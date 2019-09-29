Глава Росстата в Казани анонсировал «первую цифровую перепись» населения

Всероссийская перепись населения 2020 года станет первой цифровой переписью. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков на площадке проходящего в Казани финального этапа конкурса «Цифровой прорыв».



По его словам, при проведении переписи будут использоваться большие данные (big data).

«Будем использовать данные операторов мобильной связи, будем использовать административные данные других органов власти для обогащения нашей информации, для обеспечения предзаполнения информации на портале госуслуг и так далее. Во всероссийской переписи населения 2020 года большие данные будут представлены в полный рост», — цитирует Малкова ТАСС.



Он отметил, что при переписи будут использоваться планшеты. Данные будут обрабатываться в специальной цифровой аналитической платформе «Население».

Напомним, в Татарстане всероссийская перепись населения пройдет осенью следующего года. Ранее стало известно, что для переписи населения в 2020 году могут использовать планшеты Huawei с российской ОС, которая разрабатывается в Иннополисе.



Последняя всероссийская перепись населения проходила в октябре 2010 года. По ее итогам в Казани проживали 1,14 млн человек, из них 635 тыс. — женщины и 508 тыс. — мужчины. По республике было зарегистрировано 3,8 млн жителей, из них 2,4 млн женщин, 1,7 млн мужчин.