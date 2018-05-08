Telegram обжаловал решение Верховного суда о ключах шифрования

Telegram обжаловал решение Верховного суда России о законности предписания ФСБ раскрывать данные. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем telegram-канале.



«В Апелляционную коллегию Верховного суда РФ подана жалоба. В ней представители Telegram просят отменить полностью решение ВС РФ от 20 марта 2018 года… принять новое решение», — написал адвокат.

Ранее Верховный суд России признал законным приказ ФСБ РФ о необходимости предоставления ей ключей для расшифровки сообщений пользователей, сообщил адвокат.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Доступ к приложению будет ограничен до того момента, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. Блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось.