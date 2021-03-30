Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре пресекать любые попытки дискриминации при переписи населения

Президент России Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре в ходе переписи жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам. Об этом он заявил на заседании совета по межнациональным отношениям.

Глава государства обратился к Федеральной службе статистики и Генпрокуратуре с просьбой обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности, пресекать любые попытки давления, дискриминации.

Российский лидер подчеркнул, что деление на чужих и своих — не лучший пример для подрастающего поколения. Гражданское самосознание, как патриотизм, формируются.

«Формируются поступками взрослых, моделями поведения и образами, которые транслируют СМИ, всей нашей общественной средой: культурой, наукой, образованием», — цитирует «РИА Новости» Путина.

Ранее первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев высказывал мнение, что Всероссийская перепись населения — важное для развития страны событие, в котором участвует все население. Вокруг него не должно быть никаких политических игр.

Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года. Она станет первой цифровой переписью.

Татьяна Леухина