и сайты. А где они?

Выходит, по диапазону тематики и охвату общественных кругов отстаем от уровня 1913 года! Не во всех областях (краях, республиках), городах компактного проживания татар издаются татарские газеты, журналы, далеко не каждая национально-культурная организация ведет свой портал. Регион, где живут 50—100 тысяч татар, иногда существует без своего сайта, символической газеты, выходящей раз в квартал или месяц — это же наша реальность. Не хватает не столько денег, сколько фантазии, мозгов, души!

Тиражи стабильно снижаются, это верно. Считается, что национальные СМИ неконкурентоспособны. Отнюдь не всегда! Учредители и редакции изданий, что вы сделали для того, чтобы у вас был достойный контент?

Фото: Роман Хасаев

Тиражи стабильно снижаются, это верно. Считается, что национальные СМИ неконкурентоспособны. Отнюдь не всегда!

А в контенте часто не хватает актуальности. В том числе в социальной, национальной проблематики. Татарские СМИ, равнодушные к этнической идентичности, не укрепляющие национальное самосознание, не освещающие историю, культуру, просвещение татар, не защищающие Татарстан и свои законные организации, не соответствуют своему высокому званию.

Народ, который не читает, не смотрит свои медиаресурсы, обречен на исчезновение вместе со своей историей, свершениями. Спасти наши газеты, журналы, книги, интернет-ресурсы могут прежде всего их адресаты, сами татары, их этнокультурная среда. И только потом мы можем обращаться к государству и спонсорам, и вождям. Татарская печать выживет, если будет соответствовать своей исторической миссии — объединять и сохранять народ.

Римзиль Валеев