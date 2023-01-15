Высшее образование есть лишь у пятой части населения Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Диплом о высшем образовании есть лишь у 20,8% жителей Татарстана, следует из данных Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году. Получивших среднее профессиональное образование в республике больше — это почти каждый третий татарстанец. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диплом о высшем образовании получили менее миллиона татарстанцев

Наличие высшего образования в переписных листах указали 833 742 жителя Татарстана при населении чуть более чем в 4 миллиона. При этом графу заполнили всего 3,49 млн человек в возрасте 6 лет и старше.

Подавляющее большинство татарстанцев получили диплом о высшем образовании, отучившись пять лет на программах специалитета. Это 569 156 человек, или 68,3% от всех окончивших вузы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С дипломом бакалавра в Татарстане насчитывается 208 823 жителя, а магистра — 55 763. Еще у 63 867 татарстанца указали, что у них неполное высшее образование, это 1,6% населения региона.

Наибольшая доля жителей Татарстана с высшим образованием пришлась на возрастную категорию от 30 до 34 лет — 17,6%, или 147 041 человек. Следом идут татарстанцы в возрасте 35-39 лет — 139 884 человека, и жители республики 40-44 лет — 101 910 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В остальных возрастных категориях число лиц с дипломом вуза менее 100 тысяч. Меньше всего их среди тех, кому 65-69 лет — 34 048 человек.

Женщин с высшим образованием в Татарстане в полтора раза больше, чем мужчин — 501 941 и 331 801 соответственно. При этом в обоих категориях преобладают учившиеся на программах специалитета.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Треть населения Татарстана получила среднее профессиональное образование

Жителей со средним профессиональным образованием в Татарстане в полтора раза больше чем лиц с дипломом вуза — 1,28 миллиона человек. Это 32% населения республики.

Из них большинство — 877 826 татарстанцев — специалисты среднего звена. Остальные 402 356 человек указали, что они относятся к квалифицированным рабочим, служащим.

Как и в случаев с высшим образованием, женщин с дипломом суза в Татарстане больше, чем мужчин. Однако разница не такая большая. Женщин со средним профессиональным образованием в Татарстане, по данным переписи, 652 814, а мужчин — 627 341.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наибольшая доля татарстанцев со средним профессиональным образованием сосредоточена в возрастной категории от 60 до 64 лет — это 150 391 человек, или 11,7% от всех жителей с дипломом суза. Следом идут лица в возрасте 55-59 лет — 141 942 человека.

Наименьшая доля жителей Татарстана со средним профессиональным образованием в возрастной категории 15-17 лет. О наличии диплома ссуза заявили четыре подростка. Среди лиц 18-19 лет таковых 13 173, а среди 20-24-летних — 70 754.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце 2022 года в 65 учреждений профессионального образования, подведомственных Минобрнауки Татарстана, насчитывалось 54 447 обучающихся. Как утверждает аудитор Счетной палаты республики Сергей Колодников, такое число студентов в целом соответствует текущей потребности региона в подготовке кадров на ближайшую перспективу.

Несмотря на это, в колледжах Татарстана недобор студентов, и с каждым годом он все больше и больше. Например, если в 2019 году план по контрольным цифрам приема некоторые ссузы не выполнили на 29%, то в 2020-м — уже на 33%, а в 2021-м — на 43%, то есть исполнен он был чуть больше чем наполовину. При этом общий процент выполнения показателя по республике достигает 96%.

Первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов обратил внимание, что частичное неисполнение КЦП происходит прежде всего за счет сельскохозяйственных колледжей и техникумов. Проблеме нашли объяснение — невостребованность специальностей в этой сфере у молодежи и низкий уровень образованности учащихся. Сослались и на плохо проделанную работу по профориентации среди будущих абитуриентов, и на урбанизацию населения.



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Татьяна Демина