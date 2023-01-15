Женщин с высшим образованием в Татарстане больше, чем мужчин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане женщин с высшим образованием в полтора раза больше, чем мужчин — 501 941 и 331 801 соответственно. Это следует из результатов Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году.

Наибольшая доля женщин с высшим образованием в возрастной категории от 30 до 34 лет — 86 079. Это 17,1% от общего числа жительниц Татарстана с дипломом вуза.

Аналогичным образом обстоит ситуация и среди мужчин — наибольшая доля с высшим образованием приходит на 30-34-летних. В этой возрастной категории о дипломе, полученном в вузе, сообщили 60 962 мужчины, или 18,37% от всех мужчин Татарстана, учившихся в университете.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

И среди женщин, и среди мужчин Татарстана наименьшая доля лиц с высшим образованием в возрастной категории от 65 до 69 лет. Это 20 387 и 13 361 человек соотвественно.

Согласно результатам Всероссийской переписи населения, диплом вуза есть лишь у 20,8% жителей Татарстана. Получивших среднее профессиональное образование в республике больше — это почти каждый третий татарстанец. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина