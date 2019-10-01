В Росстате рассказали, что в ходе прошлой переписи нашлись «гномы» и «эльфы»

Самоидентификация в процессе следующей Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году, останется свободной.

Так, в прошлый раз среди россиян нашлись «гномы» и «эльфы», рассказала участник двух последних подсчетов населения в стране, завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

«С «гномиком» — это реальная история, родители сидели и смотрели, чтобы маленькую девочку так записали, ее так звал старший брат», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее глава Росстата Павел Малков в Казани заявил, что Всероссийская перепись населения 2020 года станет первой цифровой переписью. При ней будут использоваться планшеты. Данные будут обрабатываться в специальной цифровой аналитической платформе «Население». По данным ТАСС, на перепись населения потратят 33 млрд рублей, из которых 6,7 млрд рублей пойдут на обеспечение планшетов с отечественной операционной системой.