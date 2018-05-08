На исполнение нового майского указа потратят минимум 8 триллионов рублей

Дмитрий Медведев сообщил депутатам, что на исполнение планов президента потребуется минимум 8 трлн рублей.

«До 2024 года на все эти расходы необходимо собрать минимум 8 трлн рублей», — цитирует РБК Медведева.

Он подчеркнул, что «провел десяток совещаний», чтобы обеспечить финансирование новых указов

Сразу после инаугурации Владимир Путин подписал новый «майский указ». В нем говорится, чего должна достигнуть Россия до 2024 года — в числе прочего войти в топ-5 экономик мира, сократить смертность и повысить продолжительность жизни россиян и ее уровень.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России. Напомним, Госдума рассмотрит кадровый вопрос на пленарном заседании 8 мая.

