Шаймиев: «Перепись — это самый яркий показатель того, насколько мы являемся татарами»

Всероссийская перепись населения — это важное для развития страны событие, в котором участвует все население. Вокруг него не должно быть никаких политических игр. Такое мнение высказал первый президент республики, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

— Как известно, на территории страны первая перепись проходила в 1718—1727 годах. В этом нет ни политики, ни какого-либо принуждения законом. Для нас же, татар, это возможность напрямую высказаться, выразить свою позицию. С точки зрения сохранения языка, нации, перепись — это самый яркий показатель того, насколько мы являемся татарами. Его, наверное, даже можно назвать испытанием, — сказал Шаймиев в интервью журналу «Безнен мирас» («Наше наследие»).

Он напомнил, что в татарском языке есть слово «хак», которое можно перевести как «право», «долг», «цена», «правда». А участие в переписи — наша ценность, стоимость и цена.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Если взять слово «хак» в значении долга, понятно, что это подразумевает нашу ответственность перед будущими поколениями. Если взять это слово в значении «правда, истина», то перепись покажет нынешнее состояние нашего народа. Мне кажется, самое подходящее к переписи значение этого слова — «право». Конечно, в этом случае речь идет не только о закрепленных законом правах, а о правах, данных нам с рождения, идущих от нашей истории.

По мнению Государственного Советника Татарстана, перепись поможет увидеть состояние татарского народа, показать уровень национального самосознания.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями СМИ в преддверии Международного женского дня заявил, что информация о том, где и сколько живет татар и как с ним осуществляется взаимодействие, является важной для сохранения нации.



Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений Владимир Зорин призвал не политизировать предстоящую перепись населения и заметил, что она необходима каждому россиянину для того, чтобы правильно заложить модель общества.



Татьяна Леухина