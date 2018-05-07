Путин подписал новый майский указ

Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Среди заявленных целей — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности. Также президент постановил улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно.

Кроме того, Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира и обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий.

Отмечается, что указ принят в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Ранее глава страны назвал приоритетные задачи нового срока.