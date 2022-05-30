Численность населения Татарстана превысила 4 миллиона человек

В Татарстане проживают 4 005 000 человек. Таковы предварительные итоги всероссийской переписи населения 2021 года. Данные приводит Росстат.

Более 3 млн жителей республики живут в городах, еще 931 тысяча человек — в селах. По сравнению с 2010 годом население в Татарстане увеличилось на 5,8%. Казань вошла в число-городов, где насчитывается более 1 млн постоянных жителей.

Кроме того, в переписи учли около 350 тысяч человек, которые временно находились в России, а постоянно проживают за рубежом. Наибольшее количество таких людей было в Москве, Татарстане, Московской области, Приморском крае, Амурской области.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Республика занимает восьмое место по численности населения среди регионов, после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Ростовской области и Башкортостана.



Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных районах она продлилась до 20 декабря.

По предварительным итогам переписи, население России составило 147 млн человек. «Реальное время» разбиралось, много это или мало.

По данным переписи 1989 года на территории Татарстана проживало 3 641 742 человека. Перепись зарегистрировала представителей 107 национальностей, из них татары — 1 765 404 человека (48,5%), русские — 1 575 361 человек (43,3%), чуваши — 134 221 человек (3,7%), а также украинцы (32,8 тыс. человек), мордва (28,9 тыс. человек), удмурты (24,8 тыс. человек), марийцы (19,4 тыс. человек), башкиры (19,1 тыс. человек), белорусы (8 тыс. человек), евреи (7,З тыс. человек), азербайджанцы (3,9 тыс. человек), немцы (2,8 тыс. человек), узбеки (2,7 тыс. человек), казахи (2,1 тыс. человек), армяне (1,8 тыс. человек), грузины (1,3 тыс. человек), молдаване (1 тыс. человек) и представители других народов (10,8 тыс. человек).

Татьяна Леухина