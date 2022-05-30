В России появились четыре новых города-миллионника

Фото: wikipedia.org / Bychkov Denis

В России появились четыре города-миллионника — численность населения в таких городах, как Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь преодолела порог в миллион человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата по предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года.



— Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно данным переписи 2010 года, в список российских городов-миллионников входили Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа и Челябинск. В этих городских округах суммарно проживает почти четверть всего населения страны — это 35,7 млн человек.

По сравнению с 2010-м годом население России увеличилось на 1,4% — это более двух миллионов человек.

Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных районах она продлилась до 20 декабря.

Маргарита Головатенко