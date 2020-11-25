«В обществе формируется запрос на новые силы»: Татарстан готовится к политическому сезону — 2021
Сохранить 15 татарстанских мест в Госдуме
Сегодня в онлайн-формате состоялся очередной форум избирателей Татарстана «Мой голос». IV сессия называлась «Думская кампания — 2021: выборы в условиях измененного законодательства».
Спикер парламента напомнил, что в сентябре 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной думы VIII созыва.
— По воле избирателей нашей республики мы ставим задачу сохранить количество представителей Татарстана депутатами Госдумы. Также хотим, чтобы на выборы пришло как можно больше людей, чтобы более организованно и безопасно провести избирательную кампанию, — озвучил основные цели Мухаметшин.
Сегодня в нижней палате российского парламента регион представляют 15 человек.
Думский депутат Олег Морозов, который был модератором форума (вместе с политологом Андреем Большаковым), добавил, что предстоящие парламентские выборы ожидаются более конкурентными, борьба за избирателей будет острой.
Избирательные новшества
Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев в свою очередь рассказал о разработанном в республике законопроекте, предусматривающем трехдневное и дистанционное электронное голосование. Это, по его мнению, должно обеспечить «безопасную и удобную модель голосования». Он сообщил, что завтра Госсовет приступит к рассмотрению поправок в Избирательный кодекс РТ.
Эти поправки расширяют вариативность голосования, закладывают возможность продлить избирательный процесс до трех дней (если комиссия примет такое решение в зависимости от ситуации). Будет более строгий контроль за формированием подписных листов: избиратель, который подписывается под кандидатом или партией, должен собственноручно вписывать ФИО, дату, подпись, в связи с этим уменьшается количество подписных листов. Кандидату откажут в регистрации, если будет забраковано более 5% подписей (вместо прежних 10%).
Создаются гарантии исключения попадания на избираемые должности представителей криминальных структур. Для этого вводятся дополнительно 50 статей Уголовного кодекса, увеличивается срок с момента снятия судимости до 5 лет. Кроме того, четче прописывается статус наблюдателя.
Рейтинги партий
Политолог Андрей Большаков поделился статистикой рейтингов партий.
Другой татарстанский политолог и социолог Андрей Тузиков раскрыл результаты «среднего рейтинга» популярности партий (опирался на данные ФОМ, ВЦИОМ и «Левада-центра») на ноябрь 2020 года.
Так, «Единая Россия», по его словам, близка к 31%, КПРФ — 12%, ЛДПР — 10,5%, «Справедливая Россия» — 4,7%. Другие партии в совокупности набрали 10,5%. Затруднились с выбором 14% респондентов.
Угроза из США?
Председатель комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям Общественной палаты РФ, политолог Владимир Зорин заявил, что на предстоящую избирательную кампанию будут влиять не только внутренние факторы, но и внешние силы. Причем главная угроза предсказуемо оказалась из-за океана.
Однако, по его мнению, страна обладает большим опытом для ответа этим вызовам. Этноконфессиональные отношения перестали волновать россиян.
— Во время выборов и переписей населения есть силы, которые пытаются использовать этническую или мигрантофобскую аргументацию с целью привлечения дополнительного электората. Как правило, у нас это не срабатывает, но остается осадочек, недобрая память. Мы помним лозунги «Запиши себя сибиряком», «Хватит кормить Кавказ», «Запишись адыгом». Некоторые силы пытаются их снова реанимировать. Нельзя недооценивать эти риски, — констатировал Зорин.
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