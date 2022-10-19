Вахитовский район Казани стал единственным районом, где уменьшилось количество жителей за 11 лет

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вахитовский район Казани стал единственным районом в городе, где за одиннадцать лет снизилось количество жителей. Это следует из данных Татарстанстата.

Согласно переписи 2010 года, в этом районе проживали 86 202 человека. Последняя перепись показала, что здесь проживают 85 005.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В остальных районах количество жителей с 2010 года увеличилось. В Авиастроительном районе Казани 12 лет назад проживало 111 405 человек, сейчас — 118 106. В Кировском в 2010 году жили 109 125 человек, а к 2021-му их количество увеличилось до 140 001. В Московском районе числилось 130 537 человек, по данным за прошлый год — 133 168. В Ново-Савиновском районе в 2010-м насчитывалось 202 997 человек, перепись за 2021 год показала, что там проживают 222 926. В Приволжском и Советском районах жили 227 755 и 275 514 человек соответственно, сейчас 272527 и 336 927 жителей соответственно.



Согласно переписи населения, в Казани проживают 1 308 660 человек, из них 592 360 — мужчины и 716 300 — женщины. Всего в Татарстане проживают 4 005 000 человек.



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Татьяна Леухина