Госдума утвердила Медведева новым премьером

Госдума утвердила на пленарном заседании кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства на ближайшие шесть лет.

«Я надеюсь на вашу поддержку», — сказал Медведев во время своего выступления.



В зале присутствовали 433 депутата. В открытом голосовании приняли участие 430. За кандидатуру Медведева проголосовали 374 депутата, против — 56. Три человека не голосовали.

Напомним, в «Справедливой России» и КПРФ заявили, что не поддержат кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра с предлагаемым им составом правительства. Ранее свою поддержку Медведеву выразили фракции «Единая Россия» и ЛДПР.



Накануне премьер-министр России уже обозначил черты нового правительства.