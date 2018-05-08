«Справедливая Россия» проголосует против кандидатуры Медведева на пост премьера

Фракция «Справедливая Россия» по итогам консультаций с кандидатом на пост председателя правительства РФ Дмитрием Медведевым приняла решение голосовать против дачи согласия на его назначение. Об этом заявил лидер фракции Сергей Миронов.



«Наша фракция будет голосовать против кандидатуры, внесенной президентом… Считаем, что правительство под руководством Медведева не справится с задачами, которые ставит президент», — цитирует ТАСС Миронова.

Напомним, в КПРФ также не поддержали кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра с предлагаемым им составом правительства. Ранее свою поддержку Медведеву выразили фракции «Единая Россия» и ЛДПР.