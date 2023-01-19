В селах Татарстана среднее число рожденных детей на тысячу женщин больше, чем в городах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на 1 тысячу женщин 15 лет и старше, проживающих в частных домохозяйствах и указавших число рожденных детей, в среднем приходится 1 501 ребенок, следует из данных Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году. Показатель почти не отличается от общероссийского, который составил 1 500. При этом в Приволжском федеральном округе среднее число рожденных детей на 1 тысячу женщин оказалось не самым высоким — республика уступает семи субъектам, выяснило «Реальное время».

Татарстан на 8-м месте по среднему числу детей на тысячу женщин

Среднее число рожденных детей на 1 тысячу женщин 15 лет и старше, проживающих в частных домохозяйствах Татарстана и указавших число рожденных детей, составило 1 501. При этом в сельской местности показатель выше, чем в городской — 1 881 и 1 373 ребенка соответственно.

Самый высокий показатель в Чувашии — среднее число рожденных детей на 1 тысячу женщин составило 1 738. Как и в Татарстане, в сельской местности он значительно выше, чем в городской — 2 084 и 1 510 соответственно. На втором месте — Удмуртия (1 681 ребенок на тысячу женщин), а топ-3 замыкает Оренбургская область (1 666).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На последнем месте среди регионов ПФО Самарская область, где среднее число рожденных детей на 1 тысячу женщин составило 1 395. Ситуация та же, что и в Татарстане с Чувашией, — в городской местности показатель меньше, чем в сельской — 1 310 и 1 697 соответственно.

«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по числу рожденных детей на 1 тысячу женщин 15 лет и старше, проживающих в частных домохозяйствах:

Чувашия — 1 738

Удмуртия — 1 681

Оренбургская область — 1 666

Марий Эл — 1 658

Пермский край — 1 583

Башкирия — 1 550

Ульяновская область — 1 550

Татарстан — 1 501

Саратовская область — 1 481

Мордовия — 1 476

Кировская область — 1 462

Пензенская область — 1 468

Нижегородская область — 1 397

Самарская область — 1 395



Максимум — 2 819 детей на тысячу женщин

Среди женщин с образованием среднее число рожденных детей на тысячу жительниц Татарстана выше, чем среди необразованных. Тенденция характерна как для городской, так и для сельской местности.

Среднее число рожденных детей на тысячу жительниц Татарстана без образования составило 1 128. При этом среди женщин 70 лет и старше показатель составляет 2 493. Выше среднее число рожденных детей только на 1 тысячу женщин, имеющих начальное образование и ниже — 2 819.

Источник: данные Всероссийской переписи населения

На 1 тысячу жительниц Татарстана с высшим образованием приходится в среднем 1 377 детей. Это меньше, чем на 1 000 женщин с дипломом ссуза — 1 555. Среднее число рожденных детей на тысячу жительниц с неполным (незаконченным) высшим образованием составило 1 264.

На тысячу несовершеннолетних жительниц Татарстана — девушек в возрасте от 15 до 17 лет — в среднем приходится 4 ребенка. На тысячу тех, кто только перешагнул черту возраста полной дееспособности — жительниц 18-19 лет, — среднее число рожденных детей почти в шесть раз больше — 23.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чем «взрослее» возрастная категория женщин, чем больше среднее число рожденных детей на тысячу их представительниц. Так, например, если для женщин 20—24 лет оно составляет 216, для 25—29-летних — 781, то для жительниц 30—34 лет уже 1 295.

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Татьяна Демина