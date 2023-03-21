Численность населения Татарстана за год выросла на 1,5 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Росстат опубликовал уточненные данные по численности постоянных жителей страны и регионов с учетом Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году. Согласно им, в Татарстане на 1 января 2023-го проживало 4 001 625 граждан, что на 1 541 человека больше, чем на начало 2022-го.

Численность жителей республики выросла за счет миграционного прироста в 9 683 человека на фоне естественной убыли в 8 142 граждан. В среднем за 2022 год население Татарстана составило 4 000 854 человека.

По предварительным данным, опубликованным зимой, численность населения в Татарстане на 1 января этого года оценивалась в 4 001 941 жителя. Цифра оказалась на 2 868 человек меньше представленной по итогам переписи населения — 4 004 809 граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, по данным предыдущей переписи, которая проходила в 2010 году, в Татарстане проживало 3 786 500 человек. С середины прошлого века население Татарстана выросло в 1,4 раза. По данным на 15 января 1959 года, в республике насчитывалось 2,85 миллиона жителей.



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Татьяна Демина