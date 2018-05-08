Итоги дня: «новый старый» премьер, ЧМ по хоккею без Малкина и банк Дубая в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 8 мая.



Госдума большинством голосов утвердила на пленарном заседании кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Указ о его назначении уже подписал Владимир Путин. Стоит отметить, что во время заседания фракции «Справедливая Россия» и КПРФ поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева отказались. Более того, эсеры внесли на рассмотрение Думы законопроект, запрещающий членство премьер-министра РФ в политических партиях. Медведев воспринял проект отрицательно. В скором времени новое правительство примется к исполнению нового майского указа президента. Медведев оценил его исполнение как минимум в 8 триллионов рублей.



В ближайшем будущем в Татарстане может появиться филиал Исламского банка Дубая. Дорожную карту по реализации проекта в Казани обсудят представители Нацбанка РТ и Исламского банка Дубая на KazanSummit 2018. Кстати, за время проведения саммита объем торговли Татарстана со странами Организации Исламского сотрудничества увеличился на 32 процента. О том, чего ждать от очередного саммита, который пройдет с 10 по 12 мая, — в материале «Реального времени».

Тем временем, Вашингтон ввел санкции против компании «Рособоронэкспорт», обвинив ее в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Теперь департаменты и агентства администрации США не смогут заключать контракты с компанией на поставку материалов, технологий или услуг.

Наконец, РКН снял блокировку с более 3,7 млн адресов Google. Шесть подсетей разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов, сообщили в ведомстве. В то же время Telegram обжаловал решение Верховного суда России о законности предписания ФСБ раскрывать данные.

А российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин принял решение не ехать в расположение сборной России на чемпионате мира в Дании. Свое решение форвард объяснил травмами.