«У башкирского языка недостаточно разнообразная литература, малоактуальные СМИ»

Уфимский социолог Тимур Мухтаров: о слабом внимании общества и властей к родному языку в Башкирии. Часть 2

К 2021 году башкирский язык оказался на пороге «цифровой смерти», к такому выводу приходит заместитель директора Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Тимур Мухтаров (к.с.н.), возглавляющий координационный совет по контролю за выполнением госпрограммы «Сохранение и развитие государственных языков Башкортостана и языков народов РБ». В продолжении своей авторской колонки для «Реального времени» ученый сообщает, что за последние 25 лет в школах Башкирии доля обучающихся на башкирском языке юных башкир снизилась в 1,4 раза, а на «туган тел» татарских детей — в 6 раз. По его мнению, политика федеральных и региональных властей привела к тому, что система национального образования на родном языке разрушается. Также колумнист считает неудовлетворительной доступность материалов для изучения башкирского языка.

Доступность материалов для изучения языка и повышения грамотности

Образование на родном языке, по мнению экспертов ЮНЕСКО, имеет важнейшее значение для жизнеспособности языка. В этой связи, чтобы язык развивался, нужны книги и материалы на родном языке по всем темам для разных возрастов и языковых способностей. Такими материалами, в частности, могут быть школьные учебники и рабочие тетради, самоучители, грамматики и словари, повседневные СМИ. Важным также является использование языка в государственном и муниципальном управлении, в частности употребление языка в актах применения права и локальных нормативных актах.

У башкирского языка существует установившаяся орфография, грамматика с письменными традициями, русско-башкирские словари, сформировавшаяся, но не достаточно разнообразная для современной жизни литература, малоактуальные повседневные СМИ и небольшие корпусы текстов. Также, в Башкортостане на башкирском языке до недавнего времени издавались школьные учебники (учебные пособия) почти по всем учебным предметам начального общего и основного общего образования. Данные учебные пособия, как правило, представляли собой переводы федеральных учебников. Однако, начиная с 2009 года, количество наименований и тираж издаваемых учебников и рабочих тетрадей стали сокращаться. В этом видятся две причины, это:

языковая политика федеральных органов образования;

некомпетентность государственных органов Башкортостана.

Дело в том, что в последнее десятилетие Министерство образования России приняло ряд подзаконных актов (приказов), которые практически противоречат Конституции РФ, но выполняются регионами в обязательном порядке. Согласно этим приказам, языки народов РФ, в том числе башкирский, уже не подразумеваются в качестве языков получения образования в школах.

По действующим с 2009 года федеральным требованиям, ЕГЭ может быть принято только на русском языке. Фото Максима Платонова

Например, по действующим с 2009 года федеральным требованиям к использованию языков при государственной итоговой аттестации, ЕГЭ может быть принято только на русском языке. Это стало толчком для негласного инициирования органами образования Башкортостана перехода башкирских школ на русский язык обучения и снижению им количества подачи заявок на приобретение переведенных на башкирский язык учебников по ряду предметов.

Против учебников на башкирском языке также сработал пункт 14 утвержденного приказом № 1015 Минобра РФ в 2013 году Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Он устанавливает, что во всех образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации, то есть на русском. Там же указано, что общее образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с общеобразовательной программой. Но о получении образования на родном языке в приказе ничего не сказано. Что касается государственных языков республик Российской Федерации, то предусматривается лишь возможность их изучения, но не обучение на них.

Другой причиной стало то, что республиканским органом управления образования Башкортостана со своей стороны была упущена важность работы с федеральным перечнем учебников. Начиная с 2015 года, федеральные органы управления образованием ужесточили политику по допуску учебно-методических комплексов (школьных учебников, рабочих тетрадей и т.п.) в особый федеральный перечень. позволяющий использовать их в учебном процессе. Власти Башкирии оказались не готовы к тому, что эта политика приведет к неконтролируемому кризису учебно-методического обеспечения получения образования на башкирском языке и изучения башкирского языка. Из-за непредусмотренного финансирования, а также возникших новых проблем юридического характера, республиканским органом управления образования Башкортостана не была проведена работа по включению учебников по различным предметам на башкирском языке в федеральный перечень учебников. Последние переведенные на башкирский язык учебники были изданы мизерным тиражом в 2017 году в качестве учебных пособий и с тех пор их издание в Башкортостане официально никак не планируется.

Допущенный властями Башкортостана кризис учебно-методического обеспечения по башкирскому языку вызвал кадровые перетряски в Министерстве образования РБ. Фото yandex.ru

В ходе известных событий 2017 года допущенный властями Башкортостана кризис учебно-методического обеспечения по башкирскому языку вызвал кадровые перетряски в Министерстве образования РБ. После этого с большим запозданием началась работа по включению в федеральный перечень учебников по башкирскому языку и литературе (кроме переведенных на башкирский учебников по другим предметам). Например, к 2017 году были разработаны новые учебные пособия по башкирскому языку и литературе для всех ступеней школьного образования. Но только лишь в начале с 2019 года их удалось включить в федеральный перечень и легально использовать как учебники для обучения башкирскому языку в школах. Это учебники по учебным программам для начального и основного общего образования: «Башкирский язык в общеобразовательных организациях с родным (башкирский) языком обучения», «Родной (башкирский) язык в общеобразовательных организациях с русским языком обучения», «Башкирский язык (как государственный язык) в общеобразовательных организациях с русским языком обучения», «Башкирская литература в общеобразовательных организациях с родным (башкирским) языком обучения».

Электронные формы данных учебников размещены на его сайте башкирского государственного издательства «Китап» и функционируют, в том числе на мобильных устройствах. Однако, данные электроные формы нельзя назвать электронными учебниками, поскольку они не содержат автоматические средства контроля и самоконтроля, галерей изображений, аудиофрагментов, видеороликов, презентаций, анимационных роликов, интерактивных карт, тренажеров, тестов, лабораторных работ, экспериментов и пр. Бумажные же версии учебников башкирского языка можно приобрести лишь в единственном уфимском магазине издательства “Китап», это серьезно ограничивает их доступность для жителей республики. При этом учебники для 10-11 классов остались не включенными в федеральный перечень, но допущены к использованию в качестве «учебных пособий».

Попытка же включения в федеральный перечень и последующего издания переведенных на башкирский язык федеральных учебников по различным учебным предметам (например, история, география, биология, математика, физика, алгебра, геометрия и др., кроме башкирского языка и чтения) начального общего и основного общего образования так и не была предпринята Министерством образования Башкортостана из опасений натолкнуться на бюрократические препоны в Москве.

Получение образования на родном языке предусматривает только ФГОС дошкольного образования. Фото madou284.ru

Также Минобразования РФ своими приказами утвердило ФГОСы, из которых получение образования на родном языке предусматривает только ФГОС дошкольного образования. А во ФГОСе среднего общего образования, как и следовало ожидать, получение образования на родных языках не подразумевается. Аналогично последнему были написаны ФГОС начального образования и ФГОС среднего (полного) общего образования. Это привело к тому, что сегодня не могут быть выработаны даже билингвальные образовательные программы, согласно которым хотя бы часть предметов преподавалась на башкирском языке. Об образовательных программах с преподаванием всех предметов на родном языке в последнее время вообще речи не идет.

Однако руководители системы образования Башкортостана не посчитали нужным обращаться в федеральный Минпрос о приведении ФГОСов в соответствие с Конституцией. Вместо этого Минобразования РБ много лет замалчивает эту ситуацию и не обсуждает ее даже внутри республики с башкирским гражданским обществом. За прошедшие годы ситуация с функционированием недоработанных ФГОСов перестала быть просто недоработкой, как считалось изначально. В дальнейшем национальные школы подверглись административным преследованиям со стороны прокуратуры и обрнадзора за наличие у них учебников по ряду предметов на родных языках, которые, по мнению последних, не отвечали ФГОСу.

Такая пассивная и некомпетентная политика властей привела к тому, что система национального образования на башкирском языке за последние годы подверглась сильной эрозии. Причем это касается не только образования на башкирском языке, но и образования на других языках Урало-Поволжья. В процентном отношении имеются данные, что за последние 25 лет в школах Башкортостана доля обучающихся на башкирском языке детей-башкир снизилась в 1,4 раза, а доля обучающихся на родном языке татарских детей — в 6 раз.

В то время, как идет полномасштабный кризис с учебной литературой для детей, самоучители по башкирскому языку для взрослых тоже выходят очень редко маленьким тиражом и вообще недоступны для приобретения в книжных магазинах. Последний самоучитель был издан в 2012 году, с тех пор новые самоучители не издавались. В 2019 году Академия наук Республики Башкортостан пыталась разместить закупку по разработке за 50 дней самоучителя башкирского языка для пользователей элементарного уровня. В частности, планировалось разработать мобильное приложение, где должны были использоваться пословицы и поговорки на башкирском языке, башкирско-русский и русско-башкирский словари и другие функции. Государственный контракт был заключен, но не был своевременно исполнен и потому был досрочно расторгнут в связи с отказом исполнителя от выполнения работ. Самоучителя нет до сих пор, а немалые деньги, заложенные для его создания в башкирской языковой госпрограмме, остались в республиканском бюджете неиспользованными. Таким образом, функционерами государственной АН РБ в прошлом году было допущено невыполнение госпрограммы.

На фоне тотальной неэффективности государственных структур РБ в обеспечении средствами обучения родному языку, признаки цифровой жизни в этой сфере наблюдаются лишь со стороны волонтеров. В настоящее время имеется ряд волонтерских проектов по созданию электронных средств обучению башкирскому языку, осуществляемых как с грантовой поддержкой, так и без грантов:

интернет-сайт «Башкорт теле» посвященный изучению башкирского языка. На сайте содержатся уроки из самоучителя башкирского языка, грамматика, электронные формы двух школьных учебников башкирского языка, небольшой башкирско-русский словарь huzlek.bashqort.com и ссылки на другие материалы, посвященные изучению башкирского языка. Сайт полностью содержится за счет волонтера, но уже долгое время не обновляется.

башкирско-русский онлайн словарь (насчитывает около 309 000 словоформ) на международной платформе Glosbe. Башкирский словарь пополняется несколькими волонтерами за счет личного времени и средств.

проект BALALAR, в рамках которого создано 4 коротких развивающих мультфильма, 2 мобильных приложения «Kid's Library Животные» и «Башҡортса Әлифба», 3 набора карточек. Выполнен на средства языкового республиканского гранта;

перевод на башкирский мобильного приложения под названием «IQ Балабаш» для изучения башкирского языка детьми;

перевод на башкирский мобильного приложения «ОС3. Инофон» на платформах Андроид и iOS для изучения языка более взрослым поколением.

Два последних проекта выполнены некоммерческой организацией “Фонд по сохранению и развитию башкирского языка”, учрежденной государственными структурами РБ.

Проект «Международная система дистанционного обучения башкирскому языку» был выполнен в Башгоспедуниверситете им. Акмуллы еще в 2017 году. Фото rbsmi.ru

Также фактически волонтерским следует считать проект «Международная система дистанционного обучения башкирскому языку», который был выполнен в Башгоспедуниверситете им. Акмуллы еще в 2017 году. за счет личного времени преподавателей и сотрудников БГПУ и без оплаты их труда. Как результат, данный ресурс технически слаб (попытка регистрации на нем часто заканчивается неудачей), а по уровню контента он не может сравниться с аналогичным проектом «Ана теле» Татарстана по дистанционному обучению татарскому языку.

Волонтеры также обеспечивают на среднем уровне доступность материалов для повышения грамотности на башкирском языке (речь идет, в первую очередь, о Википедии на башкирском языке, а также об электронных библиотеках kitaptar.bashkort.org и ihtik.lib.ru).

И все же, принимая во внимание даже все упомянутые интернет-ресурсы, созданные волонтерами, в целом доступность материалов для изучения башкирского языка нельзя считать удовлетворительной. Рядовому человеку, у которого не было или нет возможности изучать башкирский в школе (таковых в Башкортостане большинство), самостоятельно овладеть им будет практически невозможно именно в силу отсутствия доступа к современным средствам изучения башкирского языка.

ЮНЕСКО предусматривает свою систему оценки жизнеспособности уязвимых языков, на основе оценки по пятибалльной шкале. Фото unesco.org

Насколько башкирский язык жизнеспособен?

ЮНЕСКО предусматривает свою систему оценки жизнеспособности уязвимых языков, на основе оценки по пятибалльной шкале по каждому из критериев. Используя их, выставим оценки башкирскому обществу за нынешнее состояние башкирского языка и обеспечение его витальности в будущем:

по критерию «Реакция языка на новые сферы и медиа» сегодня по пятибалльной шкале башкирский язык находится на грани удовлетворительной (3) и неудовлетворительной оценки (2), это значит «три с минусом». По шкале ЮНЕСКО, трехбалльной оценке в данном случае отвечает следующее состояние языка: The language is used in many domains («Язык используется во многих новых сферах и медиа»), а оценке в два балла — The language is used in some new domains («Язык используется в некоторых новых сферах и медиа»). В современном мире новые сферы использования языка очень быстро перестают быть новыми, поэтому в 2021 году оценка однозначно будет неудовлетворительной, если не будут решены вопросы отсутствия автоматической орфографической проверки текстов в популярных текстовых редакторах, технологий синтеза и распознавания башкирской речи, интернет-изданий на башкирском языке.

по критерию «Типы и качество языковой документации» следует принять в расчет стандарт ЮНЕСКО, соответствующей в данном случае «тройке»: There may be an adequate grammar or sufficient amount of grammars, dictionaries, and texts, but no everyday media; audio and video recordings may exist in varying quality or degree of annotation (“У языка может быть одна адекватная грамматика, либо достаточное количество грамматик, словарей и текстов, но отсутствуют повседневные СМИ; аудио- и видео записи могут иметься в различном качестве и разным уровнем аннотации”). Башкирскому научному сообществу по данному критерию следует поставить удовлетворительную оценку (3), но, по-видимому, с авансом. Финансирование мероприятий по созданию Национального корпуса башкирского языка запланировано в башкирской языковой госпрограмме на 2019-2024 годы. Поэтому есть основания полагать, что в ближайшие годы, необходимые для полноценного корпуса аудио- и видеоматериалы будут массово собираться и обрабатываться башкирскими лингвистами.

Наконец, по критерию «Доступность материалов для изучения языка и повышения грамотности» следует поставить неудовлетворительную оценку (2). В основном, это оценка относится к республиканским органам образования. По шкале ЮНЕСКО, двойке соответствует следующее состояние в этой области: Written materials exist, but they may only be useful for some members of the community; and for others, they may have a symbolic significance. Literacy education in the language is not a part of the school curriculum. (“Письменные материалы на языке существуют, но они могут послужить только некоторым членам сообщества, а для других они могут иметь просто символическое значение. Получение образования на языке не отражено в образовательных программах”).

Суммируя выставленные по трем критериям ЮНЕСКО оценки, выведем общую среднюю оценку. По состоянию на III квартал 2020 года она соответствует тройке с минусом (3–) по пятибалльной системе. О чем это говорит?

Нужна широкая общенациональная дискуссия в башкирском обществе о дальнейшей стратегии сохранения и развития башкирского языка как нематериального культурного достояния Башкортостана. Фото kurultay-ufa.ru

По всей видимости, к 2021 году башкирский язык оказался на пороге «цифровой смерти». В сложившихся в XXI веке условиях, когда для «цифровой жизни» языка требуются огромная издательская инфраструктура и многочисленные технические средства, у многих языков России видится в будущем одинаковая судьба. Скорее всего, сейчас башкирский язык в цифровом отношении следует пока еще относить к категории «пограничного» языка. Однако, в отношении него уже долгое время в башкирском обществе наблюдаются пессимистические настроения. Несмотря на ободряющую риторику башкирских властей, нельзя не видеть имитационный характер их деятельности по популяризации башкирского языка и отсутствие политической воли по реальному изменению к лучшему его судьбы.

В этих условиях, думается, нужна широкая общенациональная дискуссия в башкирском обществе о дальнейшей стратегии сохранения и развития башкирского языка как нематериального культурного достояния Башкортостана. Однако, чтобы она состоялась в свободных условиях, без профанации и цензуры, очевидно, необходимы определенные общественно-политические условия, которых сейчас в России нет. Конечно же, это не означает, что языковым активистам следует ждать, сложа руки, наступления этих благоприятных условий. Уже сейчас можно обращать внимание на движения по возрождению родных языков в других странах, придумывать и создавать свои новые концепции, стратегии и планы, отдельные проекты. И самим становиться акторами языковой политики в своих регионах, чтобы, когда настанет момент, сформировать общественный запрос на возрождение своего языка и проявить к этому политическую волю.

Тимур Мухтаров