Население Татарстана выросло в полтора раза за 60 лет
Население Татарстана впервые превысило 4 миллиона человек
Согласно данным Всероссийской переписи населения, которую провели год назад (хотя и планировали еще в 2020-м), в Татарстане проживают 4 004 809 человек. При этом, согласно данным Татарстанстата, на начало текущего года в республике насчитывалось 3 886 395 граждан.
Большая часть населения Татарстана — 2 137 896 человек, или 53%, — это женщины. Остальные 1 878 392 проживающих в республике — мужчины. Женщины преобладают как в сельской местности — 474 944 против 455 817 мужчин, так и в городской — 1 660 029 на 1 414 019 мужчин.
Согласно данным предыдущей переписи, которая проходила в 2010 году, в Татарстане проживало 3 786 500 человек. Таким образом, население республики выросло за последнее десятилетие на 218,3 тысячи человек.
Как подсчитало «Реальное время», с середины прошлого века население Татарстана выросло в 1,4 раза. По данным на 15 января 1959 года, в республике насчитывалось 2,85 миллиона жителей.
Планку в 3 миллиона жителей Татарстан преодолел уже к 1970 году. На начало этого десятилетия в республике уже насчитывалось свыше 3,1 миллиона человек. На протяжении всех последующих лет наблюдался прирост численности населения.
|
Годы
|
Население (тыс. человек)
|
1959 (на 15 января)
|
2850,7
|
1970 (на 15 января)
|
3135,2
|
1979 (на 17 января)
|
3445,4
|
1979 (на 17 января)
|
3641,7
|
2002 (на 9 октября)
|
3779,3
|
2010 (на 14 октября)
|
3786,5
|
2010 (на 14 октября)
|
4004,8
В селах Татарстана проживает меньше четверти населения
За это время заметно изменилось соотношение городского и сельского населения Татарстана. Так, например, если в 1959 году большая часть татарстанцев проживала в сельской местности — 58,6%, или 1,67 миллиона человек, то, по данным последней переписи, в селах обосновались меньше четверти жителей республики — 23,2%, это 930,8 тысячи человек.
Число сельских жителей в Татарстане сократилось до отметки ниже миллиона уже к 1989 году. На 12 января в селах и деревнях проживало 987 тысяч человек, или чуть больше четверти населения (27,1%). Остальные 2,65 миллиона татарстанцев числились горожанами.
По сравнению с предыдущей переписью число сельских жителей в Татарстане сократилось на 2 тысячи. Их доля в общей структуре за 11 лет сократилась почти незаметно — с 24,6% в 2010 году до 23,2% в 2021-м.
За это же время, но далеко не за счет переезда сельчан в город в Татарстане заметно выросла доля городских жителей. Так, перепись 2010 года показала, что их в республике 2,85 миллиона, а перепись 2021-го — 3,07 миллиона. Таким образом, горожан стало больше на 220,3 тысячи.
Доля городского населения с 2010-го к 2021-му выросла с 75,4% до 76,8%. Для сравнения: в 1959 году она составляла 41,4%. Планку в 50% она преодолела уже к 1970-му, достигнув 51,2%.
Треть татарстанцев проживает в Казани
Больше 1,3 миллиона человек проживает в столице Татарстана. В ней сосредоточена треть населения республики. Самый густонаселенный район Казани — Советский, там проживают 336 927 горожан. Самый небольшой по численности проживающих — Вахитовский район, где сосредоточено 85 005 казанцев.
272 527 человек проживают в Приволжском районе Казани, еще 222 926 — в Ново-Савиновском. Кировский район города насчитывает 140 001 жителя, Московский — 133 168, а Авиастроительный — 118 106.
Больше половины казанцев — почти 55% — женщины. Это 716,3 тысячи человек. Абсолютно в каждом районе города женщин проживает больше, чем мужчин. Так, например, в Советском районе Казани насчитывается 185 085 женщин и 151 842 мужчины.
В Набережных Челнах, по данным переписи населения, проживают 548 434 человека. Как в целом по Татарстану, в автограде женщин насчитывается больше, чем мужчин.
Из 43 районов Татарстана самый густонаселенный — Нижнекамский. В нем насчитывается 277 544 человека. Из них большинство — 241 691 татарстанец — проживает в Нижнекамске.
На втором месте по численности населения среди районов Татарстана — Альметьевский. Там насчитывается 213 235 жителей, из которых 163 512 проживают непосредственно в районном центре — Альметьевске.
Третье место по количеству жителей среди районов республики занял Зеленодольский район — 169 469 человек. В самом Зеленодольске проживает меньше 100 тысяч татарстанцев — 99 137.
Самый маленький по числу жителей район — Атнинский. Там проживают 12 553 человека. Это всего 0,3% населения Татарстана.
«Реальное время» публикует сведения по численности населения всех муниципалитетов Татарстана.
|
Муниципалитет
|
Население
|
Казань
|
1 308 660
|
Набережные Челны
|
548 434
|
Агрызский
|
35 142
|
Азнакаевский
|
58 966
|
Аксубаевский
|
27 102
|
Актанышский
|
28 534
|
Алексеевский
|
24 924
|
Алькеевский
|
18 481
|
Альметьевский
|
213 235
|
Апастовский
|
19 093
|
Арский
|
51 031
|
Атнинский
|
12 553
|
Бавлинский
|
33 581
|
Балтасинский
|
33 229
|
Бугульминский
|
101 975
|
Буинский
|
40 172
|
Верхнеуслонский
|
17 495
|
Высокогорский
|
56 047
|
Дрожжановский
|
20 994
|
Елабужский
|
85 475
|
Заинский
|
53 731
|
Зеленодольский
|
169 469
|
Кайбицкий
|
12 907
|
Камско-Устьинский
|
14 460
|
Кукморский
|
51 693
|
Лаишевский
|
61 794
|
Лениногорский
|
79 506
|
Мамадышский
|
40 625
|
Менделеевский
|
30 839
|
Мензелинский
|
27 131
|
Муслюмовский
|
19 109
|
Нижнекамский
|
277 544
|
Новошешминский
|
13 282
|
Нурлатский
|
53 200
|
Пестречинский
|
62 094
|
Рыбно-Слободский
|
24 340
|
Сабинский
|
30 586
|
Сармановский
|
34 655
|
Спасский
|
18 405
|
Тетюшский
|
20 648
|
Тукаевский
|
46 760
|
Тюлячинский
|
13 736
|
Черемшанский
|
18 371
|
Чистопольский
|
74 685
|
Ютазинский
|
20 116
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