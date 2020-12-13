«Татарские СМИ не соответствуют своему высокому званию»: почему отстает национальная пресса?

Что связывает татароязычные издания и предстоящую перепись населения?

Фото: Максим Платонов

«Татар больше чем 5,5 миллиона. Может быть, нас 15 миллионов», — такое заявление прозвучало накануне на онлайн-конференции «Татарские периодические печатные издания: ретроспектива и будущее», организованной татарами Санкт-Петербурга. Также спикеры пожелали, чтобы у татар появились свои звездные эксперты и ведущие, способные забрать многомиллионную аудиторию у Дудя или Гордона. Как заметил корреспондент «Реального времени», несмотря на попытки отдельных выступавших задать полемичный тон, дискуссии в итоге не получилось. Главные редакторы татароязычных изданий меньше говорили о проблемах и больше о своих заслугах.

«Остается только завидовать и укорять себя»

Накануне состоялась онлайн-конференция «Татарские периодические печатные издания: ретроспектива и будущее». Организаторами ее выступили портал «Питер Татар», клуб татарских журналистов Санкт-Петербурга и постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Отметим, ранее, как сообщало «Реальное время», питерские татары провели в Zoom II Санкт-Петербургский татарский медиафорум.

Предполагалось, что участники конференции, среди которых были публицисты, издатели и главные редакторы татарских изданий России, обсудят проблемы татарской печати. Стоит отметить, что большинство выступавших говорили по-татарски. Модераторы Катифа (Екатерина) Гайнетдинова и Данил Сафаров после каждой речи переводили на русский основные тезисы докладчиков.

Конференция была приурочена к 115-летию первой татароязычной газеты «Нур» («Луч»), которую издавал Атаулла Баязитов. Примечательно, что издание выходило не в Казани, а в Санкт-Петербурге. Уже вслед за «Нуром» в 1905 году начала выходить первая татарская газета Казани «Казан мухбире». А в 1906 году уже появились «Юлдуз», «Азат», «Баянель-хак», «Тан юлдузы», «Азат халык» и другие.



Газета «Нур». Фото tataroved.ru

Причем, как заметил публицист Римзиль Валеев, газета «Нур» и другие издания не финансировались государством. Сам Атаулла Баязитов долгие годы добивался у властей разрешения на издание своего детища.

— Они освещали широкий срез общественной жизни, не оставляя без внимания ни одну тему. Их тиражи достигали до полумиллиона экземпляров, они вполне себя обеспечивали. Нам остается только завидовать и укорять себя, как теперь мы освещаем сегодняшнюю жизнь. Можем укорять себя за зажатость, за наше отставание в контенте, за падение тиражей, — отметил Валеев, попытавшись задать тон дальнейшей дискуссии.

Также районные газеты «быстро сдались», когда были переведены на дубляж. Еще одна проблема — низкие зарплаты журналистов.

Кроме того, по его словам, несмотря на наличие 130 тысяч студентов, в Татарстане нет ни одной молодежной газеты на татарском языке. Отсутствуют туристические, спортивные, экономические татароязычные газеты и журналы. Выход Валеев видит в развитии мультимедийной журналистики, а примером назвал ресурс «Матбугат.ру» Данила Сафарова.

— Татарские СМИ равнодушны к своей национальной идентичности, — заявил Римзиль Салихович. — Они не укрепляют [национальное] самосознание, не освещают культуру, не защищают татар и Татарстан. Они не соответствуют своему высокому званию. Получается, мы не достигаем уровня 1913 года.



Фото: Максим Платонов

Вопросы без ответа

Главный редактор татарской редакции ИА «Татар-информ» Рамис Латыпов обозначил еще одну болевую точку татарской прессы — нехватку кадров. Он обратил внимание на то, что в этом году при наборе на журфак КФУ не была сформирована татарская группа, как это происходило прежде.

В ходе конференции вскрылась еще одна проблема — финансирование изданий. Одни участники форума считают, что татарские СМИ должны быть безусловно негосударственными — так они сохраняют свою независимость от властей. Другие же заметили, что и в частных изданиях ничто не мешает спонсорам вмешиваться в политику редакции, что отражается на содержании.

Следует заметить, что дискуссии как таковой не получилось, несмотря на довольно полемичные высказывания Валеева. Большинство спикеров болезненные вопросы старались обходить или упоминали о них вскользь. Зато они с гордостью рассказывали о достижениях своих изданий или цитировали классиков.

— Как сказал Ленин, «газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор», — так, в частности, начала свою речь председатель клуба татарских журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Зария Хасанова.

Кроме того, вопросы, которые задавались в чате для участников онлайн-встречи, зачастую оставались без ответа. Например, повис в воздухе вопрос о размере зарплат журналистов. Также не удалось узнать, получают ли руководители государственных изданий установки сверху, какие темы и как освещать, есть ли нежелательные темы и персоны у этих СМИ. А также предоставляет ли «Татар-информ» площадку для башкирских ученых и общественных деятелей, которые придерживаются своего мнения относительно «северо-западного диалекта башкирского языка».



К проблеме переписи

После форума «Реальное время» получило ответы от Фаиля Фатхтдинова, главного редактора уфимской газеты «Кызыл таң» (учредители — правительство и Госсобрание-Курултай Башкортостана). Правда, они вызвали еще больше вопросов у вашего корреспондента.

Тема переписи населения в Башкирии остается весьма непростой в регионе. Многие татарские общественные деятели считают, что данные последних переписей в республике были сфальсифицированы: по их мнению, часть татар записывали в башкиры. В связи с этим корреспондента «Реального времени» интересовало, освещает ли татароязычная газета «Кызыл таң», которая остается «рупором властей» Башкирии, вопрос предстоящей переписи и «северо-западного диалекта башкирского языка».

— Общественно-политическое издание не может остаться в стороне от важного и серьезного государственного мероприятия. Наша главная задача информационно-разъяснительной работы — формирование у читателей газеты позитивного отношения к переписи, стимулирование участия в ней граждан и предоставления сведений, правдивой информации о себе и своих домохозяйствах. С этой целью на страницах газеты печатаются истории населенных пунктов, где компактно проживает татарское население, — так ответил Фатхтдинов.

Что касается давления, возможного или мнимого, руководства региона на татароязычные СМИ Башкирии, то здесь главред «Кызыл таң» заявил, что «органы государственной власти не вмешиваются в редакционную политику и деятельность газеты, а только поддерживают морально и материально».



«Татар больше, чем 5,5 миллиона. Может быть, нас 15 миллионов»

К слову, о предстоящей переписи–2021 говорили и другие спикеры. Так, главный редактор газеты «Татар рухы» (Магнитогорск) и исполнительный директор Конгресса татар Челябинской области Равиль Хуснутдинов сообщил, что его регион является третьим по количеству татар после Татарстана и Башкортостана.

— В Челябинской области, по данным 2010 года, нас было 180 тысяч человек, а по данным 2002 года — 220 тысяч. Куда делись 40 тысяч татар? Мне кажется, нас в стране больше чем 5,5 миллиона. Может быть, нас миллионов 15 — мне так хочется. Чем чаще мы будем повторять эту цифру (15 миллионов), тем реалистичнее она будет, — поделился неожиданными идеями южноуральский выступающий.

Также Хуснутдинов пожелал, чтобы в первых строках документа «Татары: стратегия действия» было записано: «Татары — исторически основной государствообразующий народ России, говорящий на двух языках — татарском и русском».



Римзиль Валеев, завершая конференцию, назвал ее «творческой летучкой», каковых, к его сожалению, в «Татмедиа» уже нет. Участвовать в переписи он посоветовал через «Госуслуги».

— Нам нужны собеседники, комментаторы, которые могут высказаться остро на актуальную тему. У нас есть редакторы с самостоятельным мышлением, звезды. Почему мы должны отдавать Юрию Дудю и Дмитрию Гордону миллионы наших слушателей? Разве мы не можем воспитать своего Познера? — задался вопросами публицист.