«В обществе формируется запрос на новые силы»: Татарстан готовится к политическому сезону — 2021

Сохранить 15 татарстанских мест в Госдуме

Сегодня в онлайн-формате состоялся очередной форум избирателей Татарстана «Мой голос». IV сессия называлась «Думская кампания — 2021: выборы в условиях измененного законодательства».

— Мы за стабильность избирательного законодательства и частые изменения вносить в него не желаем, — заявил в начале форума председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. — Но жизнь не стоит на месте, пандемия имеет место в нашей жизни, и мы рассмотрим те изменения, которые предусматривают и досрочное голосование, и голосование по удаленке через интернет, чтобы голос каждого был доступен, услышан, учтен.

Спикер парламента напомнил, что в сентябре 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной думы VIII созыва.

— По воле избирателей нашей республики мы ставим задачу сохранить количество представителей Татарстана депутатами Госдумы. Также хотим, чтобы на выборы пришло как можно больше людей, чтобы более организованно и безопасно провести избирательную кампанию, — озвучил основные цели Мухаметшин.

Сегодня в нижней палате российского парламента регион представляют 15 человек.

Думский депутат Олег Морозов, который был модератором форума (вместе с политологом Андреем Большаковым), добавил, что предстоящие парламентские выборы ожидаются более конкурентными, борьба за избирателей будет острой.

Избирательные новшества

Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев в свою очередь рассказал о разработанном в республике законопроекте, предусматривающем трехдневное и дистанционное электронное голосование. Это, по его мнению, должно обеспечить «безопасную и удобную модель голосования». Он сообщил, что завтра Госсовет приступит к рассмотрению поправок в Избирательный кодекс РТ.

— Эти изменения продиктованы самой жизнью. Благодаря оперативной разработке и принятию серии федеральных законов, по нормам которых мы провели общероссийское голосование по поправкам к Конституции и единый день голосования, эти кампании прошли успешно, — отметил глава ЦИК РТ.

Эти поправки расширяют вариативность голосования, закладывают возможность продлить избирательный процесс до трех дней (если комиссия примет такое решение в зависимости от ситуации). Будет более строгий контроль за формированием подписных листов: избиратель, который подписывается под кандидатом или партией, должен собственноручно вписывать ФИО, дату, подпись, в связи с этим уменьшается количество подписных листов. Кандидату откажут в регистрации, если будет забраковано более 5% подписей (вместо прежних 10%).



Создаются гарантии исключения попадания на избираемые должности представителей криминальных структур. Для этого вводятся дополнительно 50 статей Уголовного кодекса, увеличивается срок с момента снятия судимости до 5 лет. Кроме того, четче прописывается статус наблюдателя.

Рейтинги партий

Политолог Андрей Большаков поделился статистикой рейтингов партий.

— Рейтинг «Единой России» колеблется на уровне 32%. Сами представители партии хотят повысить его до 45%. Плюс основная ставка делается на одномандатные округа. В дело вмешались серьезные факторы, в первую очередь пандемия. И они накладывают серьезный отпечаток на избирательную кампанию, — поделился Большаков.

Другой татарстанский политолог и социолог Андрей Тузиков раскрыл результаты «среднего рейтинга» популярности партий (опирался на данные ФОМ, ВЦИОМ и «Левада-центра») на ноябрь 2020 года.



Так, «Единая Россия», по его словам, близка к 31%, КПРФ — 12%, ЛДПР — 10,5%, «Справедливая Россия» — 4,7%. Другие партии в совокупности набрали 10,5%. Затруднились с выбором 14% респондентов.

— В обществе формируется запрос на новые политические силы, — подчеркнул эксперт.

Угроза из США?

Председатель комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям Общественной палаты РФ, политолог Владимир Зорин заявил, что на предстоящую избирательную кампанию будут влиять не только внутренние факторы, но и внешние силы. Причем главная угроза предсказуемо оказалась из-за океана.

— Администрация Джо Байдена (избранный президент США, — прим. ред.) постарается усилить наши внешнеполитические трудности и вмешательство во внутренние дела [России], — заявил член ОП РФ. — Особое внимание наши зарубежные партнеры уделяют полиэтничности и поликонфессиональности России с целью дестабилизировать их.

Однако, по его мнению, страна обладает большим опытом для ответа этим вызовам. Этноконфессиональные отношения перестали волновать россиян.



— Во время выборов и переписей населения есть силы, которые пытаются использовать этническую или мигрантофобскую аргументацию с целью привлечения дополнительного электората. Как правило, у нас это не срабатывает, но остается осадочек, недобрая память. Мы помним лозунги «Запиши себя сибиряком», «Хватит кормить Кавказ», «Запишись адыгом». Некоторые силы пытаются их снова реанимировать. Нельзя недооценивать эти риски, — констатировал Зорин.

Тимур Рахматуллин