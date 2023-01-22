Миграция в Татарстан и из Татарстана: люди из каких регионов населяют республику

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Согласно данным Всероссийской переписи населения, к которой оказалось множество нареканий в связи с вопросом национальности, в Татарстане на его уроженцев приходится почти 85% населения. Остальная часть — переехавшие из других регионов, либо из других стран. Уроженцы Татарстана в свою очередь чаще всего отправляются жить в Ульяновскую область, Москву, Самарскую область, Удмуртию и Тюменскую область. Подробнее — в материале «Реального времени».

Чаще всего в Татарстан переезжают уроженцы Башкирии

Из 4 004 809 жителей Татарстана 3 377 063 указали в переписных листах, что родились в республике. Это 84,3% населения региона.

Остальная доля населения Татарстана — переехавшие в нее из других регионов России. Особой популярность республика пользуется у уроженцев соседних субъектов, с которыми она входит в Приволжский федеральный округ.

На первом месте с большим отрывом от других регионов ПФО уроженцы Башкирии — их в Татарстане насчитывается почти 45,5 тысячи человек. Для сравнения, родившихся в РТ и переехавших в Башкортостан 17 449, то есть почти в три раза меньше. Из регионов Приволжского федерального округа в Татарстане меньше всего переселенцев из Пензенской области — 2 130.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» собрало рейтинг регионов Приволжского федерального округа, уроженцы которых обосновались в Татарстане:

Башкортостан — 45 477; Удмуртия — 17 807; Чувашия — 14 457; Пермский край — 14 429; Самарская область — 13 624; Марий Эл — 12 991; Кировская область — 12 247; Оренбургская область — 11 806; Ульяновская область — 10 108; Нижегородская область — 5 666; Саратовская область — 3 671;

Мордовия — 2 842; Пензенская область — 2 130.

Если исключить регионы Приволжского федерального округа, то лидером среди регионов России по числу уроженцев, переехавших в Татарстан, станут субъекты Уральского федерального округа. Речь идет сразу о трех областях — Свердловской, Челябинской и Тюменской.

Меньше всего в Татарстане проживает людей, родившихся в Орловской области (353), Хакасии (168), Адыгее (144), Севастополе (143), Чукотском автономном округе (102), Еврейской автономной области (125) и Ингушетии (77). Минимум переехавших в республику родились в Ненецком автономном округе — 23 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин

«Реальное время» составило рейтинг из топ-10 регионов России (за исключением тех, что входят в ПФО), уроженцы которых перебрались жить в Татарстан:

Свердловская область — 8 498; Челябинская область — 7 885; Тюменская область — 4 006; Кемеровская область — 3 805; Коми — 3 283; Краснодарский край — 2 819; Московская область — 2 751; Красноярский край — 2 721; Москва — 2 422; Иркутская область — 2 325.

Стоит отметить, что в ходе Всероссийской переписи населения 15,6 тысячи жителей Татарстана не указали региона России, в котором они родились.

В Татарстан стремятся уроженцы Узбекистана

Проживают в Татарстане и уроженцы других стран — как минимум из 45. Всего их, согласно данным ВПН, 127 388 человек. При этом еще 220 346 жителей республики не указали место своего рождения.

Лидирует по числу переселенцев Узбекистан — в Татарстане проживает 39 955 уроженцев. В лидерах также Казахстан и Таджикистан.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

«Реальное время» составило рейтинг стран, уроженцы которых живут в Татарстане:

Узбекистан — 39 955; Казахстан — 19 881;

Таджикистан — 17 041; Украина — 13 170; Киргизия — 9 138; Азербайджан — 6 587; Туркменистан — 5 440; Армения — 3472; Белоруссия — 2 496; Грузия — 1 934.

Также в Татарстане проживают уроженцы Австрии, Афганистана, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции, Египта, Израиля, Индии, Ирака, Ирана, Испании, Италии, Китая, Кореи, Кубы, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, Румынии, Сербии, Сирии, Великобритании, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии и Южной Осетии.

Уроженцы Татарстана переезжают в Ульяновскую область и Москву

Всего Татарстан как место рождения указали 3,7 млн участников Всероссийской переписи населения. Из них 91,2%, или 3,377 млн человек, проживают в родной республике.

Переезжают уроженцы Татарстана чаще всего в Ульяновскую область — там их проживает 28 398. Для сравнения, во всем Северо-Западном округе, куда входят в том числе Санкт-Петербург и Ленинградская область, насчитывается 25,5 тысячи жителей, которых родились в РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» представляет топ-20 регионов России, в которых проживают жители Татарстана. Половина из них представлена регионами Приволжского федерального округа:

Ульяновская область — 28 398; Москва — 27 643; Самарская область — 24 848; Удмуртия — 20 636; Тюменская область — 20 629; Московская область — 20 508; Башкортостан — 17 449; ХМАО — 13 432; Санкт-Петербург — 12 766; Свердловская область — 11 389; Марий Эл — 10 664; Пермский край — 10 636; Чувашия — 8 639; Краснодарский край — 8 462; Челябинская область — 8 149; Кировская область — 7 481; Нижегородская область 5 672; Оренбургская область — 4 551; Тюменская область — 4 164; Ленинградская область — 4 071.

Редко уроженцы Татарстана переезжают жить в регионы Дальневосточного федерального округа — всего их там 8 566, из них 116 человек проживают в Чукотском автономном округе. Нечасто они перебираются в Ингушетию (34), Тыву (60), Ненецкий АО (65), на Алтай (86), в Калмыкию (92), Чечню (141), Карачаево-Черкесию (199) Северную Осетию (200), Курганскую область (657), Севастополь(914) и Мордовию (915),

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Татьяна Демина