Минниханов назвал одним из важнейших событий будущего года Всероссийскую перепись населения
Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета муниципальных образований РТ в «Корстоне» назвал одним из важнейших событий будущего года Всероссийскую перепись населения.
Президент РТ отметил огромное значение укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.
«Предстоят выборы в Госдуму. Борьба в непростой ситуации — с последствиями пандемии. Усилия муниципальных властей должны быть направлены на дальнейший диалог с местным населением», — заявил Минниханов.
Ранее Минниханов на заседании Совета муниципальных образований РТ в «Корстоне» рассказал, что ожидаемый валовый региональный продукт в этом году составляет 2,4 трлн рублей, это на 4 процента ниже прошлого года.
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