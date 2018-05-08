КПРФ не поддержала кандидатуру Медведева на пост премьера

Фракция КПРФ не поддержала кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра с предлагаемым им составом правительства. Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов.



«Голосовать за этот курс, эту команду, этого премьера наша фракция не будет», — цитирует «РИА Новости» Зюганова.

Ранее во фракции объяснили решение тем, что недовольны докладом Медведева по итогам шести лет работы правительства.

Напомним, свою поддержку Медведеву выразили фракции «Единая Россия» и ЛДПР.