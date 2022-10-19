Новости общества

17:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Население Татарстана выросло в полтора раза за 60 лет

16:35, 19.10.2022 1
Население Татарстана выросло в полтора раза за 60 лет
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Население Татарстана впервые превысило 4 миллиона человек

Согласно данным Всероссийской переписи населения, которую провели год назад (хотя и планировали еще в 2020-м), в Татарстане проживают 4 004 809 человек. При этом, согласно данным Татарстанстата, на начало текущего года в республике насчитывалось 3 886 395 граждан.

Большая часть населения Татарстана — 2 137 896 человек, или 53%, — это женщины. Остальные 1 878 392 проживающих в республике — мужчины. Женщины преобладают как в сельской местности — 474 944 против 455 817 мужчин, так и в городской — 1 660 029 на 1 414 019 мужчин.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Согласно данным предыдущей переписи, которая проходила в 2010 году, в Татарстане проживало 3 786 500 человек. Таким образом, население республики выросло за последнее десятилетие на 218,3 тысячи человек.

Как подсчитало «Реальное время», с середины прошлого века население Татарстана выросло в 1,4 раза. По данным на 15 января 1959 года, в республике насчитывалось 2,85 миллиона жителей.

Планку в 3 миллиона жителей Татарстан преодолел уже к 1970 году. На начало этого десятилетия в республике уже насчитывалось свыше 3,1 миллиона человек. На протяжении всех последующих лет наблюдался прирост численности населения.

Годы

Население (тыс. человек)

1959 (на 15 января)

2850,7

1970 (на 15 января)

3135,2

1979 (на 17 января)

3445,4

1979 (на 17 января)

3641,7

2002 (на 9 октября)

3779,3

2010 (на 14 октября)

3786,5

2010 (на 14 октября)

4004,8

В селах Татарстана проживает меньше четверти населения

За это время заметно изменилось соотношение городского и сельского населения Татарстана. Так, например, если в 1959 году большая часть татарстанцев проживала в сельской местности — 58,6%, или 1,67 миллиона человек, то, по данным последней переписи, в селах обосновались меньше четверти жителей республики — 23,2%, это 930,8 тысячи человек.

Число сельских жителей в Татарстане сократилось до отметки ниже миллиона уже к 1989 году. На 12 января в селах и деревнях проживало 987 тысяч человек, или чуть больше четверти населения (27,1%). Остальные 2,65 миллиона татарстанцев числились горожанами.

По сравнению с предыдущей переписью число сельских жителей в Татарстане сократилось на 2 тысячи. Их доля в общей структуре за 11 лет сократилась почти незаметно — с 24,6% в 2010 году до 23,2% в 2021-м.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За это же время, но далеко не за счет переезда сельчан в город в Татарстане заметно выросла доля городских жителей. Так, перепись 2010 года показала, что их в республике 2,85 миллиона, а перепись 2021-го — 3,07 миллиона. Таким образом, горожан стало больше на 220,3 тысячи.

Доля городского населения с 2010-го к 2021-му выросла с 75,4% до 76,8%. Для сравнения: в 1959 году она составляла 41,4%. Планку в 50% она преодолела уже к 1970-му, достигнув 51,2%.

Треть татарстанцев проживает в Казани

Больше 1,3 миллиона человек проживает в столице Татарстана. В ней сосредоточена треть населения республики. Самый густонаселенный район Казани — Советский, там проживают 336 927 горожан. Самый небольшой по численности проживающих — Вахитовский район, где сосредоточено 85 005 казанцев.

272 527 человек проживают в Приволжском районе Казани, еще 222 926 — в Ново-Савиновском. Кировский район города насчитывает 140 001 жителя, Московский — 133 168, а Авиастроительный — 118 106.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше половины казанцев — почти 55% — женщины. Это 716,3 тысячи человек. Абсолютно в каждом районе города женщин проживает больше, чем мужчин. Так, например, в Советском районе Казани насчитывается 185 085 женщин и 151 842 мужчины.

В Набережных Челнах, по данным переписи населения, проживают 548 434 человека. Как в целом по Татарстану, в автограде женщин насчитывается больше, чем мужчин.

Из 43 районов Татарстана самый густонаселенный — Нижнекамский. В нем насчитывается 277 544 человека. Из них большинство — 241 691 татарстанец — проживает в Нижнекамске.

На втором месте по численности населения среди районов Татарстана — Альметьевский. Там насчитывается 213 235 жителей, из которых 163 512 проживают непосредственно в районном центре — Альметьевске.

Третье место по количеству жителей среди районов республики занял Зеленодольский район — 169 469 человек. В самом Зеленодольске проживает меньше 100 тысяч татарстанцев — 99 137.

Самый маленький по числу жителей район — Атнинский. Там проживают 12 553 человека. Это всего 0,3% населения Татарстана.

«Реальное время» публикует сведения по численности населения всех муниципалитетов Татарстана.

Муниципалитет

Население

Казань

1 308 660

Набережные Челны

548 434

Агрызский

35 142

Азнакаевский

58 966

Аксубаевский

27 102

Актанышский

28 534

Алексеевский

24 924

Алькеевский

18 481

Альметьевский

213 235

Апастовский

19 093

Арский

51 031

Атнинский

12 553

Бавлинский

33 581

Балтасинский

33 229

Бугульминский

101 975

Буинский

40 172

Верхнеуслонский

17 495

Высокогорский

56 047

Дрожжановский

20 994

Елабужский

85 475

Заинский

53 731

Зеленодольский

169 469

Кайбицкий

12 907

Камско-Устьинский

14 460

Кукморский

51 693

Лаишевский

61 794

Лениногорский

79 506

Мамадышский

40 625

Менделеевский

30 839

Мензелинский

27 131

Муслюмовский

19 109

Нижнекамский

277 544

Новошешминский

13 282

Нурлатский

53 200

Пестречинский

62 094

Рыбно-Слободский

24 340

Сабинский

30 586

Сармановский

34 655

Спасский

18 405

Тетюшский

20 648

Тукаевский

46 760

Тюлячинский

13 736

Черемшанский

18 371

Чистопольский

74 685

Ютазинский

20 116

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:45
    Молодцы наши мужики. Не спят по ночам.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также