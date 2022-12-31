Перепись-2020: татар и русских в России за десять лет стало меньше

Согласно результатам переписи 2020 года, в России проживает 4 713 669 татар

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Росстат опубликовал результаты Всероссийской переписи населения — 2020. Ее основной этап проходил с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Изначально она должна была состояться в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли сначала на апрель 2021 года, а затем — на сентябрь, а позже и на октябрь. Предварительные итоги переписи населения подвели в апреле 2022 года, а окончательные опубликовали лишь в этом месяце. Насколько увеличилось население России и стало ли больше татар — в материале «Реального времени».

Россиян прибавилось больше чем на 4 миллиона

Согласно результатам переписи, в России изменилась пятерка самых многочисленных народов. В 2010 году на первом месте были русские — 111 016 896, на втором — татары (5 310 649), на третьем — украинцы (1 927 988), на четвертом — башкиры (1 584 554). Следом шли чуваши и чеченцы — 1 435 872 и 1 431 360 соответственно.

Татар за 10 лет стало меньше почти на 597 тысяч человек. По итогам переписи 2020 года их в стране насчитали 4 713 669.

По итогам последней переписи картина поменялась, но на первых двух строчках по-прежнему русские (105 579 179) и татары. На третьем месте по численности теперь чеченцы — их количество увеличилось почти на 200 тысяч человек и составило 1 674 854 человека. На четвертом месте — башкиры — о принадлежности к этой национальности сообщили 1 571 879 жителей России. На пятой строчке — чуваши, которых насчитали 1 067 139.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В целом население России с 2010 года увеличилось на 4 325 587 человек. Тогда в стране насчитывалось 142 856 536 человек, а спустя десять лет — уже 147 182 123. Количество сельского населения почти не изменилось: 37 542 763 человека в 2010 году против 37 106 801 человека в 2020-м. Что касается городского населения, то оно выросло со 105 313 773 до 110 075 322 человек.



Татар стало меньше

Обозначивших свою национальность как «татарин, татарка» за десять лет стало меньше на 596 980 человек. Если в 2010 году татарами себя назвали 5 310 649 россиян, то в 2020-м уже лишь 4 713 669.

В то же время граждан, относящихся к астраханским татарам, стало больше: в 2010 году — 7, в 2020-м — 29. Мишар стало больше всего на одного человека: 786 в 2010-м и 787 в 2020-м. Число кряшен уменьшилось почти на 5 тысяч человек: с 34 822 до 29 978. Сибирских татар стало меньше почти на 500 человек, с 6 779 до 6 297.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Еще один факт: количество россиян, владеющих татарским языком, сократилось. В 2010 году их было 4 280 718 человек, а в 2020-м уже лишь 3 261 155. То есть о владении татарским языком высказались на миллион человек меньше, чем 10 лет назад.

Татарстанцы выбирают город

По данным Федеральной службы государственной статистики, население Татарстана за последние 10 лет увеличилось и сильно урбанизировалось: в 2010-м в республике проживали 3 786 488 человек, а в 2020 году — уже 4 004 809. В городах проживают 3 074 048 татарстанцев, а в сельской местности — 930 761.

На первом месте по национальной принадлежности в Татарстане стоят татары. Их число за 10 лет почти не изменилось: в 2010-м — 2 012 571, в 2020-м — 2 091 175. На втором месте по численности в республике — русские. Их, к слову, также стало больше: 1 501 369 в 2010 году и 1 574 804 в 2020-м.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На третьем месте по численности в Татарстане чуваши, хотя их число сократилось. В 2010 году их насчитали 116 252, а в 2020-м — 90 474. Далее идут удмурты и кряшены — 21 327 и 25 189 человек. Башкир в Татарстане также стало чуть меньше: в 2010-м их проживало 13 726, в 2020 году — 11 029.

Что у «соседки» Башкирии

Что касается соседей Татарстана, то в Башкортостане численность населения также выросла, хоть и не намного: с 4 072 292 до 4 091 423 человек. Русских там проживает больше, чем представителей других национальностей. О принадлежности к этой национальности при переписи 2020 года сообщили 1 509 246, в 2010 году таких было 1 432 906.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число башкир по результатам переписи тоже увеличилось, почти на 100 тысяч: было 1 172 287, стало 1 268 806. А вот татар в Башкирии стало меньше почти на 35 тысяч: было 1 009 295, стало 974 533.