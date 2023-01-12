В России 42,7 млн человек зависимы от государственных выплат — это много или мало?

В ходе Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, 42 736 768 человек указали в качестве источника средств к существованию пенсии, пособия и другие выплаты от организаций и государства. Это почти треть населения страны — в ней проживает 147,2 млн граждан.

Их всех жителей страны источник средств к существованию в переписных листах указали лишь 128,58 млн человек. Меньше чем для половины от этого числа — для 58 357 469 россиян — это зарплата. Не указали источник средств к существованию почти 18,6 млн жителей.

У большинства россиян всего один источник средств к существованию — у 116,8 млн человек, или у 79,4% населения. Два канала поступления денег на жизнь у 10 496 908 граждан, три — у 1 074 654. Четырьмя и более источниками средств к существованию обладает всего 165 531 житель страны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане меньше процента населения обладают четырьмя и более источниками средств к существованию, у абсолютного большинства он всего один. Почти половина жителей республики живет на свою зарплату, без малого треть зависит от выплат со стороны государства, а пополняют кошелек благодаря бизнесу меньше 2%. Подробнее о том, на что живут татарстанцы, кто чаще из них живет за счет обеспечения другим человеком и сколько пенсионеров получают стипендию, — в материале «Реального времени».

42,7 миллиона человек — это:

29% населения России — в стране проживает почти 147,2 млн человек.

— в стране проживает почти 147,2 млн человек. На 9,8 миллиона человек меньше, чем в 2010 году — тогда в качестве источника средств существования пенсии, пособия и другие виды гособеспечения указали 52,5 млн россиян.

— тогда в качестве источника средств существования пенсии, пособия и другие виды гособеспечения указали 52,5 млн россиян. Больше трети — 36,6% — россиян с одним источником средств к существованию — их в стране 116,8 млн человек.

— их в стране 116,8 млн человек. На 15,6 млн человек меньше живущих на зарплату граждан — ее в качестве единственного источника средств к существованию назвали 58 357 469 россиян.

— ее в качестве единственного источника средств к существованию назвали 58 357 469 россиян. На 10,26 млн больше числа россиян, живущих за счет обеспечения со стороны других лиц и на иждивении, — их в стране 32 473 423.

— их в стране 32 473 423. Почти в 14 раз больше живущих на доходы от бизнеса — предпринимательский доход и самозанятость как источник средств к существованию указали 3 111 988 жителей России.

— предпринимательский доход и самозанятость как источник средств к существованию указали 3 111 988 жителей России. В 21 раз больше числа живущих на результаты от производства товаров для собственного использования — оно является источником средств к существованию для 2 019 406 россиян.

— оно является источником средств к существованию для 2 019 406 россиян. В 75 раз больше числа граждан России, живущих на пассивный доход — сбережения, дивиденды, проценты, ссуды и реализацию капитала в качестве источника средств к существованию указал 567 121 житель России.

— сбережения, дивиденды, проценты, ссуды и реализацию капитала в качестве источника средств к существованию указал 567 121 житель России. В 136 раз больше количества россиян, для которых источником средств к существованию являются доходы от сдачи имущества в аренду, — их 314 328.

— их 314 328. В 258 раз больше тех россиян, у кого есть четыре и более источника средств к существованию, — их в стране всего 165 531.

— их в стране всего 165 531. В 680 раз больше числа живущих на доход от патентов и авторских прав — такой источник средств к существованию назвал 62 851 житель России.

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Татьяна Демина