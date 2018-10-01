В России началась пробная перепись населения

В России стартовала пробная перепись населения. Она пройдет в два этапа, охватит 550 тыс. человек и продлится до конца октября. Итоги станут известны в начале 2019 года.

На первом этапе — с 1 по 10 октября — любой житель России сможет предоставить свои данные самостоятельно на сайте «Госуслуги». После — с 16 по 31 октября — переписчики будут делать поквартирный обход в некоторых регионах.

В числе таких образований Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, Саха, районы Иркутской области, Великий Новгород, пгт Южно-Курильск Сахалинской области, московский район Свиблово и муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге и другие, передает «Коммерсантъ».

Всероссийская перепись населения страны состоится в 2020 году.

Ранее сообщалось, что предстоящая перепись населения России, которая пройдет в 2020 году, обойдется более чем в 50 млрд рублей.