Telegram обжаловал решение Верховного суда о ключах шифрования
Telegram обжаловал решение Верховного суда России о законности предписания ФСБ раскрывать данные. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем telegram-канале.
«В Апелляционную коллегию Верховного суда РФ подана жалоба. В ней представители Telegram просят отменить полностью решение ВС РФ от 20 марта 2018 года… принять новое решение», — написал адвокат.
Ранее Верховный суд России признал законным приказ ФСБ РФ о необходимости предоставления ей ключей для расшифровки сообщений пользователей, сообщил адвокат.
Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Доступ к приложению будет ограничен до того момента, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. Блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось.ТехнологииIT
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