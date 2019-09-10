Всероссийская перепись населения пройдет в Татарстане в октябре 2020 года

В Татарстане всероссийская перепись населения пройдет осенью следующего года. За ее подготовку и проведение будет отвечать специальная республиканская комиссия, которую возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Последняя всероссийская перепись населения проходила в октябре 2010 года. По ее итогам в Казани проживали 1,14 млн человек, из них 635 тыс. — женщины и 508 тыс. — мужчины. По республике было зарегистрировано 3,8 млн жителей, из них 2,4 млн женщин, 1,7 млн мужчин, говорится на официальном сайте Татарстанстата.

Напомним, ранее стало известно, что для переписи населения в 2020 году могут использовать планшеты Huawei с российской ОС, которая разрабатывается в Иннополисе.