США ввели санкции против «Рособоронэкспорта»

Вашингтон вводит санкции против компании «Рособоронэкспорт», обвиняя ее в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии.



В соответствии с принятым решением департаменты и агентства администрации США не смогут заключать контракты на поставку материалов, технологий или услуг, за исключением тех, которые определены госсекретарем, передает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Отмечается, что прекращается предоставление новых индивидуальных лицензий на товары, экспорт которых контролирует Акт администрации по экспорту и Правила администрации по экспорту.

Эти ограничительные меры будут действовать в течение двух лет с момента ввода санкций в действие, кроме тех исключений, которые будут определены госсекретарем.

Напомним, США 6 апреля ввели санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний, распространив их на 38 физических и юридических лиц, в том числе занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей.

