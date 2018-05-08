Медведев отрицательно отнесся к запрету членства в партии для премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев выразил несогласие с внесенным в Госдуму проектом эсеров, который запрещает членство премьер-министра РФ в политических партиях.

«Отрицательно», — ответил Медведев на заседании Госдумы представителю фракции «Справедливая Россия».

По его словам, это противоречит демократическим принципам, а также международной практике.

«Смысл парламентской деятельности и участия в избирательной деятельности в том, чтобы получить определенный результат», — добавил Медведев.



Напомним, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы лично представил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России и попросил депутатов поддержать его выбор.