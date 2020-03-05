Певец Салават Фатхетдинов рассказал о своей национальности

Народный артист Татарстана и Башкортостана Салават Фатхетдинов в интервью «Реальному времени» прокомментировал предположения о своем башкирском происхождении.

«Как я могу назвать себя башкиром, если я татарин? — заявил он. — Я в политику не играю. Да, я родился в Башкортостане. Я ценю эту республику, я республику люблю. Но если я родился татарином, как я могу быть башкиром?»

При этом собеседник «Реального времени» добавил, что о своих предках практически ничего не знает.

«Прежде всего, надо быть человеком. Нужно уважать ту землю, на которой ты родился. Я всегда гордился и горжусь, что я родился в Башкортостане и зовут меня Салават. Я горжусь своим именем, горжусь своей республикой», — отметил он.

Салават Фатхетдинов (настоящая фамилия Фатхутдинов) родился в селе Аксаитово Татышлинского района Башкирии в 1960 году. По мнению некоторых уфимских историков, Аксаитово было основано башкирами в XVIII веке.