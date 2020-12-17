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Минниханов назвал одним из важнейших событий будущего года Всероссийскую перепись населения

12:34, 17.12.2020
Минниханов назвал одним из важнейших событий будущего года Всероссийскую перепись населения
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета муниципальных образований РТ в «Корстоне» назвал одним из важнейших событий будущего года Всероссийскую перепись населения.

Президент РТ отметил огромное значение укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

Фото: realnoevremya.ru

«Предстоят выборы в Госдуму. Борьба в непростой ситуации — с последствиями пандемии. Усилия муниципальных властей должны быть направлены на дальнейший диалог с местным населением», — заявил Минниханов.

Ранее Минниханов на заседании Совета муниципальных образований РТ в «Корстоне» рассказал, что ожидаемый валовый региональный продукт в этом году составляет 2,4 трлн рублей, это на 4 процента ниже прошлого года.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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