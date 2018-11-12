Глава Росстата заявил о планах ввести штрафы за отказ от участия в переписи населения

Глава Росстата Александр Суринов заявил, что в будущем за отказ от участия во Всероссийской переписи населения может быть предусмотрен штраф в размере 100 рублей.

По мнению Суринова, перепись населения должна носить обязательный характер.

«Мы будем готовить предложения [о введении штрафов за отказ от участия], они не такие страшные, как в других странах… мы планировали 100 рублей. Это просто некое напоминание для человека: приди, выполни свой долг, расскажи про себя обществу», — цитирует главу Росстата ТАСС.



Суринов добавил, что вопрос введения штрафов ведомство прорабатывает совместно с Минэкономразвития.

Напомним, что пробная перепись населения проходила в России в этом году с 1 по 31 октября. Ее итоги станут известны в начале 2019 года. Всероссийская перепись населения страны состоится в 2020 году.