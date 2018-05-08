Объем торговли Татарстана за время проведения KazanSummit со странами ОИС вырос на 32%

Рост общего объема торговли Татарстана и стран Организации Исламского сотрудничества увеличился на 32%. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.



Среди основных торговых партнеров Татарстана половина — из стран ОИС. Если десять лет назад это было в среднем 28 стран ОИС, то к 2017 году количество торговых партнеров увеличилось до 35 стран.

«Конечно, из всех стран ОИС, если говорить об инвестициях, наш основной партнер — Турция. Если посмотреть общий объем привлеченных инвестиций за эти годы, Турция будет занимать 90 процентов», — цитирует Минуллину пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что за прошлый год Татарстан впервые осуществил экспорт в Ирак, Гвинею, Палестину, Уганду.

Напомним, X Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» пройдет в столице Татарстана 10—12 мая 2018 года. О том, чего ждать от одного из ключевых деловых мероприятий в исламском мире, — в материале «Реального времени».