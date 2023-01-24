Власти Татарстана скорректируют прогноз численности населения республики к 2034 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По базовому варианту прогноза численность постоянного населения Татарстана к 2034 году составит 3,911 миллиона человек за счет положительного миграционного прироста и рождаемости. Однако это цифру скорректируют на основе данных официальной статистики, говорится в бюджетном прогнозе республики на 2023—2034 годы.

Согласно консервативному варианту прогноза, численность постоянного населения Татарстана к 2034 году составит 3,909 миллиона человек. По данным властей, в 2021-м в республике проживало 3,89 млн граждан, что на 8,2 тысячи меньше, чем в пандемийном 2020 году.

— Прогноз численности постоянного населения будет скорректирован после уточнения данных прошлых лет, входящих в межпереписной период, в связи с опубликованием Федеральной службой государственной статистики итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, проведенной в октябре—ноябре 2021 года, — говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, по данным Всероссийской переписи населения в Татарстане проживают 4 004 809 человек. Большая часть населения — 2 137 896 жителей, или 53%, это женщины. Остальные 1 878 392 — мужчины.

Согласно данным предыдущей переписи, которая проходила в 2010 году, в Татарстане проживало 3 786 500 человек. Таким образом, население республики выросло за последнее десятилетие на 218,3 тысячи человек.

За это время заметно изменилось соотношение городского и сельского населения Татарстана. Так, например, если в 1959 году большая часть татарстанцев проживала в сельской местности — 58,6%, или 1,67 миллиона человек, то, по данным последней переписи, в селах обосновались меньше четверти жителей республики — 23,2%, это 930,8 тысячи человек.

В Казани сосредоточена треть населения Татарстана. По данным переписи, в столице республике насчитывается больше 1,3 миллиона человек.



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Татьяна Демина