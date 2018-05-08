В Казани могут открыть филиал Исламского банка Дубая

В Казани планируют открыть филиал Исламского банка Дубая. Об этом заявила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.



В настоящее время банк имеет филиалы в шести странах, в основном мусульманских, организация планирует расширяться и рассматривает для этого Россию.

Дорожную карту по реализации проекта в Казани обсудят представители Нацбанка РТ и Исламского банка Дубая на KazanSummit 2018. Там же пройдет обсуждение работы в Татарстане международных инвестиционных фондов, в том числе немецкого инвестиционного фонда KGAL.

«Фонд частный. Они располагают активами в районе 21,5 млрд евро, это достаточный портфель активов, который позволяет им диверсифицировать свои вложения в разные страны, мы бы хотели попасть в число этих стран», — рассказала Минуллина.

Отмечается, что в рамках соглашения с немецким фондом будет построен жилой дом напротив озера Кабан, по улице Хади Такташа. Также обсуждается проект в области сельского хозяйства.

Напомним, что юбилейный десятый KazanSummit пройдет в Казани с 10 по 12 мая 2018 года. Его основной темой станут исламские инвестиции в контексте международных экономических отношений. В саммите также примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.