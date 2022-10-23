Тукаевский район — единственный муниципалитет Татарстана, где мужчин больше, чем женщин

Тукаевский район Татарстана — единственный из 45 муниципалитетов республики, где мужчин насчитывается больше, чем женщин. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году.



В Тукаевском районе проживает 46 760 человек. Из них 23 514 — мужчины, а остальные 23 246 — женщины. Таким образом, первых на 268 больше, чем последних.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В остальных муниципалитетах Татарстана, включая Казань и Набережные Челны, женщин проживает больше, чем мужчин. Например, в столице республики насчитывается 716 300 лиц женского пола и 592 360 — мужского. Ситуация с перевесом населения в пользу женщин характерна для всех семи районов Казани.

Женщин больше мужчин и в целом. Так, из 4 004 809 жителей республики — 2 134 973 женщины. Остальные 1 869 836 человек — мужчины.

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Татьяна Демина