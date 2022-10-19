Население Татарстана выросло в полтора раза за 60 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Население Татарстана впервые превысило 4 миллиона человек

Согласно данным Всероссийской переписи населения, которую провели год назад (хотя и планировали еще в 2020-м), в Татарстане проживают 4 004 809 человек. При этом, согласно данным Татарстанстата, на начало текущего года в республике насчитывалось 3 886 395 граждан.

Большая часть населения Татарстана — 2 137 896 человек, или 53%, — это женщины. Остальные 1 878 392 проживающих в республике — мужчины. Женщины преобладают как в сельской местности — 474 944 против 455 817 мужчин, так и в городской — 1 660 029 на 1 414 019 мужчин.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Согласно данным предыдущей переписи, которая проходила в 2010 году, в Татарстане проживало 3 786 500 человек. Таким образом, население республики выросло за последнее десятилетие на 218,3 тысячи человек.

Как подсчитало «Реальное время», с середины прошлого века население Татарстана выросло в 1,4 раза. По данным на 15 января 1959 года, в республике насчитывалось 2,85 миллиона жителей.

Планку в 3 миллиона жителей Татарстан преодолел уже к 1970 году. На начало этого десятилетия в республике уже насчитывалось свыше 3,1 миллиона человек. На протяжении всех последующих лет наблюдался прирост численности населения.

Годы Население (тыс. человек) 1959 (на 15 января) 2850,7 1970 (на 15 января) 3135,2 1979 (на 17 января) 3445,4 1979 (на 17 января) 3641,7 2002 (на 9 октября) 3779,3 2010 (на 14 октября) 3786,5 2010 (на 14 октября) 4004,8

В селах Татарстана проживает меньше четверти населения

За это время заметно изменилось соотношение городского и сельского населения Татарстана. Так, например, если в 1959 году большая часть татарстанцев проживала в сельской местности — 58,6%, или 1,67 миллиона человек, то, по данным последней переписи, в селах обосновались меньше четверти жителей республики — 23,2%, это 930,8 тысячи человек.

Число сельских жителей в Татарстане сократилось до отметки ниже миллиона уже к 1989 году. На 12 января в селах и деревнях проживало 987 тысяч человек, или чуть больше четверти населения (27,1%). Остальные 2,65 миллиона татарстанцев числились горожанами.

По сравнению с предыдущей переписью число сельских жителей в Татарстане сократилось на 2 тысячи. Их доля в общей структуре за 11 лет сократилась почти незаметно — с 24,6% в 2010 году до 23,2% в 2021-м.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За это же время, но далеко не за счет переезда сельчан в город в Татарстане заметно выросла доля городских жителей. Так, перепись 2010 года показала, что их в республике 2,85 миллиона, а перепись 2021-го — 3,07 миллиона. Таким образом, горожан стало больше на 220,3 тысячи.

Доля городского населения с 2010-го к 2021-му выросла с 75,4% до 76,8%. Для сравнения: в 1959 году она составляла 41,4%. Планку в 50% она преодолела уже к 1970-му, достигнув 51,2%.

Треть татарстанцев проживает в Казани

Больше 1,3 миллиона человек проживает в столице Татарстана. В ней сосредоточена треть населения республики. Самый густонаселенный район Казани — Советский, там проживают 336 927 горожан. Самый небольшой по численности проживающих — Вахитовский район, где сосредоточено 85 005 казанцев.

272 527 человек проживают в Приволжском районе Казани, еще 222 926 — в Ново-Савиновском. Кировский район города насчитывает 140 001 жителя, Московский — 133 168, а Авиастроительный — 118 106.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше половины казанцев — почти 55% — женщины. Это 716,3 тысячи человек. Абсолютно в каждом районе города женщин проживает больше, чем мужчин. Так, например, в Советском районе Казани насчитывается 185 085 женщин и 151 842 мужчины.

В Набережных Челнах, по данным переписи населения, проживают 548 434 человека. Как в целом по Татарстану, в автограде женщин насчитывается больше, чем мужчин.

Из 43 районов Татарстана самый густонаселенный — Нижнекамский. В нем насчитывается 277 544 человека. Из них большинство — 241 691 татарстанец — проживает в Нижнекамске.

На втором месте по численности населения среди районов Татарстана — Альметьевский. Там насчитывается 213 235 жителей, из которых 163 512 проживают непосредственно в районном центре — Альметьевске.

Третье место по количеству жителей среди районов республики занял Зеленодольский район — 169 469 человек. В самом Зеленодольске проживает меньше 100 тысяч татарстанцев — 99 137.

Самый маленький по числу жителей район — Атнинский. Там проживают 12 553 человека. Это всего 0,3% населения Татарстана.

«Реальное время» публикует сведения по численности населения всех муниципалитетов Татарстана.

Муниципалитет Население Казань 1 308 660 Набережные Челны 548 434 Агрызский 35 142 Азнакаевский 58 966 Аксубаевский 27 102 Актанышский 28 534 Алексеевский 24 924 Алькеевский 18 481 Альметьевский 213 235 Апастовский 19 093 Арский 51 031 Атнинский 12 553 Бавлинский 33 581 Балтасинский 33 229 Бугульминский 101 975 Буинский 40 172 Верхнеуслонский 17 495 Высокогорский 56 047 Дрожжановский 20 994 Елабужский 85 475 Заинский 53 731 Зеленодольский 169 469 Кайбицкий 12 907 Камско-Устьинский 14 460 Кукморский 51 693 Лаишевский 61 794 Лениногорский 79 506 Мамадышский 40 625 Менделеевский 30 839 Мензелинский 27 131 Муслюмовский 19 109 Нижнекамский 277 544 Новошешминский 13 282 Нурлатский 53 200 Пестречинский 62 094 Рыбно-Слободский 24 340 Сабинский 30 586 Сармановский 34 655 Спасский 18 405 Тетюшский 20 648 Тукаевский 46 760 Тюлячинский 13 736 Черемшанский 18 371 Чистопольский 74 685 Ютазинский 20 116

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Татьяна Демина